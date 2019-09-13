Всемирная Неделя предпринимательства в Беларуси пройдет в ноябре

Пресс-конференция, посвященная старту информационной кампании Недели предпринимательства, собрала на одной площадке госчиновников, представителей банков и организаторов и позволила обсудить главные тренды на которые обратят внимание в этом году.

- С прошлого года именно Правительство Республики Беларусь стало партнером Всемирной недели предпринимательства. В этом году этот тренд продолжается и укрепляется. Сама Неделя является центральным звеном в системе тех медийных мероприятий, которые проводятся для поддержки предпринимательства, - рассказал о поддержки мероприятия со стороны государства Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси. - Хочется отметить, что белорусские банки стали активно играть на поле развития предпринимательства, они разрабатывают продукты, которые обеспечивают финансовую доступность, поддержку предпринимательства и, в этом контексте, мы видим, что, возможно, активность правительства должна смещаться в сторону нефинансовой поддержки, и мы этим сейчас занимаемся.

Заместитель министра назвал главную особенность этого года - неделя предпринимательства будет заточена на мероприятиях в регионах.

- Вторая особенность в том, что все больше идет цифровизация различных процессов и я надеюсь, что организаторы на всех мероприятиях будут раскрывать эту цифровую повестку.

Менеджер проектов экономики и бизнеса Агентства США по международному развитию USAID Анастасия Гламбоцкая поблагодарила за поддержку мероприятия со стороны госорганов и отметила, что количество участников этой уже 9-й Недели стало еще больше.

- У нас есть три цели в Беларуси по развитию частного сектора - это помощь при создании благоприятной деловой среды, помощь в доступе к финансированию и повышение компетенций бизнеса, здесь мы работаем с бизнес школами, тренинговыми центрами, страртап-школами, - озвучила Анастасия Гламбоцкая основные задачи агентства. - Уже создано 17 стартап школ во всех регионах Беларуси. С 2016 года мы вместе с группой компаний Белбиз занимаемся поддержкой рынка венчурного финансирования, здесь мы добились успехов в виде создания ассоциации Бизнес-ангелов, куда входят более 85 членов, возможно, в недалеком будущем мы сможем оказать помощь в создании венчурного фонда, если у местных игроков будет такое желание.

Напомним, что Всемирная неделя предпринимательства 2019 (GEW) в Беларуси пройдет с 18 по 24 ноября и станет важным международным событием для собственников бизнеса, корпораций, инвесторов и стартапов. Главное деловое мероприятие Беларуси объединит уникальные белорусские и международные компании, инвестиции и финтех решения, инновации и успешные кейсы. Каждый предприниматель или представитель бизнес-сообщества сможет представить свою компанию, найти инвесторов или клиентов и получить ответы от профессионалов на вопросы в области финансов и развития собственного бизнеса. В течение семи дней в Беларуси пройдут более 20 разнообразных мероприятий, на которых каждый, от предпринимателя до представителя крупной корпорации, сможет найти что-то для себя.

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БУДЬ В КУРСЕ

Всемирная неделя предпринимательства - это глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира, с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей для роста компаний и экосистемы. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО «Центр деловых коммуникаций «Белбиз». Партнерами Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси уже стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси, Международная Финансовая Корпорация (IFC), ОАО «Белагропромбанк», Посольство Великобритании в Беларуси, ОАО «Банк БелВЭБ» и партнер по организации мероприятия в регионе - Проект по развитию местных инициатив ПРООН. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства будет проходить в этом году уже в 9 раз.