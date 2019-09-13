Дарья Домрачева о работе в Китае: «От Белорусской федерации биатлона не поступало предложений»

Вчера Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален сообщили, что станут тренерами сборной Китая по биатлону.

«Там могут предложить хорошие деньги». Зачем Домрачевой и Бьорндалену Китай?

Домрачева пояснила, что предложения из Беларуси ей не поступали:

- Мне не поступало подобного предложения от Белорусской федерации биатлона. Конечно, отнеслась бы к этому со всей серьезностью. Но таких разговоров не было. Сейчас с белорусской командой работает достаточное количество специалистов. Думаю, руководство федерации держит все под контролем, - сказала Домрачева эфире ОНТ.

Бьорндален рассказал, каково быть боссом своей жены, а также заявил, что намерен выучить китайский язык.

- Немногие знали об этом, что странно, потому что я занимался этим вопросом длительный период. Я буду нести ответственность за мужчин, а Дарья — за девушек. Я никогда бы не взялся за эту работу, если бы не смог быть вместе с семьей.

Я следил за ними в течение нескольких лет и бывал в Китае в прошлом году. Мы наблюдали за их культурой, узнали, в чем они талантливы, а также то, какие у них ресурсы и возможности для достижения поставленных целей.

Они хотят быть на вершине через два с половиной года. Они хотят выиграть медали. Это не просто желание — это цель. Звучит весьма амбициозно, но если все пойдет так, как мы надеемся, то добиться этого вполне реально. Если бы эта цель не была реалистичной, мы бы не взялись за работу.

В женской команде четыре потрясающих спортсменки. Они очень решительны, усердно работают и многое делают хорошо. У них есть талант. Это те, кому мы доверяем. Мужская команда немного отстает, но они также много трудятся.

Именно с женской командой мы работаем больше всего. Дарья отвечает только за них, но я должен ее контролировать. Каково это — быть боссом Дарьи? Посмотрим. Но мы вместе работаем над этим проектом, так что все будет хорошо.

Сейчас мы ненадолго останемся в Норвегии, а затем полтора месяца проведем в Китае, - цитирует Бьорндалена sports.ru со ссылкой на норвежский TV2.