«Была страшненькой 100-килограммовой подружкой. А стала королевой красоты»

«Была дылдой с последней парты»

Передо мной - высокая, с горящими глазами и открытой улыбкой Евгения Ткачева. Мужчины на улице делают комплименты, в соцсетях люди благодарят за советы и просятся записаться на ее тренинги. Недавно Евгения вернулась с международного конкурса красоты, где получила корону - приз зрительских симпатий.

- А теперь время чистосердечных признаний, - смеется Женя. - Еще пару лет назад все было не так. Сейчас мне 37. А до 32 лет я была той самой страшненькой подружкой, на которую не обращают внимания. Весила 100 кг, в моем гардеробе не было ни одного платья. Да, я и сейчас не 90-60-90, зато красива и счаcтлива.

Минчанка умудрилась взять себя в руки, побороть свои страхи и стать той, о ком всегда мечтала. Фото: личный архив героя публикации.

Минчанка умудрилась взять себя в руки, побороть свои страхи и стать той, о ком всегда мечтала.

- Я родилась в семье баскетболистов. Мама - чемпионка Европы Наталья Ткачева (Аникина). Родители всегда ждали от меня «быстрее - выше - сильнее - лучше всех»… А я такой никогда не была. Ну не уродилась гением! Эти неоправданные ожидания повисли надо мной как дамоклов меч. В школе была забитой, страшненькой и толстой Женей-дылдой с последней парты, которая к доске выйти боялась. Даже в баскетболе, куда из-за генетики и звездной мамы мне была прямая дорога, звездой так и не стала. Тренировки по три раза в день - но родителей результат не радовал. Воспитывал меня в основном папа, а он не сюсюкался.

Естественно, я была пацанкой. Из одежды - джинсы, байки. Водилась лишь с мальчишками, которые рассматривали меня только как друга. А когда пришло время встречаться с девочками, дружить со мной вроде как было уже ни к чему. И осталась я одна, серая мышка. Угадайте, куда пошла учиться? Правильно! В Институт физкультуры и спорта. Там даже экзаменационный билет по истории спортивной биографии моей мамы был!

«Если себя не возьму за шкирку - конец»

- Однажды я пришла на тренировку и, не размявшись, вошла в игру. Неудачное падение, травма позвоночника. Дома легла, а встать не могу, - вспоминает Женя.

После тяжелой травмы Женя едва не оказалась прикованной к инвалидному креслу. Именно тогда она поняла если самой себя не взять в руки – никто не поможет. Фото: личный архив героя публикации.

Дальше был долгий курс реабилитации, врачи предрекали девушке либо сложную операцию без гарантий, либо инвалидное кресло.

- Мне было 20 с хвостиком! Это дикий ужас. Ведь, кроме как играть в баскетбол, я ничего не умела! Спустя месяцы депрессии до меня дошло: если не сама, то кто - и начала самореабилитацию. Потихоньку встала и пошла. Но знаний не хватало, и я начала учиться лечебной физкультуре. А когда окончила курсы, решила: если сама поднялась, то и другим помогу. Рискнула уехать в Питер, где быстро себя нашла - с руками-ногами забрали фитнес-тренером. За первый месяц заработала столько, что осталась не раздумывая, и в результате задержалась на 5 лет. Со временем начала встречаться с молодым человеком, даже купила свое первое платье. Но…

Евгения уверена: женщина может и должна чувствовать себя красивой в любом размере. Фото: личный архив героя публикации.

Девушка слегка перевела дух.

- Об этом рассказывать сложно, но именно эта история сподвигла меня на все, что сотворила в дальнейшем. Я уже говорила, что с мужчинами у меня не клеилось. А тут - отношения. Мне почти 30... Однажды с друзьями парня мы поехали в Анапу. И туда вместе со мной он почему-то взял свою замужнюю подругу. Когда приехали на море, поняла - что-то не так. На меня просто не обращали внимания. Чувствовала себя лишним, самым ужасным человеком на земле. Это очень горько - с этим ощущением я ходила в школу, институт, а теперь то же и в отношениях с мужчиной… В общем, когда мы вернулись в Питер, он меня бросил ради этой девушки.

Естественно, я винила во всем себя. Все мои попытки отношений заканчивались одинаково - мужчины уходили. Но теперь-то я не была 100-килограммовой - я была фитнес-тренером Женей. Весом 70 кг, стройной, в платье! И опять те же грабли! Решила: «Ну что, Женя, спину вылечила, теперь давай за голову браться».

Был период, когда девушка буквально вылепила из себя внешний идеал красоты. Но и это не помогло. Теперь Женя убеждена красивой и счастливой женщина может быть в любом размере. Фото: личный архив героя публикации.

Женя представляла Беларусь на чемпионате мира и Европы в категории фитнес-модель. Фото: личный архив героя публикации.

Сегодня девушка уверена - изнурять себя в спортзале и бесконечно тягать железо - лишнее. Достаточно давать организму умеренную нагрузку, следить за питанием и обязательно полюбить себя любой. Фото: личный архив героя публикации.

«Разрешила надеть себе корону - теперь так и хожу»

Женя нашла себе подходящего психотерапевта.

- А потом обратилась в тренинговый центр, где многое про себя поняла. Открытием было, что могу быть счастливой, даже если не хватаю звезд с неба. Что меня можно любить любой! И саму себя любить любой! Было чувство, будто заново родилась. Мне ведь в детстве никогда не говорили, что я красивая! Помню слова родителей: «Вот носик бы тебе нормальный сделать, и тогда было бы хорошо. Ну и лоб широкий. Надо бы тебе челочку!»

В общем, стала я ходить к психологам, вытягивать себя из болота. Начиная с проработки детских травм, заканчивая тем, как вести себя на свидании.

- Оказывается, каждый может быть счастливым, даже если не хватает звезд с неба. Фото: личный архив героя публикации.

Я даже говорить заново училась! Пришла на тренинг по ораторскому мастерству, а когда вышла на сцену, чтобы начать говорить - заплакала. Дальше была работа с профессионалами. Заговорила как миленькая. А вскоре провела свой собственный тренинг для женщин в инвалидных креслах.

Когда в очередной раз Женя приехала в Минск, чтобы навестить родных, решила остаться.

- Мне звонили друзья. Мы встречались, они восхищались переменами во мне и просили совет. Один, второй, третий… И я подумала: почему бы не помогать людям? Тем более я знаю, каково это. Снова стала учиться. Прошла уйму тренингов, получила международные сертификаты. Занималась психологией, проводила тренинги, написала книгу по трансформации личности, сходила на актерские курсы и даже снялась в кино. В главной роли!

Одним из первых тренингов, который Евгения провела самостоятельно, был тренинг для женщин в инвалидных креслах, во время которого девушка учила поверить в себя. Фото: личный архив героя публикации.

А потом вспомнила, что в детстве мечтала быть красивой девочкой. Родители меня осекали, мол, красота - это не работа. Зубной врач, учитель или спортсмен - это да! Как-то увидела в интернете объявление о кастинге на международный конкурс красоты Grand Miss International, подала заявку. И вот, за месяц до начала конкурса мне сообщили, что меня выбрали представлять Беларусь. Я слегка испугалась, даже написала организаторам: «Можно на следующий год?» Но нет - пришлось готовиться в экстренном режиме. Удивительно, но многие согласились помочь - например, дизайнеры с нарядами для конкурса. Я нашла техники, по которым можно поднять нависшее веко и улучшить овал лица за месяц. На конкурсе, где женщины выступали в шести возрастных категориях, нужно было не только демонстрировать наряды, но и проявлять себя. Побеждает не самая красивая, а просто самая-самая.

С конкурса Grand Miss International Женя привезла приз зрительских симпатий. Фото: личный архив героя публикации.

- Одним из условий конкурса оказался пункт с короной. Когда идешь на мероприятие - к примеру, на телесъемки, фотосессии, - нужно быть в короне. В общем, пришлось привыкать к короне - мне, девушке, которая долгие годы считала себя дурнушкой. И я так втянулась! - смеется Женя.

С конкурса Grand Miss International она привезла приз зрительских симпатий.

- Хотя я далеко не 90-60-90! А после конкурса красоты и не хочу к этим стандартам стремиться. В Италии случилась показательная история: на конкурсе мне удалось поучаствовать в трех из четырех показов мод. Последний показ был от белорусских дизайнеров. Сначала дизайнер меня отобрала, а потом просто выгнала, потому что «слишком большие грудь и попа». В ее представлении женщина должна быть максимум 46 - 48-го размера.

- Боялась не то, что играть, а даже говорить на публику. В результате окончила актерскую школу и сыграла главную роль в кино. Фото: личный архив героя публикации.

Вот отсюда у нас толпы неуверенных в себе женщин! В Италии это немыслимо. Во-первых, там нет некрасивой одежды в магазинах. Во-вторых, у них можно найти весь размерный ряд. Чудо! Пора создавать новые здоровые тренды. И, слава богу, что подвижки уже есть. Посмотрите на меня - я всегда была в роли страшненькой подружки, а теперь действительно чувствую себя красивой женщиной.

Мужчины на улице делают Евгении комплименты, в соцсетях люди благодарят за советы и просятся записаться на ее тренинги. Фото: личный архив героя публикации.

- Может, дашь белорусским женщинам свой персональный рецепт счастья?

- У нас все женщины ждут, что появится мужчина и ее осчастливит. Не придет, если ты сама для себя несчастна. Надо заняться собой, разрешить самой себе чувствовать себя красивой и счастливой. Без всяких там социальных рамок «должна», «положено», «а что подумают люди?».

А там и принц подтянется.