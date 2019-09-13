«А маму - в дом престарелых?!» Белоруску, которая хотела отдать свою собаку, затравили в соцсетях

Перед Анастасией встал непростой выбор: решиться отдать собаку, которая прожила у нее два года, стала другом и членом семьи. Урсу она когда-то взяла в приюте, но смотреть за ней получалось с трудом. Подбрасывать животное волонтерам или в усыпалку девушка не стала. Как и отвозить собаку туда, откуда она не найдет дорогу домой… Настя сделала в соцсетях объявление в надежде найти новых хозяев или подходящее решение:

«Отдам в хорошие руки. Минск. Репост.

Урса. 2 года. Привита. Любит внимание. Знает команды «лежать», «сидеть», «рядом», «нельзя», «дай лапу». Гуляет на поводке и без. Два раза в день. Корм не ест. Прививки все есть.

Причина - не успеваю ухаживать и уделять достаточно внимания.

Жалко, да. Здорово, если новые хозяева разрешат приезжать и иногда прогуливаться».

Фото: личный архив Анастасии

Девушка ожидала, что знакомые и друзья помогут. Но когда посыпались комментарии, Настя осознала, что говорит с «советчиками» на разных языках:

- Сначала мне показалось, что вы, Настя, беспокоитесь за собаку и хотите улучшить ее жизнь. Нет! Совсем не так, к сожалению... А если никто не возьмет, выбросите на улицу? Там свежий воздух, простор, много людей и таких же несчастных кошек и собак. Справится, да?

- Так нельзя, мы же не в Германии. Это как отдать пожилую маму или бабулю в дом престарелых - она же в памперс ходит, постоянно матерится и каждый день хочет умереть. Серьезно? Два года собаке - воспитай!

- Одно дело - отдавать животное из-за аллергии, но другое - когда ты его когда-то взял, а сейчас просто не справляешься. Для собак это - настоящее наказание, они не понимают за что. Жаль несчастное животное. Предавать живое существо, которое верило вам. Да, осуждаю. И вас не буду утруждать - из друзей удалюсь сама.

Фото: личный архив Анастасии

- Какие бы у меня проблемы ни были, я обнимаю свою собаку и рассказываю, какая жесть происходит в жизни. Вы приняли на себя огромную ответственность, когда взяли собаку в семью. Она будет болеть, требовать внимания, денег. Но это же ваша собака! Все эти «хорошие руки» - это чушь. Ей не будет лучше. Заведите ее на Гурского и придите через пару дней, посмотрите в глаза. Может, тогда поймете, что вы предатель.

Были и сочувствующие комментаторы:

- Я отдавала однажды одну из своих кошек потому, что у нас разладились отношения после рождения ребёнка (она метила все детские вещи месяцами). И я хорошо понимаю как это нелегко. Поэтому хорошо вас понимаю.

В результате люди разделились на два лагеря: одни сочувствуют, советуют кинологов и выгуливальщиков собак. Другие предлагают бросить работу, купить машину и возить питомца всюду с собой, но не отдавать. Потому что они бы так не поступили.

Фото: личный архив Анастасии

«Последней каплей стал сгрызенный паспорт с действующей визой»

Мы узнали у девушки, почему она решила найти своей собаке новый дом.

- Я с детства жила с собакой - пекинесом по кличке Рекс, - рассказывает Настя. - Мы вместе ходили гулять, на тренировки, ездили в путешествия. Я прекрасно знала, что значит собака в доме. Но все равно не решалась ее взять, ведь меня был 18-летний Рекс. Он уже ослеп, потерял нюх и мог есть только еду, которую я измельчила в блендере. На улицу выносила на руках, сам он уже почти не ходил. Рекс был моим другом детства, и я была не готова предать его, взяв в семью еще одну собаку.

Урса искала дом один месяц, два, три… Ее никто не хотел брать, она была гиперактивная: увидев людей, превращалась в ураган. Не поддавалась дрессировке, из-за чего ее четыре раза выбрасывали на улицу. На передержке были ужасные условия: клетка метр на полтора, кормежка раз в день и прогулки 3 - 4 раза в неделю. А ведь собаке еще и года не было - ей хочется двигаться, играть, общаться! Мы тогда жили с парнем в Гомеле, планировали семью. И когда узнали о ней, приняли решение: Урсу надо спасать.

Фото: личный архив Анастасии

Приехали, ее выпустили из вольера. Собака прыгала, урурукала, носилась за своим хвостом и норовила слизать нас с лица земли. Представьте бурную собачью радость и умножьте на 10 - примерно так она нас встретила. И я поняла: это моя собака, я ее забираю.

Первое время Урса вела себя дома неадекватно. Выла, сносила мебель, грызла все. Если я ела, а ее не угощала - мстила, испражняясь на ковер. Если я спихивала ее с подушки - снова шла на ковер. Она откусила кусок дивана, оторвала дверцу шкафа, колесики от стула, растерзала утюг, цветы, очки и разгрызла на кровати ртутный градусник.

Но мы воспитывали ее. Собака успокоилась, научилась ходить на поводке, выучила команды. Так получилось, что последний год мы с Урсой живем вдвоем, вместе просыпаемся, завтракаем, ездим на природу, на мероприятия, иногда даже ходим на мою работу. Она мой близкий друг и член семьи. И я бы ни за что ее не отдала, если бы не одно но.

Фото: личный архив Анастасии

Урса спокойно сидит дома одна, смотрит в окно. У нее даже диванчик есть, чтобы было лучше видно. Гулять любит на закате, когда на прогулку выходит много собак и можно с ними попрыгать. Но я не всегда успеваю прийти рано, а ей после заката становится скучно. И Урса начинает искать игрушки среди моих вещей. Последней каплей для меня стал сгрызенный паспорт с действующей визой. Он лежал в сумке, сумка - на полке, а полка - на уровне талии! И я поняла, что не могу уделять питомцу столько времени, сколько ему нужно. Никакие долговременные игрушки не заменят собаке-компаньону хозяина. И поэтому приняла решение отдать ее.

Сгоряча сделала объявление, потом долго мучилась, сомневалась и переживала. «Ей действительно будет лучше в другой семье», - говорила я себе. Но когда дошло до дела, я не смогла с ней расстаться... Пока я вижу один выход - попробовать услугу «няня для собак». К тому же родственники и близкие друзья вызвались помочь. Надеюсь, из этого что-нибудь выйдет.

Фото: личный архив Анастасии

КОМПЕТЕНТНО

«Собака из приюта - это как детдомовский ребенок. Чтобы решить проблемы, с ней должен заниматься кинолог»

- К сожалению, такая история встречается часто, но не у всех хватает сил признать свой провал и попытаться устроить собаку в лучшие условия, - говорит инструктор спортивной дрессировки, кинолог т/с Мухтар Ольга Дедюля. - Люди мучаются сами, мучают животное, начинают злиться и ненавидеть питомца за проделки. Собака из приюта - это как детдомовский ребенок. Чем дольше она остается в системе, тем больше будет проблем с адаптацией и выстраиванием отношений.

Самая частая проблема «приютских» собак - вокализация (лай и вой) и погром квартиры. Псу, который жил «на вольных хлебах», тяжело распоряжаться замкнутым пространством квартиры, и он «развлекает» себя как может. Бывает, что в приюты отлавливаются собаки, бродячие не в первом поколении, - они не способны к адаптации в квартире и жизни в социуме. Для таких животных жизнь в четырех стенах - вечный стресс. История Анастасии - типичный пример с собакой «из системы». Лично для меня девушка заслуживает уважения потому, что она признала, что не способна справиться. Осознала, что мучает себя и собаку, и готова найти тех, кто создаст лучшие условия.

Фото: личный архив Анастасии

«С собакой, как и с мужем, можно не сойтись характерами»

Чтобы принять решение расстаться с питомцем, может быть любая причина. И это не значит, что нужно поливать грязью владельца собаки. Например, аллергия - не каждый хочет жить на антигистаминных препаратах. А что уж тут говорить о переезде, разводе и тем более особенностях животного! С мужьями расходятся, если не сошлись характерами, родители с детьми ругаются и не разговаривают годами, а почему с собакой не разойтись?

Главная ошибка девушки в том, что, взяв собаку из передержки, она не пошла с ней к кинологу, понадеявшись, что хватит интуиции и знаний. Трудной собаке необходима помощь «репетитора». Легко ли псу адаптироваться к новой семье? И да и нет. Есть животные, для которых любые изменения в привычном укладе - это большой стресс. А есть собаки, которые готовы променять хозяина на кусок еды. Одно можно сказать: кто бы ни воспитывал этого питомца - только любви и желания дать ему дом недостаточно. Предстоит долгая и кропотливая работа, которую желательно проводить под руководством специалиста.

Есть масса способов, как научить собаку спокойно оставаться дома. Но, не видя животное, сложно делать какое-то заключение - это как лечить по интернету.

Фото: личный архив Анастасии

«Почему не осуждают тех, кто продает лошадь или корову, ненужных в хозяйстве?»

Я призываю: хватит гнобить каждого, кто решил пристроить свое животное в другую семью. Пусть и не прав был человек, когда завел кошку или собаку, но сейчас он поступает правильно - хочет облегчить и свою долю, и питомца. Нападки отбивают у людей желание обращаться за помощью и лишают собаку шанса обрести свой дом. Совестливые становятся «терпилами» и мучаются с проблемным животным, только бы их не осудила общественность. А некоторые просто выбрасывают или обращаются за эвтаназией к ветеринарам. Кстати, почему никто не осуждает тех, кто продает взрослую лошадь или корову, если она становится не нужной в хозяйстве?