«Мурка сбежала, и от смерти в минской подворотне ее спасли айтишники - приютили, лечили и кормили»

У кошки Мурки все в жизни было хорошо - четыре любящие хозяйки, минская квартира, еды вдоволь. А она однажды сбежала без причины на две недели.

- Мурке нравится играть в прятки. Затаится в шкафу в прихожей или под ванной и даже не отзывается. Поэтому сразу никто особо и не тревожился, когда она исчезла из виду, - рассказывает хозяйка Елена. - А она незаметно выскочила в окно, которое было открыто всего пару минут. Обычно все у нас под контролем. Особенно в последнее время, когда на березе перед нашими окнами появился наглый скворец. Как будто специально прилетал дразнить Мурку. Мог по полчаса сидеть, когда она появляется на подоконнике. Смотрит на нее, громко чирикает, звуки непонятные издает. А ее просто трясет!..

Доконал ли в тот день Мурку скворец или у нее закружилась голова на подоконнике, неизвестно. Но она пропала. В подвале, куда сразу кинулись на поиски, ее не было.

Игривая и ухоженная кошечка даже не представляла, каким стрессом для нее обернется выход на волю. Фото из домашнего архива.

- Я решила, что от объявлений на столбах толку мало, надо обращаться в группы в соцсетях. Там все разделено - найденные и потерявшиеся, отдельно по кошкам, собакам, попугаям. Есть группа «Гурского, 42», которую ведут волонтеры. Они размещают фотографии всех животных, которые попадают в пункт временного содержания, - Елена рассказывает о своих поисках, надеясь, что ее опыт поможет другим хозяевам потеряшек. - Просмотрела все фотографии найденных кошек в группах (их о-о-очень много!), разместила фотки своей Мурки с разных ракурсов, с особыми приметами.

Кошка две недели где-то скиталась. Дочки Лены очень переживали и почти попрощались со своей любимицей. Кошачью миску убрали с глаз подальше, чтобы меньше было напоминаний о ней. Елена, все больше теряя надежду, тем не менее продолжала упорно каждый день просматривать фотографии найденных кошек в соцсетях. Оказалось, и те, кто находит потеряшек, так же усердно ищут их хозяев. Разыскали добрые люди и Елену. Они прислали сообщение с фотографией ее кошки. Худющую и облезлую Мурку только по белому пятнышку и можно было узнать…

- Нашли ее в двух кварталах от дома молодые айтишники - в цокольном этаже их офисного здания. Она была такая истощенная и слабая, что голову не поднимала. Ребята сразу отнесли ее к ветеринару. Тот ужаснулся - кошка полуживая, с крайне низкой температурой тела, вся в блохах. Ее обработали, капельницу поставили, назначили лечение, - от спасителей Лена знает историю в подробностях. - Ребята в отдельном помещении организовали ей временное жилье с мягкой теплой лежанкой, купили специальный корм для истощенных животных, лоток с наполнителем, препараты. Установили дежурство - кормить, лекарство давать, согревать по очереди ходили. На второй день кошка ожила и обрадовала своих спасителей первым капризным «Мяу!». Кто-то из них был готов забрать кошку домой, но сначала решили поискать хозяев. Они тоже мониторили соцсети, пока не нашли мое объявление…

Даже после нескольких дней реабилитации в болезненной кошке было трудно узнать прежнюю Мурку. Фото из домашнего архива.

Как вся наша семья была счастлива и благодарна им - не передать! Я была готова все затраты возместить ребятам, но они наотрез отказались. Какими душевными и добрыми людьми надо быть, чтобы взять грязную, больную, блохастую кошку, всю в колтунах, да еще потратиться на нее, не зная, выживет она или нет! Тут чистенького милого котенка не каждый на улице погладит… Все-таки правильная у нас молодежь! Даже ветеринары, к которым они обращались, так прониклись этой историей, что переноску для кошки подарили. Я смеялась: «Мурка с приданым домой вернулась».

КОМПЕТЕНТНО

«Побег из дома может совершить даже самый домашний-предомашний кот»

Почему кошки сбегают из дома и их так трудно найти? Почему они не ищут дорогу домой, как собаки? Как помочь им вернуться? Вот что мы выяснили у специалиста.

- Кошки - существа особенные. Никогда не знаешь, чего от них можно ожидать, - рассказал ветеринарный врач Александр Ушачёв. - Побег из дома может совершить любой, даже самый домашний-предомашний кот. Поводом может стать незапертая дверь, открытая форточка или окно. Судя по многолетней практике, из окон выпадают чаще всего кошки в возрасте до трех лет - у них не до конца развит инстинкт самосохранения. Плюс кошки очень любопытные и по сути своей великолепные охотники. И пролетающая мимо окна бабочка, муха или лист с дерева может спровоцировать прыжок кошки из окна. А маленькие котята совсем беспечны и бесстрашны.

- Москитная сетка на окнах может их удержать?

- Если она обычная, то может послужить препятствием лишь для маленьких и пугливых кошек. Оптимальным решением будет специальная сверхпрочная сетка, которая так и называется «антикошка».

- Почему кошки, выпавшие из окна, не отзываются на голос хозяина?

- Они находятся в состоянии сильнейшего стресса и испытывают боль от полученных травм. Домашние кошки в основном боятся улицы, поэтому, оказавшись в такой ситуации, пытаются найти ближайшее укромное место и затаиться до нескольких дней. Чаще всего они не реагируют на голос владельца.

- Есть шанс, что кошка отыщет свою квартиру сама?

- Если это абсолютно домашняя кошка, которая никогда не выходила свободно на улицу, то дорогу домой она не найдет.

- Чипирование - хороший выход из ситуации. Почему не все используют эту возможность? Есть какие-то мифы и предубеждения?

- Мифы есть. Самый распространенный - чип за счет излучения может навредить здоровью питомца. На самом же деле - это капсула из биостекла с микросхемой внутри, которая сама по себе ничего не излучает и активируется только в момент, когда к животному подносят сканер для считывания информации.

Чипирование - отличная возможность найти потерявшуюся кошку. Даже службы отлова, отсканировав номер чипа, могут найти владельца пропавшего животного.

БУДЬ В КУРСЕ!

Искать и в подвалах, и в соцсетях

Лайфхаки от Елены по поиску пропавшей кошки

- Обыскать ближайшие подвалы - часто сбежавшие кошки прячутся именно там.

- Познакомиться с людьми, которые поблизости подкармливают бродячих животных, - они знают всех своих подопечных и заметят новичка.

- Разместить объявления о пропаже с фотографиями везде, где только можно: на специальных досках, в соцсетях. Чем больше фотографий, тем лучше. И обязательно должны быть видны особые приметы. Иногда только по ним и можно узнать кошку после многодневных скитаний.

- Мониторить информацию каждый день, даже если уже не веришь в возвращение питомца - кошки, спрятавшись в укрытие, могут выйти оттуда нескор