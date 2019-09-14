«Зимой это наш хлеб, а осенью – фитнес!». Фоторепортаж, как убирают картошку в деревне

- В неподходящей одежде приехали! - встречает корреспондента «КП» семья Устюшковых из Старого Села в Ветковском районе. С утра почти вся большая семья - в огороде. Главный хозяин идет за плугом - у него своя лошадь, а женщины выкапывают из земли картофелины и складывают в корзины. Затем высыпают урожай в телегу. Сын хозяина, Андрей, занимается с маленьким сыном, пока жена Аня в поле.

Андрей занимается с сыном, пока жена в полеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чтобы оказаться в центре событий, пришлось подворачивать джинсы, разуваться и идти босиком.

- Если мотоблоками копать, много картофелин портится. А если плугом отпахивать и собирать руками - картошка целая и лучше хранится. Мы только летом прошлогоднюю картошку доели - всю зиму и весну отлежала! - удивляют сельчане.

Урожай сгружают в телегуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Со своего участка они рассчитывают собрать тонны 3-4 картофеля. На семью хватит! Хозяева делятся секретом хорошего урожая, который заключается в традиционном способе выращивания бульбы: посеяли, побороновали, прокультивировали два-три раза, дважды распахали, от жуков побрызгали и вручную собрали.

Маленький сын помогает маме - чем можетФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В поле работают сразу четыре поколения женщин: прабабушка, бабушка, дочь и внучка-школьница. Кушать блюда из картошки любят все. В семье особенно часто готовят жареный картофель:

- А еще запеченный, с курочкой, колдуны, супчик, борщик обязательно. Каждый день что-то из картошки. А в свободное время в интернете что-нибудь вычитаем и стараемся практиковать. Драники, конечно, все умеют готовить. Картошка - это основная наша еда. Мы, как настоящие белорусы, без бульбы никуда! А когда картошка еще на огороде, то она - наш тренажерный зал и наш фитнес!

В поле - три поколения женщинФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В разгар работы из школы пришла 2-классница Ксюша. Она переоделась - и сразу в огород. А потом показала хозяйство, за которое отвечает: после уроков девочка кормит утят, гусят и цыплят.

Родители школьницы - Андрей и Анна. Они - одни из немногих супругов, которые предпочитают деревенскую жизнь, хотя раньше жили в городе.

Ксюша любит кормить птиц - и они ее любятФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- И я, и жена родились в деревне. Поехал учиться, устроился на работу, познакомился с Аней, стали снимать квартиру. Когда родился сын и чуть-чуть подрос, поняли, что надо переезжать в деревню. В городе - шум, загазованность, с ребенком выйти некуда. Дворовая площадка - это совсем не то, что свой двор и деревенские просторы, - объясняет Андрей.

Он работает в Гомеле строителем-отделочником, жена - помощник воспитателя детсада. Оба довольны сельской жизнью.

Андрей переехал в деревню ради детейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Стараемся детей не приучать к компьютерам и телефонам. Да им и самим интереснее с животными, с птицами поиграть, покормить их, яйца пособирать, с собакой и лошадью погулять, по двору побегать. Постоянно на улице! - продолжает Андрей.

Жить в городе, считает сельчанин, часто сводится к тому, чтобы после работы сидеть перед телевизором. А деревенская жизнь требует постоянной активности. Да и просто приятно выйти погулять на свежем воздухе, на реку сходить. Съездить же в город в кафе и на развлечения - не проблема.

С участка соберут около 3-4 тоннФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Аня рада, что ее дочь учится в девенской школе. Классы маленькие, соответственно уровень подготовки лучше. Да и дети деревенские отличаются от городских:

- Если ребенок в школе что натворит, родителей учитель вызовет - об этом будет знать вся деревня. То есть, будет стыдно. Поэтому детей стараешься воспитывать хорошо. Сельские дети не такие наглые, они проще, скромнее, трудолюбивее, воспитаннее многих городских.

Пока молодая семья живет у родителей Андрея, но уже готовится начать строительство собственного дома. Супруги рассчитывают, что лет через пять жилье будет готово. Надеются, что и третий ребенок к этому времени появится.

Хозяин - за плугомФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Лошадь в семье - свояФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Водить лошадь тоже надо уметьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда в поле вся семья, работа идет быстрееФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Несмотря на здоровье и возраст, в уборке помогает прабабушкаФото: Павел МИЦКЕВИЧ