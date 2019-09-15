Едем осенью в Грузию: горы в золоте, теплое море, магнитный песок и винные дегустации

В Грузии мы с мужем чувствовали себя как дома не только потому, что страна гостеприимная, но еще и потому, среди туристов немало русскоговорящих. Много и россиян, несмотря на возникшую напряженность в отношениях между Россией и Грузией. В Тбилиси в нашем отеле жили двое калининградцев, которые прилетели в Грузию через Минск. Встречали мы и россиян, приехавших на машинах из Краснодарского края и Подмосковья. Грузины охотно говорят с приезжими на русском, даже молодежь.

Горы в Грузии поражают своей красотойФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Тбилиси: дегустация вин, серные бани и "Фабрика"

В Тбилиси мы остановились в отеле, который находится в доме XIX века с высокими потолками и атлантами на входе. Соседнее здание на нашей улице - резиденция президента. В этом же районе антикварные магазинчики, где можно найти запылившиеся книги, советские ноты, музыкальные инструменты, ковры... Радушный продавец одного такого магазина, увидев, что я любуюсь открытками, предложил мне взять бесплатно любые пять. Дегустация вин в магазине нам непривычна, а вот в Грузии это обычное дело. В винном магазине консультант-продавец щедро наполнял наши бокалы вином местных производителей. Подробно рассказывал о регионах, где находятся виноградники, при этом совсем не настаивал на покупке. У такого душевного продавца грех не купить хотя бы одну бутылочку! Грузинская кухня - отдельная тема. Таких вкусные хинкали (стоят они 1 доллар за штуку), как готовят в Грузии, в Минске не сыщешь с огнем. Многие же традиционные блюда здесь острые, но с вином это не особо чувствуется.

В Грузии в винных магазинах бесплатно дегустируют вина.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Тбилиси популярное место у молодежи - креативное пространство «Фабрика», чем-то похожее на нашу «Песочницу» - минскую площадку с уличной едой. Что мне понравилось, на «Фабрике» есть кафе, где молодые люди за большими столами играют в настольные игры. Выглядит это по-домашнему и душевно.

В Тбилиси креативное пространство «Фабрика» очень популярно у молодых людей.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Еще одна достопримечательность столицы Грузии - серные бани, которые славятся целебными свойствами. Кстати, местные серные купальни посещали даже Александр Пушкин и Александр Дюма. Ну как туда не окунуться?! Сняли индивидуальный номер с сауной, серной купелью и заказали банщика. К моему удивлению, банщик оказался мужчина, а серная вода была очень горячей.

Серные бани - одна из главных достопримечательностей ​города.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Тбилисский рынок "Дезертирский", о котором пишут многие путешественники, нас не впечатлил - там не так много продавцов. Зато здесь можно купить недорогую и очень вкусную чурчхелу – за одну штуку просят около полдоллара, а то и меньше. А заодно можно закупиться ароматными специями и фруктами. Пакетик грузинской приправы - сванской соли - отдают меньше, чем за полдоллара.

На тбилисском рынке "Дезертирский" продаются недорогие грузинские специиФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

За штуку чурчхелы просят около полдоллараФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Гудаури: виды на высоте 3 тысяч метров

Из Тбилиси мы отправляемся в горы, арендовав машину с водителем, который за фиксированную сумму отвез нас на горнолыжный курорт Гудаури, а по дороге заглянули в еще пару красивых мест.

В храме Светицховели в городе Мцхета находится хитон Христа.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Так, мы оказались в грузинском монастыре и храме VII века Джвари. Об этом монастыре писал Лермонтов в поэме «Мцыри». И, кстати, в этом месте воздвигла крест святая Нина - христианская просветительница Грузии. Крест святой, которую здесь очень чтят, хранится в храме Сиони в Тбилиси. Поклоняясь кресту, верующие просят у святой помощи.

Основная религия в Грузии - православие. И могу с уверенностью сказать: набожных людей здесь очень много. Один из наших водителей, Отари, завидев еще издалека церковь, начинал креститься. Он же показал нам храм на высоченной горе, куда верующие взбираются пешком часа полтора-два, чтобы попасть на службу в церковный праздник. Наконец мы добираемся до нашего пункта назначения - до Гудаури. Ехать на машине по Военно-Грузинской дороге - одно из самых ярких впечатлений. Вокруг тебя простираются зеленые холмы, а у их подножия стоят небольшие дома, протекает речка. От этой красоты захватывает дух!

Летом в Гудаури кипит стройка: возводятся новые отели к зимнему сезону. Но в целом в эту пору года курорт выглядит умиротворенно. Здесь чувствуешь себя как у бабушки в деревне на летних каникулах, где можно ненароком вступить в коровью лепешку. Кстати, коровы в Грузии пасутся повсюду - даже ложатся на дорогу, что бесит водителей. Но умопомрачительные горы вокруг тебя и респектабельные отели, которых больше, чем обычных деревенских домиков, напоминают: ты все же отдыхаешь на курорте.

Билетик на канатную дорогу из Гудаури в Коби - 10 долларов на человека.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Чтобы насладиться видами, мы отправились на самую длинную канатную дорогу в Грузии, по которой мы поднялись на высоту 3 тысячи метров. Там, высоко в горах, я впервые не слышала городского шума. Только ты, горы и пасущееся стадо овечек. По канатке мы добрались и до соседнего села Коби. Стоило это удовольствие – билетик на канатную дорогу из Гудаури в Коби - 10 долларов на человека.

Из Гудаури мы возвращаемся в Тбилиси, чтобы оттуда выехать в Батуми на поезде. Но по дороге в столицу мы попросили водителя отвезти нас к Троицкой церкви, расположенной у живописного подножия потухшего вулкана Казбек. Неудивительно, что это популярное туристическое направление. Ведь виды здесь завораживающие - горы и проплывающие мимо них облака! Нам еще и повезло: на пару минут из облаков нам показалась верхушка величественного Казбека, покрытая снегом.

В горах, где довольно прохладно, нужно взять с собой теплые вещиФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Вы бы видели, какая здесь красота в золотую пору! Я вам обязательно пришлю фото в октябре, - пообещал нам водитель.

Батуми и его пригород: море и черный целебный песок

Еще одна известная достопримечательность, которую мы не смогли пропустить, - красочная мозаичная Арка Дружбы народов. Здесь находится смотровая площадка, откуда открываются сказочные виды. Когда смотришь на горы и парящих в небе парапланеристов, перехватывает дух.

Со смотровой площадки Арки Дружбы народов открываются сказочные видыФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На несколько дней мы остановились в Батуми, об этом прекрасном городе написано немало, поэтому расскажу о его пригороде Шекветили - тихом и уютном поселке, который находится от Батуми в 40 километрах.

Шекветили - это тихий и уютный поселок, куда едут укрепить здоровье.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Шекветили черный магнитный песок, который считается лечебным.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В это место трудно не влюбиться: море, сосновый бор, в котором лениво разгуливают коровы, немноголюдный трехкилометровый пляж с черным магнитным песком. Говорят, что песок лечебный. Сюда едут укрепить здоровье. Лечение простое: отдыхающие на пляже закапывают себя в песок, остается только голова. По заверениям хозяина нашего отеля, в Шекветили приезжает много белорусов.

В Шекветили находится и парк Музыкантов, где стоят скульптуры грузинских и мировых певцов, композиторов: "Моцарт, Бах, группа "Битлз", Фрэнк Синатра, Уитни Хьюстон"… Но скульптуры эти необычные: когда ты подходишь к ним, каким-то чудесным образом начинает звучать музыка. Секрет магии прост - возле скульптур стоит динамик с датчиком движения.

Рядом с парком поющие фонтаны и большая арена наподобие "Минск-Арены". Здесь, в Black Sea Arena, выступают мировые знаменитости, в том числе Элтон Джон. Мы же посетили здесь романтичный мюзикл, в конце которого стали свидетелями трогательного момента - парень сделал предложение одной из актрис. Коллеги девушки, радуясь за нее, пустились на сцене в пляс. Выглядело это очень по-душевному - по-грузински. Порадовала нас и цена - 3 доллара за билетик.

Грузия - та страна, куда хочется возвращаться. И во многом ради людей - гостеприимных и радушных. Ради тех, кто, прощаясь, обнимает тебя как брата или сестру, крепко сжимает твои руки, искренне желая твоей семье благополучия.

Одно из самых ярких впечатлений от Грузии - это горы!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

ЦЕННИК "КП"

Перелет на двоих Минск - Тбилиси и обратно - 500 долларов.

Аренда авто с водителем - 50 долларов сутки.

Аренда апартаментов в Тбилиси и Батуми - 30 долларов в сутки на двоих.

Аренда номера в отеле в Гудаури - 60 долларов на двоих в сутки.

Поезд из Тбилиси в Батуми - 8 долларов на человека.

Серная баня с мыльным массажем и сауной на двоих на 1 час - 30 долларов.