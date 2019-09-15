Минский полумарафон-2019: «Ради забега ничего не ела сегодня, чтобы было легче»

15 сентября у Дворца спорта стартовал Минский полумарафон. В столице он проводится уже пятый год, и с каждым разом собирает все больше любителей бега. Если в первом в полумарафоне участвовало 16 тысяч бегунов, то в 2019 – уже 40 тысяч! Причем, не только из Беларуси.

- В этом году на Минский полумарафон зарегистрировались участники из 66 стран мира и 239 населенных пунктов Беларуси, - уточнил председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Анатольевич Девятовский. К нам приехали гости из Германии, Италии, Эфиопии, Украины, Литвы. Можно сказать, на день Минск превратился в столицу бега: одни уже поспешили на старт, другие еще разминаются, третьи бегают вокруг Дворца. И все приободряют друг друга. Чтобы пробежать полумарафон, нужно было зарегистрироваться на сайте, выбрать одну из предложенных дистанций: 5,5, 10,55 и 21,1 км. Старт дистанций был в разное время.

В этом году на Минский полумарафон зарегистрировались участники из 66 стран мира и 239 населенных пунктов БеларусиФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Открывали Минский полумарафон самые отважные – те, кто решил преодолеть самую длинную дистанцию. Перед стартом толпа бегунов сделала несколько упражнений для разминки: приседания, наклоны, прыжки на месте. А когда старт был дан, все принялись бежать по проспекту. А зрители приободряли участников!

Кстати, самому старшему участнику полумарафона – 89 лет! На старт он пришел в костюме и с медалями, многие из которых – спортивные.

- Я все минские полумарафоны бегаю, ни одного не пропустил. Уже 60 лет занимаюсь бегом! Я бегал разные дистанции: Минск-Москва, Минск-Брест. Бег – это мое хобби, - рассказывает Николай Захарченко. - Последние 5 лет вот только со скандинавскими палочками бегаю. Здорово, что все больше людей присоединяется, 40 тысяч человек – это не шутки! Но в толпе когда бежишь, все нормально, никто не толкается. Побегу 5,5 км.

Еще одна фишка полумарафона – это креатив бегунов. Некоторые участники специально подбирают необычные костюмы, чтобы забег получился еще более красочным. Так, по центральным улицам столицы бежали рыцари, принцессы, даже дед Мороз!

Самому старшему участнику полумарафона – 89 лет!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- В первый раз бегу полумарафон, подготовила образ королевы Виктории – а что, хочу победить, - смеется Виктория. – Корону специально купила, юбку сшила. Как готовилась к забегу? Не ела сегодня ничего – так же легче должно быть!

А вот другая участница, тоже Виктория, решила бежать дистанцию в 10,5 км в образе бабушки, которая ищет потерявшегося котенка.

- Это такая самоирония, но уже подходили и говорили, мол, нашли твоего котика, - улыбается девушка. – Для чего? Полумарафон – классное событие, хочется выделиться и в целом сделать этот день еще краше!

15 сентября у Дворца спорта стартовал Минский полумарафонФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Кстати, дистанцию в 10,5 км также решились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, депутат Дмитрий Шевцов, гребец Александр Богданович.

Перед стартом толпа бегунов сделала несколько упражнений для разминкиФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Замечаем в толпе на старте девушку с коляской – неужели с ребенком побежит?

- Это специальная коляска для бега. У меня пятеро детей, все бегают! Жду сейчас шестого, поэтому бегу только 10,5 км. А вообще я бегаю полумарафоны и марафоны, - говорит Надежда. - Причем, не только в Беларуси, но и в Европе: Литва, Италия. Прошлый полумарафон бежала с тремя детьми, там было сложнее. Я каждые выходные бегаю. А еще если пробегу с коробкой пасты за спиной – всей семье дадут годовой запас пасты! Победителем среди мужчин на дистанции 21,1 км стал Берхане Хидру Афеверки из Эфиопии, он пробежал за 1 час 4 мин 9 сек. На дистанции 10,5 км победил Артем Лохиш из Гродно.

Самой массовой получилась дистанция в 5,5 км, на старте замечаем «Мисс Беларусь-2018», а в будущем, возможно, депутата Палаты представителей Марию Василевич.

- К моему большому сожалению, я не готовилась к этому полумарафону, были проблемы со здоровьем. Так что на большой результат не рассчитываю, мне бы хотя бы добежать, - улыбается девушка. – Но я не могла отказаться от этой атмосферы, которая здесь царит, невероятные эмоции.

- Есть вероятность, что в следующем году вас будут уже представлять чуть иначе - депутат...

- Как бы то ни было, я обещаю в следующем году поучаствовать в полумарафоне в любом статусе.