Чтобы увидеть The Offspring, минчане залезали на столбы и крыши

В воскресение в столичном парке Победы прошел большой праздник, организованный белорусским разработчиком популярной компьютерной игры World of Tanks. По количеству развлечений и гостей в этом году праздник побил все рекорды: шатры с компьютерными играми, лаунж-зоны, семейные квесты, конкурсы, детские площадки, фотозоны – проще перечесть, чего там не было.

Организаторы пока не подсчитали количество пришедших, но по некоторым данным, праздник посетили 250-300 тысяч человек. Многие приезжали из других городов Беларуси, и даже из других стран. В результате с таким наплывом людей не справлялись многочисленные фут-корты и туалеты – люди выстраивались в огромные очереди. Большие очереди были и на входах, но это связано с процедурой досмотра. А вот операторы связи в этом году более-менее справились. Связь, как и на любых других массовых мероприятиях хромала, однако тотальных перебоев, как в прошлом году, не было.

Не подкачала и музыкальная часть. Днем публику развлекали ди-джеи, потом выступила белорусская «Крамбамбуля» во главе с Лявоном Вольским. Затем музыкальный марафон продолжила украинская группа «Вопли Видоплясова». К вечеру на сцену выпустили «тяжелую артиллерию» - российскую рок-группу «Звери». К этому времени пространство перед сценой заполнилось максимально. Рома Зверь пел про «районы-кварталы» и «напитки покрепче», мелодии эти знают многие, а вот слова разбирали с трудом - звук оставлял желать лучшего…

К началу выступления The Offspring количество людей на квадратный метр в парке Победы стало зашкаливать..Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вишенкой на торте стала американская группа The Offspring – те самые калифорнийские панки, которые в 1998 году впервые спели Pretty fly for a white guy. Участники группы уже явно не те задорные юноши, но фанатов это не волнует – к началу выступления The Offspring количество людей на квадратный метр в парке Победы стало еще выше.

Музыканты группы постепенно стареют.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И тут зрителей ждало разочарование. Дело в том, что прямую трансляцию концерта, которую вели организаторы в интернете, группа запретила. Поэтому камеры пришлось убрать. По этой же причине, вероятно, организаторы не транслировали выступление группы на большие экраны, которые висели по бокам сцены и в глубине танцпола. Плюс ко всему, сама сцена была не слишком высокой. В результате происходящее на ней было видно лишь тем, кто оказался в первых рядах. Чтобы хоть как-то рассмотреть своих кумиров, многие начали залазить на фонарные столбы, а самые отчаянные – даже на крышу небольшого каменного амфитеатра, который стоит на площадке парка Победы.

The Offspring играл около часа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Настоящая калифонийская парк-анархия, - шутили в толпе. К счастью, милиция серьезных правонарушений не зафиксировала.

американская группа The Offspring.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Американцы отыграли качественно и ровно, их выступление завершилось фейерверком. И толпы отдыхающих струями потекли из мрака к остановкам общественного транспорта и метро.

Музыканты в Минске сыграли свои лучшие хиты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ

Американцы уже знакомы с «танкистами» - в 2013 году группа выступала на закрытом корпоративе Wargaming, который обошелся компании в пару миллионов долларов.