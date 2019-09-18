Летняя рассрочка от «Дана Холдингз» на срок до 10 лет продлена!

Председатель Совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич так объяснил это решение:

- Когда «Дана Холдингз» весной этого года объявила о десятилетней рассрочке от застройщика, мы не ожидали, что ажиотажный спрос на это предложение будет продолжаться все лето. При этом многие потенциальные покупатели были на отдыхе и не успели собрать средства на минимальный первый взнос. Создалась ситуация, при которой у нас есть целый список заявок от таких клиентов. Поэтому мы решили продлить акцию предоставления длительной рассрочки при покупке квартир.

Председатель Совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич

Этот шаг потребует от компании дополнительных инвестиций в строительство жилья, но, по словам Вибора Мулича, такое решение полностью соответствует принципам холдинга.

- Мы стремимся к тому, чтобы возможность приобрести собственное жилье была у каждой белорусской семьи, обладающей стабильным доходом. Поэтому предлагаем воспользоваться рассрочкой, чтобы люди могли направлять свои средства не на аренду жилья, а на строительство собственных квартир, - отметил Вибор Мулич.

Условия предоставления рассрочки максимально просты - покупатель вносит от 30% стоимости квартиры, а на остаток получает рассрочку без процентов, для оформления которой нужен только паспорт (справка о доходах и поручители не требуются). Покупку квартиры можно совершить буквально в один день.

Платежи осуществляются ежемесячно равными долями в зависимости от выбранного срока - для 10-летней рассрочки, например, весь процесс покупки составит 120 выплат.

«Минск Мир» - рассрочка до 10 лет

Уникальность предложения подчеркивает не только его финансовая выгода, но и район, в котором можно приобрести квартиру. Многофункциональный комплекс «Минск Мир» на сегодняшний день является самым быстроразвивающимся проектом, призванным стать центром притяжения международных инвестиций.

Дома «Марина»

Преимущества этого комплекса неоспоримы.

- Это и квартальный способ организации жилого пространства, объединенного вокруг огромного парка, и прекрасное расположение, и развитая транспортная инфраструктура, включая две строящиеся станции метро, и весь комплекс образовательных, торговых, культурных и развлекательных объектов, в том числе самый большой торгово-развлекательный центр в стране, который здесь будет возведен. Достаточно сказать, что буквально в каждом квартале запланировано появление детских учреждений.

- В обустроенных дворах - зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки. Все кварталы комплекса между собой будут связаны сетью велодорожек.

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

- В комплексе множество плоскостных стоянок и паркингов, при этом во многих кварталах внутренние дворы будут избавлены от транспорта.

- Деловым сердцем проекта станет Международный финансовый центр MinskWorld, в появлении которого, как было заявлено на самом высоком уровне, заинтересована Беларусь.

С Международным финансовым центром Дубая на уровне правительства страны заключено соглашение о сотрудничестве в деле создания Минского МФЦ, а за полгода до этого компания «Дана Холдингз» заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи с руководством МФЦ эмирата Дубай. К слову, застройщик уже приступил к непосредственным работам по возведению финансового центра, подключив авторитетных международных специалистов.

- В комплекс входит квартал Чемпионов, каждый дом которого посвящен столицам Олимпийских игр, где белорусские атлеты завоевывали золотые медали. Во время II Европейских игр спортсменами сербской сборной и руководством компании «Дана Холдингз» здесь была заложена капсула с посланием для будущих поколений, которые станут жителями этого квартала.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

Именно здесь выбирают квартиры многие белорусские спортсмены! Для чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и Европейских игр в квартале Чемпионов установлены скидки: обладателям золота - 100 евро с квадратного метра, серебра - 50 евро, бронзы - 25 евро.

- Я пришла в отдел продаж ознакомиться с условиями продажи квартир, - говорит биатлонистка Анна Сола, в активе которой золотая медаль юниорского чемпионата мира и бронза чемпионата Европы. - Уже выбрала несколько вариантов. Предложение, конечно, очень хорошее, поэтому постараюсь узнать все нюансы и сделать выбор.

Рассрочка особенно удобна для молодых людей, которые живут на съемных квартирах.

- Это очень выгодные условия, без банковских процентов и сроком на 10 лет. Мы уже посчитали: если сравнить кредит и рассрочку, то рассрочка обходится намного дешевле, - делает свой выбор Анна.

В компании «Дана Холдингз» в особом почете семейные ценности, поэтому многодетные семьи при покупке квартир также могут рассчитывать на приятные скидки!

Предложение длительной рассрочки, с которым выступила «Дана Холдингз», дало возможность стать собственником своего жилья практически всем белорусам с обычными доходами.

Дмитрий Стронгин, к примеру, уже стал владельцем собственного жилья, а теперь привел родственников.

- В комплексе «Минск Мир» я купил квартиру. Мне понравились планировки, расположение комплекса, его внешний вид и то, что рядом будет Международный финансовый центр. В каждом квартале здесь будет развитая инфраструктура - школа или садик, магазин или кафе. Правильно говорят - настоящий город в городе, - считает Дмитрий.

Мужчина считает очень важным гибкий подход к клиентам компании «Дана Холдингз».

- Застройщик предложил очень удобные условия покупки. Свою квартиру, например, мы брали в рассрочку. Родственникам понравился мой опыт, и я привел их в офис продаж - они тоже здесь покупают квартиру. В следующем году мы получаем ключи и будем жить неподалеку, - рассказал минчанин.

К слову, Дмитрий вовсе не считает рассрочку обременительной для людей со стабильным доходом.

- Сегодня выплаты по рассрочке полностью соответствуют стоимости аренды двухкомнатной квартиры в Минске. Но разница ведь большая - платить в рассрочку за свое жилье или за аренду другому человеку, - справедливо рассуждает мужчина.

Приобрести квартиру в беспроцентную рассрочку можно и в других жилых комплексах «Дана Холдингз».

«Парк Челюскинцев» - рассрочка до четырех лет

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев»

- Буквально в двух шагах от этого элитного комплекса - любимое место отдыха минчан и гостей столицы - парк Челюскинцев и Ботанический сад.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад – любимое место отдыха минчан

- В шаговой доступности водно - спортивный комплекс «Олимпийский», аквапарк «Фристайл», футбольные поля, теннисные корты.

- Здесь прекрасное транспортное сообщение: две станции метро - «Парк Челюскинцев» и «Московская», а для жильцов удобные парковки на территории комплекса и гостевые места вдоль парка, а также теплый подземный паркинг в жилом комплексе на 190 мест, куда можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры.

К услугам автовладельцев - автостоянка и теплый подземный паркинг

- Комплекс оснастят новейшей системой видеонаблюдения, а территорию огородят забором высотой 2 метра.

- Уникальный встроенный детский сад на 90 мест откроют прямо в доме! Безопасная прогулочная зона на улице получит собственное ограждение и игровое оборудование.

«Маяк Минска» - рассрочка до 5 лет

Комплекс «Маяк Минска» расположен рядом с Национальной библиотекой Беларуси

- Расположение рядом с Национальной библиотекой и лесопарковой зоной - это чистый воздух и прекрасные виды.

- Совсем недалеко станция метро «Восток» и удобные маршруты наземного транспорта.

- В шаговой доступности строится детский сад. Прекрасная современная школа, магазины, кафе и объекты сферы услуг, торгово-развлекательный центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center с современными офисами - все рядом.

Бульвар Пикассо - широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства

- Ось комплекса - красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо! Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. Бульвар завершается удивительным мультимедийным фонтаном «Дана Танец», который уже стал новой достопримечательностью столицы.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» уже стал новой достопримечательностью столицы

Жаркая новость осени: летняя рассрочка от Дана Холдингз на срок до 10 лет продлена.

Подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в офисе продаж «Дана Холдингз» по адресу:

Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Телефоны:

7675 (для всех мобильных операторов)

+375 17 269-32-90

+375 17 39-39-465

Ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни - с 9.00 до 20.00.

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.