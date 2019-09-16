Минсельхозпрод: «На экспорте картошки заработаем 50 миллионов долларов»

В этом году Беларусь отправит на экспорт около 300 тысяч тонн картофеля - как и в предыдущие годы. Об этом «Комсомолке» рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

- В прошлом году мы экспортировали картофель в 12 стран мира. А в первом полугодии этого года у нас стало на 5 стран-партнеров больше, и теперь мы поставляем картофель уже в 17 государств, - рассказал он.

- В какие страны идет больше всего?

- В Россию, Молдову, Казахстан, Сербию, Македонию, Турцию.

По словам Алексея Игоревича, на экспорте второго хлеба Беларусь планирует заработать не менее 50 миллионов долларов.

- Мы пока еще не знаем, каким будет урожай в этом году и какая сложится цена на картофель, но надеемся, что прибыль будет не ниже уровня прошлого года. А в 2018-м заработали 53 миллиона долларов.

Причем речь идет как о пищевом картофеле, так и о семенном. Наш семенной картофель пользуется большими спросом - в этом году было экспортировано около 1000 тонн.