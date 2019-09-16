«Зарплаты в регионах – 60% от минских». Власти рассказали, как будут тянуть отстающих

В конце августа о региональном неравенстве говорили в правительстве. Премьер-министр Сергей Румас заявил, что главное сейчас - «подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня».

- Эта задача непростая. Нужно создать условия не только для реального сектора, но и для привлечения трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни, - пояснил премьер.

Пока речь идет о плане индустриализации отстающих регионов. Но Сергей Румас тут же сделал оговорку: мол, не производством единым.

- Развитие территорий может быть связано не только с промышленностью, но и со сферой услуг, в частности с туризмом, что очень актуально для отстающих регионов, - добавил он.

Министерство экономики в такой план включило 31 район, отстающий по уровню социально-экономического развития. Правда, это предварительный список, какие именно регионы в него попали, не уточняют ни в министерстве, ни в правительстве.

ЗАРПЛАТЫ В РЕГИОНАХ ОТСТАЮТ ДО 40% ОТ МИНСКА

Чтобы понять, насколько различается развитие регионов в первом приближении, можно сравнить некоторые основные социально-экономические показатели.

Валовый внутренний продукт Беларуси январе - июле вырос на 1,3%, составив 72,5 млрд рублей. Официальный прогноз по итогам года - 4%.

Но регионы вносят разную лепту в основной экономический показатель. Так, валовый региональный продукт Минска, который вырос всего на 0,8%, но в деньгах составил почти треть от общего ВВП страны - 27,9%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Насколько вырос ВВП в регионах.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Хуже всего ситуация обстоит в Витебском регионе. Здесь уже семь месяцев подряд, с начала 2019 года, продолжается рецессия: экономика области упала на 1,6%. При этом северный регион все еще опережает Могилевскую область по вкладу в ВВП - 7,1%. Это связано с тем, что база прошлых лет здесь сильнее. В Могилеве ресурс ниже, рост ВВП хоть и невысок, но пока выше нуля - 0,7%.

Близкий каждому показатель - денежные доходы. За семь месяцев с начала года в целом по стране средняя начисленная зарплата выросла до 1128,5 рубля. Средний заработок за семь месяцев - 1055 рублей.

В лидерах традиционно столица (1492 рубля за январь - июль) и Солигорский район (1630). Но город горняков всегда выделяется на карте высоким средним заработком. Зарплата в горнодобывающей отрасли - около 2000 рублей. В районе получают в полтора раза больше, чем в столичной области в целом.

Если же посмотреть на соседние Слуцкий и Клецкий районы - там средний заработок соответственно 846 и 809 рублей. Это меньше 80% от средней зарплаты в области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Начисленная среднемесячная заработная плата по областям .Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

При этом в большинстве районов Беларуси средняя зарплата не превышает 60% от столичной. Еще несколько лет назад разрыв был меньше. Растет он в первую очередь благодаря развитию экономики в Минске.

Похожий дисбаланс и по другому важному показателю - инвестициям в основной капитал. В Минске за семь месяцев они составили 2,87 млрд рублей. Это более 20% от суммы по всей стране. В Минской области - немногим больше: около 3,1 млрд рублей, или 22% от всех.

В остальных областях распределение неравномерное. В Брестской области инвестировано за полгода - 1,58 млрд рублей, в Витебской - 1,25 млрд. В Гомельскую область вложено больше - 2,2 млрд, в Гродненскую - около 2 млрд, а в Могилевскую - только чуть больше миллиарда.

ОФШОРЫ ИЛИ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ?

Надо сказать, на нарастающее расслоение в развитии регионов власти обратили внимание не вчера. Так, в 2015 году Александр Лукашенко подписал указ «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области». Речь о Кричевском, Климовичском, Краснопольском, Костюковичском, Славгородском, Чериковском и Хотимском районах.

Здесь снизили подоходный налог с 13 до 10%, ввели льготы по взносам в Фонд соцзащиты населения. Бюджет взял на себя половину обязательств по финансированию строительства инфраструктуры, а местным жителям стали выделять льготные кредиты на строительство жилья под 1%.

Как подсчитали в правительстве, за это время инвестиции в основной капитал семи районов составили более 770 млн рублей, привлечено более 30 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Удалось немного снизить долю дотаций в местные бюджеты из республиканского.

Здесь строят несколько животноводческих комплексов, но пока сельское хозяйство вытягивает за счет зерна и молока.

На территории этих районов - два из трех белорусских цементных заводов, которые, несмотря на проведенную модернизацию, генерируют убытки, а их задолженность не в первый раз покрывается из бюджета.

В среднем за семь месяцев в этих проблемных районах зарплата составила от 683 до 849 рублей.

Еще один названный экспериментальным проект - подписанный в декабре 2018-го указ главы государства о комплексном развитии Оршанского района. Здесь - перечисление 43 млн рублей из республиканского бюджета, налоговые льготы, несколько крупных инвестпроектов.

Главный из которых - особая экономическая зона в поселке Болбасово, похожая по преференциям на китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Должен быть реконструирован аэропорт, появится свободная таможенная зона, цветочная биржа и логистические терминалы.

Реализует проект, по решению президента, компания «Бремино групп», принадлежащая крупным бизнесменам Александру Зайцеву, Николаю Воробью и Алексею Олексину.

Мнения о проекте разнятся: кто-то возлагает на него надежды преломить экономическую депрессию в районе, другие называют «оршанским офшором».

НОВЫХ ЛЬГОТ НЕ БУДЕТ

Сейчас Минэкономики предлагает в отстающих районах реализовать около 280 проектов, 54 из которых - с нуля.

- Порядка 80 - это инвестиции в действующие производства, 140 относятся к сфере инфраструктуры, - рассказывал министр экономики Дмитрий Крутой в правительстве в конце августа.

В правительстве рассчитывают, что большинство проектов потянут белорусские инвесторы.

При этом новых преференций для отстающих районов ожидать не стоит, поскольку они подпадают под действие декрета №6 о стимулировании предпринимательства в малых городах и на селе.

- Часть районов имеет участки свободных экономических зон, и там будут реализовываться проекты. Свободными экономическими зонами будут объявляться конкретные производственные площадки, куда придут в первую очередь промышленные предприятия, - пояснил Дмитрий Крутой.

Не исключают в министерстве и изменения в недалеком будущем самой системы территориального деления страны. Прорабатываются разные варианты. Как отмечали в Академии наук, это может быть как менее радикальный (с присоединением малых районов к большим), так и более смелый вариант: с делением не на 6 областей, а на 18 округов.

Нынешняя территориальная система сложилась еще в БССР: в конце 50-х годов мелкие области постепенно упразднялись, а районы укреплялись. В 1966 году пришли к 6 областям и 118 районам, которые нанесены на карту по сей день.