Россия и Беларусь объединяют банковскую и налоговую системы?

Российская газета «Коммерсантъ» опубликовала статью, посвященную «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», парафированного 6 сентября премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом. В тексте нет прямых цитат из документа, но есть данные о том, что якобы он предусматривает частичное объединение экономик двух стран с 1 января 2021 года.

Если пересказать статью коротко: речь идет о том, что Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс, унифицировать Гражданский кодекс, ввести единый внешнеторговый режим и т. д. Согласно документу, предполагается создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии. По данным «Коммерсантъ», к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы, а с 1 января 2021 года начнется работа по большинству пунктов.

Автор материала делает вывод, что Россия и Беларусь планируют экономическую интеграцию на уровне не менее чем в ЕС: «Фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства».

Есть ли угроза экономике Беларуси, или, наоборот, мы сможем выиграть. Насколько реален этот план?

- Начнем с того, что пока это оставляет ощущение просто вброса, - считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Почему такое ощущение? Если на секунду оставить в стороне рассуждения о хорошо/плохо, чисто технически, как мне кажется, невозможно в столь сжатые сроки полностью изменить Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, таможенное и банковское регулирование и т. д. В самой статье российской газеты было сравнение с ЕС, но вспомним, что ЕС шел к своему объединению порядка трех десятилетий, не год-полтора.

- А если представить, что все написанное может быть в жизни?

- Попробуем поговорить о том, что означают эти нормы в реальности, если они будут приняты. Начнем с того, что получает Беларусь. По всей видимости, получает российские цены на нефть и газ, равные условия хозяйствования нефтепереработчиков в связи с налоговым маневром. И доступ к российскому рынку, - считает эксперт. - Какие вопросы возникают? Во-первых, принятие общего бюджетного и налогового кодекса означает изменение расчета всех налогов. У нас изменение даже в одном налоге - достаточно сложный процесс. Что значит изменение всей системы налогов с технической точки зрения - начиная от бухгалтерского ПО и заканчивая «как там на практике это платить» - огромный вопрос. Что будет с нашими свободными экономическими зонами, включая «Великий камень» и ПВТ? Непонятно, как они будут соответствовать новым гармонизированным налоговым отношениям. Большой вопрос возникает с любимой практикой нашего государства оказывать дотацию убыточным госпредприятиям или входить в их капитал.

- Много внимания уделено и будущей объединенной банковской системе. Это возможно?

- В Беларуси вклады физических лиц гарантируются государством в любом объеме, в любой валюте с учетом процентов. В России есть ограничение по суммам, которые гарантируются. В Беларуси наверняка есть крупные вкладчики, которые держат деньги в белорусских банках, только рассчитывая на стопроцентную гарантию. Отказ от этого элемента может означать отток части вкладчиков.

- Реально ли привести к единой форме таможенные правила?

- Что такое гармонизация таможенной системы? Мы знаем, что РФ живет в режиме санкций, в ответ на которые она ввела так называемые контрсанкции. Если мы гармонизируем таможенную систему, нам надо подписываться под всеми российскими контрсанкциями. В частности, отказываться от молдавского и грузинского вина, европейского сыра, польских яблок. И начать давить продовольствие с Запада тракторами. Более того, если мы на ровном месте введем контрсанкции, это значит, что западные страны начнут вводить санкции против нас. На ровном месте мы получаем абсолютно не нужные нам проблемы. Исходя из всего этого, реализация планов, описанных в статье, с одной стороны, просто нецелесообразна для белорусской экономики. Да и просто невозможно в указанные там сроки.

КСТАТИ

Официально «Программа действий» пока не опубликована. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сказала «Нашей Ниве», что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.

- Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы, - рассказала она. А термин «конфедерация» она предлагает оценивать «как досужие журналистские штампы».

- Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер, - сказал 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что о содержании дорожной карты станет известно в тот момент, когда правительства двух стран будут докладывать об этом президентам.

Отвечая на вопрос о сроках такого доклада, Дмитрий Песков отметил, что президенты поручали сделать это «до нового года, но конкретной договоренности (по дате. - Ред.) пока нет».