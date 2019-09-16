«Перед учителем - извиниться и восстановить на работе, а наказать чиновников»? Мнения об истории в Гомеле

«Учитель не совершила ничего, в чем ее обвинили. Все ее преступление - в произнесении матерного слова»

Репетитор, преподаватель математики и физики Евгений Ливянт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Известный репетитор и преподаватель математики и физики Евгений Ливянт фактически стал на сторону уволенной учительницы.

- Прочитайте комментарий отца одного из учеников этого 4-го класса на форуме, - рекомендует Евгений Ливянт и приводит цитату: «Расспросил у ребенка (учится в этом 4-м классе), что же было на уроках. Сказал, что во время уроков приходил завуч, так как этот мальчик с двумя другими одноклассниками несколько дней назад обзывали одноклассницу, таскали ее за руки. Дети все отрицали, и завуч им поверила. После ухода завуча эти мальчики стали выкрикивать разные гадости, бросаться бумажками... Учитель сделала им несколько замечаний, но они не успокаивались. Тогда учитель сказала одному из них, чтобы он стал с книгой около ее стола. А сама пошла в конец класса за конторкой (это одинарная парта для работы стоя, есть в каждом классе для неусидчивых детей). Когда учительница перевернула парту ножками вверх и понесла ее к доске, этот мальчик выставил ногу на проход и бросил в учительницу стаканчик, из которого пил воду. Когда учительница зацепилась за его ногу, мальчики засмеялись.

А что было бы, если бы она из-за подножки упала с этой партой на детей? Вот это и пыталась объяснить учительница ученику. Да, в некорректной форме! Учителю недопустимо. Завуч приходила еще раз и уводила на некоторое время с собой этого мальчика. Вот тогда в классе была тишина, и было слышно и понятно, что объясняет учитель. И, кстати, учитель довела все уроки до конца, объясняла весь учебный материал, а эти мальчики до конца уроков продолжали безобразничать - разливали воду, вымазали краской парты, шкафчики, пол, себя и даже ели сами краску для рисования.

Обратите внимание: начало видео сознательно обрезано, чтобы не было видно, как парень подставляет ногу учительнице. В первоисточнике новости сказано, что видео прислали родители одного из школьников. Стоит предположить, что видео было смонтировано этими родителями…»

- Давайте оставим эмоции, разговоры о выгорании, аффекте и пенсиях. Только факты. На мой взгляд, учитель не совершила ничего, в чем ее обвинили, а ее увольнение по статье - нарушение трудового законодательства и злоупотребление служебным положением. Все ее преступление заключается только в произнесении матерного слова, абсолютно точно означающего, что парню мог прийти «конец», если учительница не удержалась бы на ногах. Но в экстремальных ситуациях, ради того, чтобы предотвратить трагедию, в том числе и будущую, и произнесение этого слова я бы в вину не ставил. Стоит также учесть, что ученик систематически нарушал дисциплину и создал угрозу здоровью не только своему, но и своих одноклассников, а также учителю.

Если я прав в своем анализе фактов, то перед учителем стоит извиниться, восстановить на работе, а наказать стоит чиновников, которые, злоупотребляя служебным положением с целью закрыть свои пробелы, пожертвовали учителем.

Кстати, пока к выпуску готовился этот номер газеты, в истории со школьным скандалом появились новые подробности. К примеру, свидетели, которые уверяют, что мальчик подножку учительнице не подставлял.

«Педагог в таком состоянии вообще не должен заходить в класс к детям»

Писательница Евгения Пастернак. Фото: личный архив

- Как бы там ни было, ситуация сложная и в любом случае неоднозначная, - считает писательница Евгения Пастернак. - Думаю, как обычно, истина где-то посередине. Однозначную оценку давать здесь невозможно. А вот поведение учителя однозначно свидетельствует о проблеме. В частности, о профвыгорании и непригодности. Как бы там ни было, она однозначно не права. Если реакция человека с высшим педагогическим образованием и огромным стажем работы в педагогике такова, ей лучше не работать с детьми. Это небезопасно и для школьников, и для педагога. Более чем уверена, что все эти десятилетия работы она трудилась почти без отдыха. Результат налицо. Эту женщину надо реабилитировать и спасать.

Возникает вопрос к школе: что человек в таком психическом состоянии делает в школе?

«Абмяркоўваць трэба не тое, як паводзіць сябе, стоячы з партай у руках над вучнем, а тое, як наогул не дапускаць такіх сітуацый».

Выкладчыца, журналістка, пісьменніца і літаратуразнаўца Ганна Севярынец. Фота: асабісты архіў.

- Мы ўсе зараз разбіраем відэа, зробленае вучнямі. Але на ім зафіксаваная апошняя стадыя канфлікту, - мяркуе выкладчыца, журналістка, пісьменніца і літаратуразнаўца Ганна Севярынец. - На гэтай стадыі, калі абодва бакі канфлікту зайшлі ўжо неймаверна далёка, выправіць што-небудзь складана. Такія сітуацыі разгортваюцца цягам хвілін, іншы раз - цягам дзесяці хвілін, альбо нарастаюць ад урока к уроку, і абмяркоўваць трэба не тое, як паводзіць сябе, стоячы з партай у роках над вучням, а тое, як наогул не дапускаць такіх сітуацый у класе. Дзеля гэтага педагогаў трэба адмыслова навучаць канфлікталогіі, метадам выйсця з канфліктаў, эфектыўным стратэгіям паводзінаў у стрэсавых сітуацыях.

«Пришло время обратить внимание на психику и состояние педагогов»

Детский психолог Центра успешных отношений Анна Федорчук. Фото: личный архив.

Психологи сейчас эту историю разбирают буквально по полочкам.

- Посмотрев видео, которое сейчас обсуждают в интернете, могу сказать: это тот случай, когда педагог не справилась со своим эмоциональным состоянием, - анализирует ситуацию детский психолог Центра успешных отношений Анна Федорчук. - Поведением руководят эмоции. Взрослые нередко обращаются к психологам с подобными запросами. Понятно, что дети не всегда хорошо себя ведут. В такой ситуации мы, взрослые, должны своим примером показывать, как справляться с плохими эмоциями и гневом. Взрослые - авторитет для ребенка. В том числе и педагог. Но в данном случае педагог сорвался и не смог остановиться. На протяжении всего видео заметно, как учитель продолжает прокручивать эту негативную историю. Чувствуется его напряжение. С одной стороны, это может свидетельствовать о профессиональном и эмоциональном выгорании педагога, с другой - о накопившихся нерешенных личностных проблемах.

- Какие пути решения вы, как психолог, видите в подобных ситуациях?

- Если в классе есть трудный ребенок, работать с ним должен не только классный руководитель, но и родители, и школьный психолог. Помимо этого в школе обязательно должна проводиться диагностика и профилактика профвыгорания педагогов, особенно если речь идет об учителях с большим стажем.

- А что делать прямо в той ситуации, когда эмоции берут верх?

- Если это касается педагога, который чувствует, что вот-вот сорвется, нужно постараться переключить свое внимание. К примеру, пригласить в класс школьного психолога, завуча или директора, которые помогут разобраться. Если такой возможности нет, хотя бы на доли минуты взять концентрацию внимания на себя. Помогут даже простейшие упражнения: банально посчитать про себя до 10, глубоко подышать и послушать свое дыхание, сосредоточиться на своем физическом состоянии, выпить воды. А дальше анализировать ситуацию и искать пути решения. Рационально, не на эмоциях.

Подчеркну: тема снятия напряжения педагогов - очень важная. У современных детей часто наблюдается нарушение чужих границ. Например, позволяют себе оскорблять педагогов. При этом учитель вынужден молчать, зажимать свои чувства и эмоции. В результате негатив накапливается, все может привести к тому, что мы наблюдаем на видео. Хочется надеяться, что данная история послужит толчком тому, что работа школьных психологов с современными школьниками и педагогами будет поставлена на более высокий уровень.

КОМПЕТЕНТНО

Министерство образования: «Без комментариев»

Мы дозвонились в Министерство образование, чтобы узнать официальное мнение по поводу сложившейся ситуации. Ответ был максимально краток: «По этическим причинам мы не можем давать комментарий». Сотрудники министерства пояснили: проверки по поводу произошедшего продолжаются до сих пор.