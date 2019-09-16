Папа мальчика из Гомеля, на которого ругалась матом учитель: «В интернет сына не пускаю, чтобы не читал, что о нем пишут»

Белорусское общество взбудоражил случай в гомельской школе. Сотни комментариев, ожесточенные споры… Напомним, в сети появилось видео с урока в 4-м классе средней школы №15. На видео учитель держит небольшую парту над мальчиком, приказывает «закрыть рот» и грозит: «Я пойду в тюрьму, а тебе п* будет!» И добавляет: мол, «не смешно будет, когда тебя на кладбище понесут за то, что над учителем издевался».

Уволенная учительница с прессой не общается, закрыла страницу в соцсетях

Разборки начались мгновенно. В тот же вечер в школу приехал начальник городского управления образования, зампред горисполкома и другие чиновники, провели собрание с родителями 4-го класса и той самой учительницей - Людмилой Ивановной. Несмотря на извинения педагога, ее сразу уволили по статье. Учителю совсем немного оставалось до пенсии, педагогический стаж - больше 35 лет.

Досталось и директору - ей объявлен выговор, к дисциплинарной ответственности привлекли и завуча. В школе рассказывают, что директор после случившегося плакала (с прессой она тоже отказалась общаться), очень переживает и сама Людмила Ивановна. Летом старалась, готовила свой класс к новому учебному году.

У Людмилы Ивановны есть страницы в соцсетях, но на сообщения она не ответила, а потом и вовсе закрыла свои профили. Судя по информации соцсетей, накануне женщина была онлайн аж до полтретьего ночи - видимо, тяжело переживает случившееся и читает, что пишут о случае в интернете.

Отец Ильи: «После случившегося она даже не позвонила»

Папа Ильи (свое имя называть не захотел) возмущен комментариями взрослых, которые обвиняют его сына в случившемся. Он подчеркнул, что много времени проводит с ребенком, возит на спортивные секции, делает уроки.

- Я не оправдываю сына - он смеялся, плохо себя вел, но то, что сделала учитель, - не метод воспитания! После случившегося она не связалась с нами, ничего не сообщила вообще. Я ее толком не знаю, она первый раз у нас была на замене. Понимаю, если бы ребенок что-то систематически нарушал, у учительницы бы накапливался негатив. Здесь же педагог видит ребенка 20 минут - и уже такое себе позволяет! - говорит отец.

Пока он ограничил сына в доступе в интернет, чтобы ребенок не прочитал, какие гадости о нем пишут взрослые, чтобы не получил еще большую психологическую травму. В понедельник Илью, как обычно, отправили в школу.

- В голове не укладывается, когда другие родители говорят: «Ну и мы матом на детей кричим, что в этом такого?» Они считают, что это норма. Но нельзя же матом на ребенка, он из-за такого обращения еще больше озлобится. С ребенком нужно разговаривать! - уверен папа.

Он добавил, что попросил других родителей поговорить со своими детьми, чтобы выяснить всю картину произошедшего. Оказалось, версия с подножкой не подтвердилась.

Отец подчеркивает, что он не был сторонником размещения ролика в интернете и хотел все решить на уровне школы - не он выкладывал видео в сеть.

- А с другой стороны, если бы не было этого ролика, в другой раз другой учитель стал бы таким же образом выражать свои эмоции в сторону других детей, и они начали бы воспринимать это за норму.

Юрист:

«Вряд ли учитель устроится на работу в системе образования»

- Если учителя уволили по статье, она имеет право в течение месяца обжаловать увольнение в суде. Понятно, что в систему образования ее уже не примут из моральных принципов, - считает опытный юрист Леонид Судаленко.

МНЕНИЕ ЗА

«Учителя не обладают инструментарием для выхода из конфликтных ситуаций»

Анна Северинец, учитель:

- В этой ситуации важно понять не то, кто конкретно виноват (конечно же, за все, что происходит в классе, отвечает учитель). Важно понять, что проблема неадекватных реакций на конфликтную ситуацию - системная. У нас большие проблемы с воспитанием детей, проблемы с воспитанием учителей, здесь нужно не найти одного виновника и забросать его тапками, нужно принимать системные меры против таких ситуаций вообще. Мы никогда никого не учили, как выходить из конфликтов, не применяя силу и давление. А надо. Учителя не обладают инструментарием для выхода из конфликтных ситуаций и ведут себя в них кто как умеет. А умения бог не дал.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

«Строгость - это не грубость»

Бывшая ученица Ирина (имя изменено):

- Меня не удивило поведение этой учительницы. Маты я раньше от нее не слышала, но резкие слова, неуважение испытывала на себе. В нашем классе далеко не все вели себя хорошо, но на уроках одних педагогов, как бы они ни орали, был полный хаос, а уроках других учителей - полная тишина. Потому что строгость - это не грубость. А были учителя вообще любимые, с которыми было интересно, и даже мысли не возникало не слушаться или задираться.

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