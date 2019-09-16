Минский полумарафон-2019: спартанцы, бабушка, потерявшая котенка, черный юмор

Минский полумарафон, приуроченный ко Дню города, в современном формате проводился в пятый раз. На забеги приехали из 68 стран. Суммарно на старт трех дистанций (5,5, 10,55 и 21,1 км) вышли более 40 тысяч участников.

Одна из фишке полумарафона - это креатив бегунов. Некоторые участники специально подбирают необычные костюмы, чтобы забег получился еще более красочным. Так, по центральным улицам столицы бежали рыцари, принцессы, Человек-Паук, спартанцы, викинги, дед Мороз!

Минский полумарафон-2019: в очередной раз победа у представителя Африки, а белоруска установила рекорд

«Комсомолка», как и в прошлые годы, выставила свою команду из семи человек во главе со спортивным обозревателем Владимиром Криулиным.

- Участие в Минском полумарафоне стало привычкой или осознанной необходимостью, - говорит Владимир. - За пару месяцев до старта уже думаешь: регулярные пробежки надо делать разнообразнее и более интенсивными. Именно на Минском полумарафоне два года назад впервые увиделся с Юрием Блиновым, известным пианистом и композитором, соучредителем футбольного клуба НФК (известный как «Крумкачы»), хотя до этого полтора года общались по телефону и в соцсетях. С ним часто обменивались мнением о соревнованиях. В апреле этого года он ушел из жизни… На свой стартовый номер я поместил фотографию Юрия. Может, это наивно, но хотелось почтить его память… Музыке, спорту, всем делам, за которые брался, он отдавал всего себя.

Так что мы видели, как это грандиозное действо происходит изнутри. Итак, слово Володе.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

«Показал результат на минуту лучше, чем год назад»

Пожалуй, когда бежишь полумарафон в пятый раз в одном месте, то впечатления не такие яркие. Но порадовала зона поддержки возле цирка: бежишь и засматриваешься на гимнасток, как они друг друга поднимают, жонглируют мячами и не только. Возле Оперного театра в этот раз не было артистов на ходулях, зато нашелся парень с необычным плакатом: он спустил штаны и причинное место прикрывал растяжкой с примерно такой надписью «С такой улыбкой, какая сейчас, беги до финиша». Разумеется, полностью оголен он не был, но читалось как будто это так. Еще на трассе был замечен персонаж в костюме смерти (череп, черная накидка с капюшоном) и плакатом «Конец близко».

Какие только плакаты не придумают. Фото: соцсети via improve.by

Черного юмора хватало: парни на велосипедах едут и ищут своего друга, чтобы поддержать: «Где Леха? Не мог же он так быстро и далеко убежать? Может, его уже «скорая» забрала?»

Забавные костюмы среди участников на 21 км встречаются не так часто, как на 5 км. Но вот массивный мужчина с голым торсом, в смешных панталонах и в шлеме с рогами. Чуть позже в толпе слышу диалог:

- А где Астерикс? Бежал же с нами.

- Наверное, на допинг-контроль забрали.

Чтобы подготовиться к забегу в 21 км, надо заниматься регулярно. И длительные тренировки на выносливость сочетать с интервальными (ускорения чередуются с бегом в спокойном темпе), не забывать укреплять стопы да и вообще все тело. Оптимально подготовиться из-за работы не получилось, но бежалось в целом комфортно, бывало и хуже (в 2015-м за день до полумарафона играл в футбол в любительской лиге). Хотелось замахнуться на результат 1 час 40 минут, но… После первого километра меня обгоняют пейсмейкеры (бегуны, задающие темп и ориентир для остальных) на два часа. Думаю: так, еще три минуты на разогрев - и надо притопить.

Четвертый и пятый километры пробежал в темпе 4:50 и обогнал пейсеров на 1:50. Но после 13-го километра сбавил темп и только на финише накатил - 1 час 49 минут. На минуту лучше, чем год назад, но в 2016-м было 1:46. А в 2017-м в Будапеште - 1:40 (правда, там трасса без горок). Кстати, «Мисс Беларусь» Мария Василевич 5 км пробежала за 25 минут 53 секунды (темп 4:42) - солидный результат.

Лучший бегун снова из Африки

Победителем среди мужчин на дистанции 21,1 км стал Берхане Хидру Афеверки из Эфиопии, он пробежал за 1 час 4 мин 9 сек. Кениец Хилари Киптум Майо Кимайо, побеждавший в прошлые годы, в этот раз лишь шестой. У женщин победила белоруска Нина Савина. Причем она еще установила рекорд Минского полумарафона - 1 час 11 минут и 24 секунды. Савина обновила достижение (1:11.44) нашей марафонки Ольги Мазуренок, которая сейчас готовится к чемпионату мира. Победители на дистанции 21 км получат по 3 тысяч долларов, Нина Савина суммарно с бонусами - 6100.