Минчане - о любимых блюдах и о том, что раздражает на кухне: «Не могу готовить, если ножи не заточены!»

Что у вас сегодня на ужин? А что готовите на праздники? Сколько ножей у вас на кухне? Мы решили выяснить кулинарные предпочтения минчан и отправились на опрос в один из гипермаркетов «Евроопт», где сейчас как раз проходит акция «Заточены на кулинарные шедевры!». Оказалось, что в почете у минчан драники и голубцы, много мяса, а еще - супы и борщи. Кто-то признавался, что не прочь баловать семью блюдами почти как в ресторане, поэтому на кухне - арсенал ножей и посуды, а кто-то приверженец принципа «чем проще - тем лучше».

Минчане про любимые блюда и сколько у них дома ножей.

«Когда готовлю ужин, сменяю несколько ножей»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Наталья пока не успела накопить нужные для участия в акции фишки, но уже знает, какой нож приобретет первым:

- У нас в семье чаще всего готовлю я, причем совершенно разные блюда. Арсенал ножей на кухне огромный: с зубчиками - для хлеба, с маленьким лезвием - для нарезки овощей и фруктов, поварской - для мяса. Когда накоплю нужное количество фишек, куплю еще сантоку. Я почитала, что это универсальный острый нож, которым удобно нарезать практически всё.

«Больше всего любим правильно сваренные макароны»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Светлана и Антон говорят, что лидера на кухне у них нет - все понемногу участвуют в приготовлении завтраков, обедов и ужинов.

- Я специализируюсь по макаронам, мама - по мясу, - начинает Антон. - Рецептов макарон много: можно по-флотски, по-итальянски. Больше всего любим обычные макароны, правильно сваренные, с приправами. Из мяса любим курицу и свинину, рубленые котлеты из филе курицы часто готовим и подливку к ним из сливок. Ножей дома штук 9. Главное - чтобы был прочный, не сгибался, заточки хватало надолго. Эта штука замечательная, куда можно вставлять ножи, - рекомендую, по-моему, она даже сама их затачивает, - подходит Антон к стенду, где стоят блоки для ножей немецкой марки Berndes.

«Важно, чтобы на кухне были хорошие ножи и чистая раковина»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В семье Юлии и Алексея приверед нет - домочадцам нравится все, что приготовит Юлия.

- Любим колдуны, голубцы, курицу, котлеты. Вчера мы ели плов.

- С салатом, мам! - добавляет дочка Лера.

- Муж ест все, что я готовлю - очень редко что-то просит. А на праздники готовлю разные блюда - селедку под шубой, шашлыки, - продолжает Юлия. - Немаловажно, чтобы на кухне были хорошие заточенные ножи и чистая раковина. Ножей дома хватает - до 10 штук. И большой поварской есть, и для овощей.

- А этот нож для чего? - спрашиваем про большой сантоку.

- У меня похожий поварской нож. Думаю, он хорошо режет мясо.

«Для мяса должен быть один прибор, а для хлеба - другой»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В семье Дмитрия ужин готовит тот, у кого есть время. И все домочадцы знают: ножи в доме не просто так разной формы и размеров: одними удобнее нарезать, другими - чистить, а третьими - разделывать.

- Я любитель кухонных ножей, у меня дома их больше 15. Все разные: есть и для овощей, и филейный, чтобы нарезать мясо или рыбу на тонкие ломтики. Когда накапает 20 фишек, думаю купить еще большой поварской нож, у меня таких уже два, только немного другой формы. Как по мне, так они самые удобные.

«Дома штук 10 ножей - для мяса, фруктов, хлеба»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Елена признается, что в семье чаще всего готовит она. К процессу хозяйка подходит со всей ответственностью: например, не использует нож для мяса во время нарезки овощей.

- У меня, наверное, штук 10 ножей. Отдельно мясные, отдельно для овощей, фруктов, хлебный. В ноже важно, чтобы точить можно было, чтобы удобно лежал в руке.

«Не люблю мелочиться - все режу большим ножом»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В семье Александра чаще всего готовит супруга. Она разделяет мнение мужчины, что наиболее популярный нож на кухне - с широким лезвием.

- Я считаю, что ножей много не бывает. У нас дома их полно, но все - универсальные. Мы с женой как-то не разделяем, чем нужно резать мясо, а чем - картошку. Просто берем то, что удобно лежит в руке. На моей карте уже накопилось около 90 фишек, поэтому я собираюсь купить сразу несколько ножиков. Возьму самые большие - ими орудовать удобнее всего.

«Есть нож, которым можно рубить «лытку» от кабана, но кабана нет»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Альберт Владимирович не любит тратить много времени на готовку, поэтому иногда использует полуфабрикаты и готовые заправки для супов.

- Заварил - и вот у меня уже первое готово. А на второе у меня всегда дома есть сало, грудинка, хлеб обязательно, сыр, селедочка. Не говоря о помидорчиках, огурчиках. Любимых блюд у меня нет. Не делаю из еды культа и из инструментов для готовки тоже. У меня все время под рукой два ножа - один простой, а другой с выкрутасами, - смеется мужчина. - Есть еще три ножа. Даже есть нож, которым можно рубить «лытку» от кабана, но кабана нет, поэтому нож без дела лежит.

«У нас все всегда домашнее, готовые котлеты не покупаем»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Молодая мама Галина признается, что больше всего любит супы и борщ - девушка родом из Украины.

- Борщ - мое национальное блюдо. У меня мама очень вкусно готовит и выпекает - булочки, блинчики с творогом. У нас все всегда домашнее, готовые котлеты не покупаем. Ножей у нас не очень много, где-то три.

«Кухонными ножницами режем курицу для домашней шаурмы»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В семье Ольги и Василия чаще готовит Василий: мужчина старается удивить жену чем-то вкусным и необычным.

- Обычно она сразу критикует, а потом ей нравится. Вчера готовили пиццу на дрожжевом тесте с моцареллой, помидорами и ветчиной.

- Я тоже готовлю, но попроще: супчики, кашки, голубцы, - добавляет Ольга. - Чтобы и нам было вкусно, и ребенку.

- Сколько ножей используете?

- Одна пачка стоит закрытая, одна открытая, и еще у меня есть любимый шеф-нож: у него длинная рукоятка и закругленный кончик лезвия. Он считается универсальным. А кухонными ножницами режем куриную грудку, например, для домашней шаурмы.

«Лучше всех готовит мама!»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Андрей с женой стараются придерживаться принципов здорового питания - меньше жареного, больше вареного.

- Вчера у нас на ужин были паровые котлеты из индейки. А любимое блюдо у меня - жареная курица, хоть это и вредно, - смеется собеседник.

- Мы с женой готовим поровну, помогаем друг другу. Но лучше всех готовит все равно мама. Иногда нам приносит что-нибудь из своих блюд - мы рады всегда любой помощи, потому что у нас двое маленьких детей, времени мало.

Андрей говорит, что чаще всего пользуется одним ножом - за пять лет привык.

- А супруге нравится более маленький нож. Но мы сможем отличить нож для хлеба, сырого мяса, фруктов.

«Готовлю и фаршированную щуку, и рулеты»

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Камилла - повар шестого разряда. Поэтому дома у нее всегда ресторан на выезде.

- А вот любимое блюдо у меня - пельмени, - удивляет собеседница. - На праздники готовлю очень много, и изысканных блюд в том числе. Могу и фаршированную щуку, и рулеты, руляды. Выпечку очень люблю - пироги, торты. Сегодня на ужин у нас колбаски по-слуцки с морковкой и чесноком из фарша, свинины и говядины. Я все делаю только сама.

- Сколько у вас дома ножей?

- Дома 5 ножей фирменных, а еще для чистки овощей, пиллеры - 15 штук в сумме точно есть.

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До 25 декабря во всех гипермаркетах «Евроопт» проходит акция «Заточены на кулинарные шедевры!». Четыре профессиональных ножа из нержавеющей стали, кухонные ножницы, разделочную доску и блок для хранения ножей от известной немецкой марки Berndes во время акции можно купить с внушительной скидкой - до 77%.

Так, большой нож сантоку, или поварской нож, участникам акции обойдется всего в 15 рублей 90 копеек вместо 69 рублей 90 копеек. Универсальный нож либо маленький нож сантоку можно приобрести за 11 рублей 90 копеек вместо 49 рублей 90 копеек. А кухонные ножницы - за 9 рублей 90 копеек вместо 39 рублей 90 копеек.

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А чтобы создавать кулинарные шедевры было проще - каждую неделю на сайте еvroopt.by и официальных страницах «Евроопт» в социальных сетях публикуются пошаговые видеорецепты от звезд. Ведет кулинарную рубрику руководитель пресс-службы сети «Евроопт» Егор Хрусталев, а ассистируют ему на «кухне» известные артисты, спортсмены и повара.

В коротких видео вы найдете не только список ингредиентов, но и цены к ним, так что сразу после просмотра можно отправиться в магазин за нужными продуктами, чтобы вечером удивить близких вкусным блюдом.

Подробности акции, а также всю коллекцию ножей можно изучить на сайте nozhi.evroopt.by