80 лет. На что надеялись и что в итоге получили жители Западной Беларуси после присоединения к БССР

События того времени мы обсудили с директором Института истории Академии наук Беларуси, кандидатом исторических наук Вячеславом Даниловичем

23 августа 1939 года между Германией и СССР был заключен договор о ненападении. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Так было решено, что Западная Беларусь отойдет к СССР. Уже 1 сентября Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну, а 17-го на встречу германским войскам выдвинулась Красная армия. Уже 23 сентября нацистский генерал Гудериан и советский комбриг Кривошеин в соответствии с достигнутой договоренностью вместе присутствовали при организованном выводе германских частей из Бреста и вводе в город частей Красной армии.

Вячеслав Данилович.

Оформление белорусских территорий как советских прошло быстро и гладко - в ноябре уже были все необходимые решения на уровне верховных советов БССР и СССР.

В Декларации Народного собрания по вопросу вхождения Западной Беларуси в состав БССР звучало официальное обоснование введения войск Красной армии: «В тяжелый час, грозивший разорением и истреблением нашему народу, Великий Советский Союз взял под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии».

- Вячеслав Викторович, давайте начнем с того, как Западная Беларусь попала в состав Польши.

- По результатам Рижского договора, который был заключен после Польско-советской войны. Делегация Социалистической Советской Республики Беларуси (ССРБ) на этих переговорах не присутствовала, официально ее интересы представляла РСФСР. Территория Беларуси стала разменной монетой переговорщиков, и договор, подписанный 18 марта 1921 года, фактически зафиксировал разделение Беларуси. В состав Польши отошла почти половина этнической территории Беларуси - 98 815 км2 с населением 3 171 627 человек. В составе ССРБ оставалось только 6 уездов бывшей Минской губернии: Бобруйский, Борисовский, Игуменский, Мозырский, частично Минский и Слуцкий. В итоге площадь республики тогда составляла лишь 52,4 тыс. км2.

- Напомните, как и когда восточная часть Беларуси отошла в состав РСФСР.

- 16 января 1919 года большевики приняли решение восточную часть ССРБ - Витебскую, Могилевскую и Смоленскую губернии - включить в состав РСФСР, а оставшуюся часть объединить с Литовской республикой в Советскую Социалистическую Республику Литвы и Беларуси (ЛитБел). Это было сделано преднамеренно, чтобы создать определенный буфер между Польшей и Советской Россией. Но просуществовала республика лишь несколько месяцев. В результате наступления польских войск ее территория была почти полностью оккупирована, и в июле 1919 г. ЛитБел фактически прекратила существование. Летом 1920 г. после освобождения территории Беларуси в результате контрнаступления Красной армии и под влиянием белорусских большевиков во главе с Александром Червяковым руководство большевистской партии отказалось от идеи восстановления ЛитБел, и 31 июля 1920 г. состоялось повторное провозглашение независимости ССРБ.

- До какого времени белорусская республика оставалась осколком из шести уездов?

- Благодаря деятельности белорусского руководства, прежде всего Александра Червякова, состоялись два этапа воссоединения с БССР восточнобелорусских территорий. В 1924 году с республикой воссоединились части Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. А в 1926-м - Гомельский и Речицкие уезды.

- А добиться этого было не просто. Белорусские коммунисты даже написали доклад по вопросу о территории Беларуси. Там так прямо и говорилось: «Подрастающая молодежь узнает в школах, что существует три Беларуси: первая - оккупированная Польшей, вторая - Советская, которая своим существованием как бы ставит под подозрение политику партии по национальному вопросу, и третья - присоединенная по непонятным причинам к России.

- В результате воссоединения восточнобелорусских земель территория БССР достигла площади 126 311 тыс. км2 с населением 5 млн человек, из которых 80% были белорусами. Это усилило международный авторитет республики, в том числе и в Западной Беларуси.

Оформление белорусских территорий как советских прошло быстро и гладко - в ноябре уже были все необходимые решения на уровне верховных советов БССР и СССР.

В БССР проводилась политика белоруссизации, советское руководство демонстрировало поддержку национальных интересов Беларуси.

«Был взят курс на полонизацию Западной Беларуси»

- А что происходило в Западной Беларуси?

- Там картина была обратной. Подписывая Рижский договор, Польша взяла на себя обязательства обеспечить права свободного национально-культурного развития национальных меньшинств, прежде всего белорусов. Но это положение не выполнялось. Был взят курс на полонизацию местного населения. В результате до 1925 года на территории Западной Беларуси действовали партизанские отряды. Земля, которую крестьяне получили после революции, отходила помещикам, не решались социальные проблемы, тяжело преодолевалась послевоенная разруха - все это усложняло жизнь белорусов на территории Западной Беларуси. Да, благодаря действиям белорусских национальных организаций и партий, которые пытались отстаивать интересы белорусов в польском государстве, на определенное время удалось добиться создания польско-белорусских или чисто белорусских школ, но с каждым годом их количество сокращалось. И в 1938 году не осталось ни одной белорусской школы.

Кроме того, проводились репрессии в отношении лидеров белорусского национального движения. Даже тех, кто вел политическую борьбу. Таким образом, в отличие от Советской Беларуси, в Западной Беларуси интересы белорусского населения не соблюдались.

- Но коллективизацию и репрессии в Советской Беларуси трудно назвать соблюдением интересов белорусов.

- Большинство населения Западной Беларуси были малоземельными крестьянами. Это значит, что земли для прокорма семьи не хватало. Значительная часть бедняков выезжала либо на временную, либо на постоянную работу в Америку и Европу. А возможность улучшить свое земельное положение, купив часть помещичьей земли в рамках политики парцелляции, была у немногих. Для них советские лозунги были притягательны. К тому же хорошо работала советская пропаганда.

- Каков был процент малоземельных крестьян в Западной Беларуси?

- В начале 1930-х гг. крестьяне-бедняки в Западной Беларуси составляли более 70%.

- Неужели западные белорусы не знали, что в СССР у крестьян забирали землю и загоняли их в колхозы?

- Негативная информация, которая приходила из восточной части, все равно не перекрывала положительный образ советской власти. Крестьяне на западе понимали, что в СССР нет помещичьего землевладения, земля распределена между крестьянами, идет развитие промышленности. А Западная Беларусь использовалась польскими властями как источник сырья и рынок сбыта продукции предприятий, которые в основном находились на территории коренной Польши. Мировой кризис еще больше ухудшил положение рядового населения. При этом СССР экономический кризис не затронул.

Октябрь 1939-го. Крестьяне убирают картофель на поделенной помещичьей земле.

- На кого тогда опиралась польская власть в Западной Беларуси, если все было так плохо?

- Власти бесплатно предоставляли добротные земельные наделы бывшим солдатам и офицерам польской армии, которые отличились в Польско-советской войне. Колонисты, или так называемые осадники, и были основной социальной опорой власти.

«На принудительное поселение в Сибирь и Казахстан из Западной Беларуси отправили 125 тысяч человек»

- Не секрет, что СССР и Германия действовали согласованно, занимая территорию Польши. При этом советская власть говорила о том, что подает руку помощи братским народам, ведет освободительный поход.

- Для меня в этом нет сомнений. Освободительный, потому что Западная Беларусь была освобождена от польской власти и присоединилась к основной части Беларуси. Советским войскам запрещалось бомбить и обстреливать из пушек населенные пункты. Требовалось проявлять лояльное отношение к польским военнослужащим, если они не будут оказывать вооруженного сопротивления. На территории Западной Беларуси было относительно небольшое количество слабо вооруженных польских войск. Руководство Польши, которое ко времени похода Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину уже выехало из страны, признало, что состояния войны с СССР нет. Об этом свидетельствует приказ маршала Э. Рыдз-Смиглого «С Советами не воевать».

- Воевать к тому времени у поляков было нечем, некем, да и по сути бесполезно, когда с двух сторон на тебя идут две мощнейшие армии. И все-таки поляки сражались.

- То, что касается стычек польских войск с частями Красной армии, то до сражений они не дотягивали. Белорусский фронт Красной армии насчитывал 200 802 солдата и офицера. В Западной Беларуси на середину сентября 1939 г. находилось 45 тыс. польских солдат и офицеров, из которых примерно половина не была вооружена и сведена в конкретные армейские части. Приказ Э. Рыдз-Смиглого содействовал тому, что значительных военных действий между польскими и советскими войсками фактически не было. Согласно польским источникам, в Западной Беларуси зафиксировано около 40 случаев сопротивления пограничных патрулей, а также бои в полосе Белорусского фронта под Кобрином, Гродно, Вильно и Белостоком. Наиболее упорные бои развернулись 20 - 21 сентября в Гродно, где 15-й советский танковый корпус потерял 12 танков, 47 человек убитыми и 156 ранеными. В результате военной операции армии Белорусского фронта к концу сентября освободили территорию Западной Беларуси и подошли к согласованной с германским руководством границе. Потери войск Белорусского фронта составили 996 человек убитыми и 2002 ранеными. В период с 17 по 30 сентября армии фронта интернировали и разоружили 60 202 польских военнослужащих, среди которых было 2066 офицеров.

- Что в результате крестьяне Западной Беларуси получили после того, как стали советскими? Колхозы и небольшие приусадебные участки?

- Было ликвидировано помещичье землевладение, они получили землю. Колхозы в довоенный период создавались только на добровольной основе. А массовая коллективизация была проведена уже в послевоенный период.

- Это конец 40-х - начало 50-х. Выходит, недолго крестьяне побыли собственниками земли. А десятки тысяч людей выселили в Сибирь и Казахстан. Чем они не угодили советской власти?

- Было четыре волны выселения с территории Западной Беларуси. На принудительное поселение отправили 123 531 человека. Для советской власти это были социально чуждые элементы, те, кто был социальной опорой польской власти: представители бывшей польской гражданской администрации, военные и общественно-политические деятели, крупные землевладельцы и помещики, фабриканты, офицеры, семьи полицейских, жандармов, служащие пограничной и лесной стражи, колонисты (осадники) и члены их семей. Значительную часть выселенных составляли беженцы, которые прибыли в Западную Беларусь из оккупированной Германией части Польши и отказывались получать советское гражданство. В основном это были евреи.

- В таблице (см. ниже) 9000 белорусов, которые были выселены до апреля 1941 года.

- Это были в основном осадники, которые получили землю за службу во время Польско-советской войны. Подчеркну, что это всего лишь 9000 человек из почти 4 миллионов белорусов Западной Беларуси.

- Но они ведь никаких преступлений не совершали, чтобы быть сосланными.

- Они стали жертвами сложившихся обстоятельств. Таким образом новая власть обеспечивала свою безопасность. В них видели людей, которые могут выступить против советской власти, а ведь это была приграничная территория с Германией. К тому же значительная часть этих людей не сидела сложа руки. Только с октября 1939 г. по июль 1940 г. на территории Западной Беларуси НКВД выявило более трех тысяч участников организованного польского националистического подполья.

Такие плакаты издавались в СССР во время похода в Западную Беларусь.

«Белостокскую область отдали Польше без учета мнения белорусов»

- Осенью 1939-го территория БССР увеличилась почти в два раза: с 125,6 до 225,6 тыс. кв. метров, население - с 5,6 млн до до 10,3 млн человек. Но затем от БССР стали отрезать кусок за куском в пользу Литвы и Польши. Товарищ Сталин снова решал свои геополитические проблемы?

- Научный анализ показывает, что Сталин руководствовался не какими-то личными интересами и амбициями, а объективной необходимостью упрочения геополитического положения СССР в Европе. Исходя из этого, еще в октябре 1939-го было принято решение о передаче Литовской Республике Виленско-Трокского района (вместе с Вильно) и части Свенцянского и Браславского поветов общей площадью 6900 км2. Хотя никаких референдумов и опросов населения не проводилось. В ноябре 1940 году еще 2600 км² территории БССР были переданы Литовской ССР в результате т. н. национального размежевания. В сентябре 1944-го 17 районов Белостокской области (Августовский, Белостокский, Бельский, Брянский, Граевский, Домбровский, Едвабновский, Заблудовский, Замбровский, Кольновский, Лапский, Ломжинский, Кнышинский, Снядовский, Соколковский, Цехановецкий, Чижевский) и 3 района Брестской области (Гайновский, Клещельский, Семятичский) были переданы в состав Польши. Руководство СССР таким образом стремилось усилить влияние в Литве и Польше, показать готовность к компромиссам.

- Но у белорусов опять никто не спросил.

- Нет, но всем желающим белорусам было предоставлено право переехать в БССР, а полякам - в Польшу. В частности, из БССР в Польшу выехало около 240 тысяч человек, а в БССР из Польши - около 40 тысяч.

- Приходилось читать воспоминания западных белорусов, которые разочаровались в возвращении их земель в состав СССР. Мол, жить стали хуже. Но в советское время публичной свободы высказываний не было. Можно ли спустя годы предположить, каково было разочарование?

- Мои дедушка и бабушка по материнской линии из Виленского края - той части, которую в 1939-м передали Литве. Они жили в Польше, потом в Литовской республике, а потом в СССР. При Польше были малоземельными, дед нанимался поденщиком. После событий 1939-го они получили землю, а при советской власти после Великой Отечественной войны пошли с этой землей в колхоз. Дед даже получил орден за то, что хорошо работал колхозным бригадиром. В костел, кстати, ходили молиться в соседнюю деревню на территории БССР. Держали скот, вели хозяйство на приусадебном участке. Но я от них не слышал, чтобы они ностальгировали о жизни при Польше и сожалели, что живут в СССР. Еще раз скажу, что основная масса крестьян Западной Беларуси была малоземельной, им нечего было терять, жизнь была тяжелой.

- Даже трудно сказать, когда она была легкой или хотя бы терпимой для того поколения. Но выбора у них, по сути, не было. Ввели войска - и из граждан Польши они превратились в советских.

- События 1939 года нам необходимо рассматривать с точки зрения белорусской государственности. Да, были репрессии, коллективизация, притеснение верующих. Но экономический потенциал Западной Беларуси вырос и благосостояние большей части народа увеличилось. Наконец-то большая часть этнической белорусской территории была объединена в одном государстве. Да, БССР была частью СССР, и суверенитет ее был ограничен, но все-таки это было белорусское государственное образование, в котором был создан необходимый социально-экономический, общественно-политический и духовно-культурный потенциал, ставший основой для успешного развития современной суверенной Республики Беларусь.

- Поговорим об образовании. Да, Советы создали 5 тысяч белорусских школ к 1940 году. Но затем они стали превращаться в русские.

- Сокращение количества белорусских школ началось во времена Хрущева, который говорил, что чем быстрее советские республики заговорят на русском языке, тем быстрей мы придем к коммунизму. В целом в западных регионах БССР после воссоединения прошли положительные изменения в медицинском обслуживании населения, в образовании, культуре. Были проведены социально-экономические преобразования, ликвидирована безработица. Если в 1937/1938 учебном году в Западной Беларуси действовало около 4670 школ, в которых обучение происходило на польском языке, то в 1940/1941 учебном году уже работало 5959 школ, причем более 4500 из них вели обучение на белорусском языке, а остальные - на русском, польском, еврейском и литовском языках. В начале 1941 г. около 170 тыс. взрослых посещали школы по ликвидации неграмотности. В западных областях БССР было открыто 5 высших учебных учреждений и 25 средних специальных.

- В недавно вышедшем 4-м томе 5-томной «Истории белорусской государственности» этот период трактуется, в частности, как процесс территориальной и этнографической консолидации.

- Я глубоко убежден, что 17 сентября 1939 года - одна из ключевых дат в белорусской истории. Потому что в результате подавляющее большинство белорусов воссоединилось в одном государстве. Это усилило потенциал нашей государственности и позволило в дальнейшем поступательно развиваться, даже несмотря на все отрицательные моменты. Не надо идеализировать те события. Но, по большому счету, это был акт исторической справедливости в отношении белорусов. Причем несправедливость Рижского мирного договора 1921 г. ликвидировали не просто какими-то договоренностями сверху, а фактически путем народного плебисцита. В октябре 1939 года были проведены выборы в Народное собрание Западной Беларуси. Правом выбора в него пользовались все граждане мужского и женского пола, которые достигли 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности. Именно Народное собрание Западной Беларуси приняло решение об установлении советской власти и воссоединении с БССР. Присоединение Западной Беларуси к БССР и СССР было поддержано абсолютным большинством населения.

Выселенные из БССР и УССР по состоянию на апрель 1941 года*

Выселенные из БССР и УССР

* - Не включены 33 539 человек (из них 27 270 осадников и 6269 беженцев), национальность которых не установлена.