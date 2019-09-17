ТОП самых перспективных обучающих курсов для взрослых в 2019 году

Чтобы быть востребованным, высокооплачиваемым специалистом, нужно постоянно идти в ногу с прогрессом. Уметь признаться себе, что работа стала бесперспективной и пора получать новую профессию. Или осознать, что то, что ты сейчас имеешь, - это не потолок, и нужно заняться своим образованием.

Семинары, тренинги, обучающие курсы - сегодня на рынке тысячи предложений для тренировки собственного интеллекта. «Комсомолка» предлагает несколько актуальных идей для полезного досуга.

Учебный центр QA Academy

Тестирование ПО - это едва ли не самая доступная точка входа в сферу IT. Для профессии QA-инженера не имеет значение образование либо опыт работы. Чтобы вы могли попробовать свои силы в области QA, достаточно окончить специализированные курсы.

QA Academy - компания по обучению тестировщиков ПО в Беларуси.

Базовый курс и продвинутое обучение по основам тестирования, GameDev, автоматизированное тестирование, корпоративное обучение, индивидуальные занятия - в QA Academy есть все для того, чтобы работодатели объявили охоту за выпускниками. Для студентов, которые не могут посещать офлайн-курсы, разработано онлайн-обучение.

- Курс «Основы тестирования ПО» рассчитан на слушателей, которые делают первые шаги в ИТ-профессии. Для тех, кто уже владеет базой QA-знаний, есть продвинутый курс по тестированию ПО.

- Из курса «Тестирование компьютерных игр» вы узнаете, как устроены игровые проекты, что такое жизненный цикл игры и в чем его особенности. Вы разберетесь в нюансах игровых механик и поймете, как тестировать мобильные и десктопные игры так, чтобы сделать их лучше.

- Инженер по автоматизации тестирования - одна из самых востребованных профессий в IT. Курс «Автоматизация тестирования» подойдет всем, кто знаком с языком Java и имеет определенные знания в области программирования. Обучение проводится на двух уровнях: базовом и профессиональном.

- Тренинг QA English Basics - экспресс-курс по техническому английскому языку. Работа тестировщика ПО невозможна без отчетов по качеству и описания дефектов. Данный курс поможет быстро получить нужные языковые знания, чтобы выполнять работу в международных проектах.

Лучшие выпускники QA Academy получают предложение о трудоустройстве в крупной ИТ-компании.

qa-academy.by

г. Минск, ул. Притыцкого, 62, корп. 1, ком. 101б.

info@qa-academy.by

+375 (29) 743-02-02

+375 (29) 619-11-99

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Курсы повышения квалификации от образовательного центра «Развитие»

Образовательный центр - часть государственной компании, которая существует уже более 75 лет - ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса». Центр имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности и разрешение Госпромнадзора на право проведения подготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов.

Слушатели могут выбирать между очным и дистанционным обучением. Филиалы образовательного центра располагаются в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Бобруйске. А если слушатель решает учиться дистанционно, то ему достаточно установить себе на мобильный телефон, планшет или компьютер приложение и освоить электронный курс с лекциями и тестами. Финал обучения - экзамен и выдача документа об образовании (обучении).

«Развитие» проводит обучение в сфере транспорта, охраны труда, промышленной безопасности, архитектуры и строительства. Одни из самых популярных и перспективных курсов - это:

- Программа обучения международным перевозкам грузов и пассажиров, которая соответствует программе курса на подтверждение профессиональной компетентности водителей, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 22 ноября 2018 г. №25. После повышения компетенции водители сдают в центре экзамен и получают квалификационную карточку.

- Перевозка опасных грузов, для которых необходимо свидетельство ДОПОГ (ADR). Образовательный центр обучает и подготавливает слушателей к сдаче экзамена в комиссии Госпромнадзора. После успешной сдачи испытания водители получают свидетельство сроком на 5 лет.

Требования к водителям по обеим программам можно посмотреть на сайте центра.

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IT-курсы от обучающего центра Stormnet

Любая конкурентоспособная компания нуждается в программистах, поэтому спрос на них в сфере IT еще долго будет на пике востребованности. Перспективы, профессиональный рост и высокая зарплата - этих причин достаточно, чтобы тысячи людей ежегодно приходили в IT-среду. Сделать первый шаг или прокачать свои навыки можно в компании Stormnet, которая охватывает практически все сферы разработки и программирования ПО.

Почему Stormnet?

- Методика. Все преподаватели - это практикующие айтишники уровня senior и выше. Многие из них сами начинали свой путь со студенческой скамьи курсов, а сейчас занимают высокие должности в IT-компаниях. Как они проделали этот путь? С какими трудностями столкнулись? Как стали востребованными программистами и разработчиками, не имея специального высшего образования? Преподаватели Stormnet не только учат дисциплине, но и делятся личным опытом, неочевидными лайфхаками.

- Цена и качество. Если вы уже начали подыскивать IT-курсы, то наверняка заметили одну странность. Некоторые компании указывают не итоговую стоимость обучения, а промежуточную - чтобы не спугнуть потенциальных студентов. Stormnet гарантирует отсутствие подводных камней и честно указывает справедливую цену за обучение. Кстати, она стартует от BYN 270.

- Широкий выбор курсов. Под руководством специалистов Stormnet вы сможете освоить практически любую область IT-сферы. А если не знаете, что выбрать, начните с самого простого - с бесплатной профориентации. Специалисты компании расскажут про направления, учтут ваши предпочтения и потенциал, а потом предложат варианты курсов.

Обучение в Stormnet длится от 5 до 15 недель. За это время вы получите не только актуальные знания в IT-индустрии, но и прокачаете свой мозг и заведете новые знакомства.

Каталог курсов и их подробное описание смотрите на сайте:

it-courses.by

Контактный телефон: +375 (29) 566-77-70