Грядки, цветы и краска на стенах: разбираемся, что можно делать с подъездом и домом без согласия ЖЭУ

Почему один подъезд украшают цветами и картинами, а в другом даже стертую краску на стенах десятилетиями не обновляли? Как получается, что где-то современные детские эко-площадки ставят, а в других дворах одиноко стоят старые качельки? Конечно, отчасти следить за состоянием дома и подъезда должны коммунальники. Но мы решили выяснить, что можно самим сделать во дворе и подъезде.

1. Цветы и деревья у дома

Начнем с территории около дома. Допустим, вы заметили, что во дворе не хватает зелени и цветов. Можно ли, вооружившись рассадой, исправить ситуацию, не обращаясь в ЖЭУ?

- Без уведомления жильцы могут прополоть грядки или посадить цветы. Обычно жители высаживают однолетние и многолетние цветы на клумбах возле жилых домов. Такая инициатива даже приветствуется, - объясняет заместитель гендиректора МГЖХ Валентина Барковская. - В случае если клумба расположена на месте, где проходят инженерные коммуникации и необходим ремонт, цветник придется переместить в другое место на придомовой территории. Поэтому лучше все работы согласовать с жилищной службой, которая обслуживает дом. Особенно если дело касается деревьев и кустарников. Ведь на намеченном месте посадки растений могут проходить инженерные коммуникации.

- Хочу посадить во дворе, скажем, березку. Что делать?

- Можно обратиться в ЖЭУ. Или оставить заявку на сайте ЖКХ, или районной администрации, или на специальном сайте «Зеленый двор вместе». Там нужно указать ФИО, адрес и посадочный материал. Специалисты изучат возможность, посмотрят по документам, проходят ли там сети. Если все хорошо, мы только за! Можно поучаствовать в субботнике, на котором будут запланированы места посадки.

2. Детская площадка

Чуть сложнее обстоят дела с установкой детской площадки во дворе. Но и тут все решаемо. Первым делом нужно найти единомышленников - например, поговорить с мамочками, гуляющими с детьми.

- Затем обращаетесь в ЖЭУ, описываете вашу идею, что именно вы хотите поставить и где. Мы организовываем собрание, расклеиваем объявления на домах, чтобы пришло как можно больше людей. Обычно еще создаются групповые чаты в вайбере для быстрого реагирования и обсуждения предложений заинтересовавшимися жителями, - говорит Валентина Барковская. - На встрече обсуждаются детали и смета. Жильцы могут выбрать организацию, которая будет выполнять работы: ЖЭУ или частная компания. Если это частники, то от коммунальной службы нужно только согласие. А если ЖЭУ, то можно оформить расчет через жировки - обычно жильцы такой способ выбирают.

- А кто обслуживает детскую площадку?

- Обслуживанием площадки опять же занимается организация, которая выполняла работы. Если на детской площадке демонтировали аварийные качели, то взамен снесенных положено установить новые за счет бюджетных средств.

3. Освежить стены подъезда

Разбираемся, как самостоятельно навести красоту в подъезде. Текущий ремонт в жилых домах проводят либо планово, после выявления ЖЭУ каких-то дефектов в подъезде, либо по инициативе жителей. Сделать это можно тремя способами: самим вооружиться краской и шпаклевкой, обратиться в ЖЭУ или нанять стороннюю организацию.

- Вы решили с соседями покрасить стены на лестничной площадке. Купили краску, собрались вместе и выполнили работы сами. Это не запрещено и не нужно согласовывать с ЖЭУ. Но необходимо учитывать, что должно соблюдаться единое цветовое решение подъезда. Если обновляете краску - то в тон той, какая была прежде. Если для этого привлекается частная организация или ИП, то после ремонта нужно, чтобы специалисты обслуживающей организации (ЖЭУ), приняли работы и отметили в домовом учете, что был выполнен ремонт силами жителей. Это будет учтено во время планирования ремонта на следующий год.

Как часто должны убирать в подъезде?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4. Сделать ремонт подъезда

Для проведения ремонта силами ЖЭУ нужно согласие большинства собственников - 50% +1 голос.

- Проводится опрос о необходимости ремонта и готовности населения участвовать в финансировании. Но на эти собрания, как правило, из 40 квартир придут максимум 10. Если организовать поквартирный опрос, немного затянется процесс, - объясняет Тимофей Кремез. - Но обсудить вашу идею с соседями нужно, вы хотя бы будете понимать, как они настроены. И уже с готовыми идеями приходить в ЖЭУ. Обычно от обращения до начала ремонта проходит около месяца. Оплачивать его можно через жировку.

Если по итогу большинство против ремонта, у коммунальных служб есть основания включить дом в план текущего ремонта на следующий год. Провести обследование и, если будет выявлено, что в нем есть необходимость, отказаться от ремонта уже нельзя.

- А что входит в текущий ремонт?

- По постановлению Минжилкомхоза, это окраска и ремонт стен, потолков, ремонт или замена напольного покрытия, заделка выбоин, окраска входных дверей и лифта, замена конструктивных элементов мусоропровода.

- Как добиться замены почтовых ящиков?

- Замена почтовых ящиков не относится к текущему ремонту, это дополнительная услуга. Ведь ящики являются имуществом собственников дома. Можно обратиться в ЖЭУ, РУП «Белпочта». Там сформируют смету, заключат с жителями договоры. Оплатить сумму также можно через жировку. Либо пригласить стороннюю организацию. При замене блока ящиков вам понадобится согласие большинства жителей.

5. Цветы на подоконниках, но не пальмы

Бывает, заходишь в подъезд, а на подоконнике стоят горшочки с растениями, на стенах - панно из цветов! Неужели и это надо с ЖЭУ согласовывать?

- По правилам места общего пользования и лестничные пролеты запрещено загромождать крупногабаритными, легковоспламеняющимися вещами. Это относится также к большим растениям, например пальмам, или к ящикам, диванчикам, креслам. Если это небольшие цветы, которые украшают подъезд, мы это только приветствуем! - говорит замгендиректора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. - Это не нужно согласовывать со службами. Если окажется, что другие жители недовольны или будет предписание МЧС о том, что цветы загромождают проход, - их необходимо убрать.

- Что делать, если недоволен уборкой в подъезде?

- Сейчас тариф на уборку - 65 копеек с проживающего. Должна быть такая периодичность: ежедневная сухая уборка первого этажа и влажная уборка с подметанием всего подъезда раз в месяц. Если вы заметили, что первый этаж не подметается, обращайтесь в контакт-центр 115. В течение дня работы должны быть выполнены. Для влажной уборки создается специальный график. После проведения уборки одним из собственников подписывается акт выполненных работ. Если график не выполняется, опять же оставляете заявку в 115, там должны разобраться. Если работы проводятся, но вашему подъезду этого недостаточно, можно заключить дополнительное соглашение на выполнение влажной уборки - например, каждую неделю или каждый день. Конечно, за дополнительную плату.

- А что с завариванием мусоропроводов?

- Я всех агитирую это делать! Это позволит избавиться от запаха и от крыс. Но нужно согласие большинства жителей (50%+1 голос). Если бы у нас активно на это люди шли, мусоропроводы заварили бы в течение недели. Но пока это дается с трудом, жильцы не соглашаются. Даже учитывая, что тарифы на вывоз мусора в домах с мусоропроводом на два рубля выше, чем без него!

ВОПРОС РЕБРОМ

Кто чаще всего хочет перемен в подъезде?

В МГЖХ отмечают, что с годами неравнодушных минчан становится больше.

- И это очень помогает! Жильцы могут оставить заявку на сайте ЖКХ, написать в чат-бот в контакт центр 115 и указать, где нужен ремонт. Где-то коммунальная служба недосмотрела, граждане видят проблему и просят нас помочь. Иногда жильцы не находят поддержки соседей и тоже обращаются к нам. Количество заявок насчет качества работ снижается: в 2018-м - 560 тыс., за 9 месяцев 2019-го - 490 тыс. Люди реже стали обращаться - значит, службы лучше работают.

- От каких граждан обычно исходит инициатива?

- От жителей новостроек. Там жильцы до 40 - 45 лет, которые хотят улучшить свой подъезд. Например, установить систему видеонаблюдения, поставить зеркало в лифте и т. д.