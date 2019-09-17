В октябре Минск разрисуют художники из Сербии, Хорватии и Беларуси. Смотрите, какие у них работы!

Минчане уже привыкли, что в городе то и дело появляются новые яркие граффити от белорусских и зарубежных художников. Одна улица Октябрьская чего стоит – настоящая галерея стрит-арта под открытым небом. На очереди спальные районы. Так, уже в октябре новые граффити появятся на стенах домов по улице Притыцкого во Фрунзенском районе.

-Сейчас три художника из Сербии, Хорватии и Беларуси работают над эскизами. Финальные версии появятся после приезда иностранных мастеров в Беларусь и их знакомства с нашей страной. Организаторы также готовят публичную встречу с художниками для местных жителей, - объясняет организатор Олег Ларичев.

Работа художника из Хорватии Lonac Фото: artmisto.com

Мы посмотрели предыдущие работы приглашенных художников. Так, Lonac из Хорватии создает очень реалистичные, практически фотографически точные изображения людей, животных. Мастер из Сербии Artez также часто в своих работах обращается к фотореализму, разбавляя все яркими красками.

Вот такие граффити создает художник из Сербии Artez Фото:/streetartnews.net/

Белорусского художника Mutus многие знают по работе, посвященному закрытию аэропорта Минск-1 на стене авиационного управления в Минске. А также историческими граффити в его родном городе Пинске.

Художник Mutus посвятил свою работу закрытию аэропорта Минск-1 Фото:mustact.by/

Интересно, что перед тем, как пригласить художников, администрация Фрунзенского района вместе с социологами БГУ провели опрос среди местных жителей, чтобы узнать их отношение к таким инициативам. Также их спросили, довольны ли они уже существующим граффити на улице Лещинского, 5. Напомним, год назад австралийский художник нарисовал на стене дома светловолосого мальчика, который держит в руке птичку-робота.

Так, из 200 опрошенных, 88,5% поддерживают идею о приглашении художников для оформления зданий и сооружений. А 83% положительно оценили граффити на фасаде дома № 5 по улице Лещинского.

Граффити с мальчиком на улице Лещинского австралийский художник нарисовал год назадФото: Святослав ЗОРКИЙ

-Муралов становится в Минске больше, а исследований никаких не проводилось. В основном все судят по отзывам в СМИ и социальных сетях, которые зачастую не отражают отношения непосредственно жителей кварталов с муралами, - объясняет Олег Ларичев. - Администрация рассматривает планы по дальнейшему продолжению работы в этом направлении, ей очень важно опираться на поддержку жильцов.