Спектакль «Радзіва «Прудок» по книге Андрея Горвата бесплатно покажут в онлайн трансляции

В год 100-летнего юбилея Национального академического театра имени Янки Купалы видеосервис VOKA открывает серию прямых трансляций лучших спектаклей театра показом постановки «Радзіва «Прудок» по книге Андрея Горвата.

Спектакль будет идти в Купаловском театре 21 сентября. Впервые посмотреть его смогут не только зрители в зале, но и все желающие - благодаря бесплатной прямой трансляции на видеосервисе VOKA. Стрим будет доступен в Full HD-качестве, а одновременная съемка сразу на несколько камер с различных ракурсов поможет насладиться каждым моментом спектакля, оценить все нюансы актерской игры и режиссерского замысла.

Зрителями трансляции станут и гости театрального пикника, который пройдет в Александровском сквере 21 сентября с 12:00 до 23:00. Они смогут смотреть спектакль прямо на улице, на больших экранах рядом с театром. Вход на пикник свободный.

Cпектакль «Радзіва «Прудок», созданный режиссером Романом Подоляко по книге писателя Андрея Горвата, открывает серию трансляций со сцены Купаловского не случайно: с его поддержки в 2018 году началась история сотрудничества театра и компании А1. В этом году компания стала генеральным партнером юбилейного сезона Национального академического театра имени Янки Купалы.

Так на сцене происходит превращение Горвата-купаловца в Горвата-прудковца.Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Всего в честь 100-летия старейшего белорусского театра планируют показать 11 спектаклей Купаловского - по одной постановке в месяц на протяжении юбилейного сезона. Чтобы максимально приблизиться к атмосфере театрального действия, трансляции будут доступны исключительно в прямом эфире. Зато смотреть их можно будет в любом уголке Беларуси, с любого устройства, в сети любого оператора - и бесплатно. Необходима лишь аутентификация пользователя в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

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О том, что в продаже появились билеты на «Радзіва Прудок», большинство узнало, когда их уже раскупили - на майскую премьеру все разобрали за пару часов. Потом появилось еще несколько показов в июне - ситуация повторилась.

Что-то очень похожее было полтора назад и с книгой Горвата. Бывший дворник Купаловского и журналист переезжает в «дзедаву хату» и неожиданно издает книгу. Тогда первый тираж в 300 экземпляров расходится за несколько дней, следующий - в 1000 экземпляров - снова раскупают за два дня. Продолжение читайте здесь >>>