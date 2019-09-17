Эксперимент длиной в 8 лет: как я начала сортировать мусор и «доросла» до 7 контейнеров и благотворительности

Будучи подписанной на Инстаграм российской телеведущей Елены Летучей, которая давно вышла из образа «ревизорро» и стала двигать экологическую тематику, я часто удивляюсь реакции людей на ее посты. К примеру, когда она написала о важности экономии воды в быту, в комментариях посыпались обвинения в том, что Летучая «оторвана от реальной жизни», «не в курсе проблем других людей» и вообще защищает каких-то мифических африканских сов в то время, когда у людей зарплаты ниже плинтуса. «Нам жить не на что, а вы про воду, которой у нас - хоть залейся», - оппонировали подписчики. Поначалу я не могла понять, как уровень доходов влияет на степень самосознания? А потом поняла, что по такому принципу живут не только отдельно взятые люди, но и целые страны…

Поездка, перевернувшая мое сознание

Все началось 8 лет назад, когда мы с мужем гостили у друзей в Германии. Тогда я впервые обратила внимание на то, как немцы обращаются с мусором.

На кухне у друзей стояло несколько контейнеров для разного вида мусора, а в гараже - ящики для бутылок. Поскольку наши друзья живут в частном доме, у них есть небольшой огородик и своя компостная яма, куда идут обрезки от овощей, фруктовая кожура и прочие органические отходы.

В Европе стекло давно сортируют по цвету. И за нарушение можно получить штраф.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В немецких магазинах очень понравились аппараты по приемке тары из-под напитков. Дело в том, что во многих европейских странах стоимость тары уже заложена в цену напитка. Это касается и пластиковых бутылок, которые поддаются переработке. На их этикетках имеются специальные пометки с указанием стоимости самой бутылки - 30, 40 центов… Все бутылки - и стеклянные, и пластиковые - принимаются специальными аппаратами, которые после окончания процесса приемки выдают чек на определенную сумму. Им можно погасить часть стоимости приобретенных товаров или же обналичить на кассе.

Сам аппарат, понятно, диковинка. Но больше меня впечатлило, что немцы охотно сдают тару, причем и стар и млад. И это все в порядке вещей, в то время как у нас многие этого попросту стыдятся и традиционно считают это занятием лиц, принадлежащих к определенной социальной категории.

Там же, в Германии, я впервые увидела на улицах отдельные контейнеры для стекла и старой одежды. Причем это несколько контейнеров для стекла разного цвета! Над ними была установлена видеокамера. Друзья сказали, что за выброс стекла в несоответствующий контейнер может прийти внушительный штраф.

По приезде домой я решила - начинаю сортировать отходы. В то время в Минске вся эта движуха с раздельным сбором мусора только начиналась. Можно сказать, что я разделяла мусор, когда это еще не было мейнстримом.

Путь «сортировщика»: от неандертальцев к пакету с крышечками

Проанализировав содержимое своего ведра для мусора, я с ужасом поняла, что до 80% отходов составляет упаковка. Зачастую непонятная, многослойная, комбинированная. Именно она в большинстве своем заставляет нас чаще выносить мусор. Сортировка отходов позволила значительно увеличить интервал между опустошением контейнера с общим мусором.

В самом начале пути я собирала только бумагу и стекло. Их можно было сдавать в пункты приема вторсырья, чем я и пользовалась, но с пластиком была беда - его просто было непонятно куда девать. Контейнеры для его сбора стали появляться позже, и я очень хорошо запомнила, как это начиналось.

Пример многослойной упаковки. Бумагу нужно отделить и сдавать отдельно от пластика. Фото: Елена ШЕМЕТ

А начиналось с того, что в эти самые контейнеры люди несли весь свой мусор. Такое ощущение, что неандертальцам из космоса спустили какие-то баки с подписями на инопланетном языке, и они такие: «Окей, будем носить туда свои пакеты с отходами». Каждый раз, опрокидывая в такой контейнер свой пакет с пластиком, у меня сердце кровью обливалось за наших людей, которые умудрились просидеть в школе по 9 - 11 лет, но так и не научились читать, а особенно - думать. Когда контейнеры переполнялись, пакеты с отходами скапливались вокруг них, растаскивались собаками и птицами. Но со временем ситуация стала потихоньку исправляться.

Начав с двух контейнеров для стекла и макулатуры, к 2019 году я «эволюционировала» до семи, прибавив к этим видам отходов пластик, железо, алюминий, пластиковые крышечки и сжигаемый мусор. Все они «замаскированы» на территории кухни и балкона. Многое я приспособилась сдавать за деньги, крышечки - на благотворительность.

Собирать так называемый бытовой металл меня надоумил мужчина, принимающий вторресурсы. Он спросил, куда я деваю крышки от баночек из-под детского питания, которые привожу сдавать. Оказалось, что их тоже можно собирать, как и алюминиевые «шайбы» из-под детских мясных консервов, которые я мелкооптовыми партиями закупаю для своей беззубой кошки. Все это я раньше отправляла в общий мусор, а потом завела магнит, с помощью которого теперь проверяю весь металл и собираю его отдельно.

Идея собирать сжигаемый мусор появилась сама собой, когда моя семья стала проводить выходные за городом. Там у нас есть печь-камин. И вот однажды утром, делая чай в городской квартире, я поймала себя на мысли, что сейчас выброшу пакетик в мусор, а как бы он мог гореть… И завела контейнер еще и для того, что можно сжечь. В него отправляются использованные влажные салфетки, ватные диски и бумажные полотенца, испачканная пищей или жиром бумага, деревянные контейнеры от ягод, бамбуковые ватные палочки и даже очистки от кукурузных початков.

С пластиковыми крышечками - отдельная тема. В нашем микрорайоне нет мест, куда можно было бы отдать их на благотворительность. Но многие об этой теме знают и участвуют. Сначала я собирала пластиковые крышечки в отдельный пакет, а потом организовала их сбор в детском саду, куда вожу дочку. Я не волонтер, просто хотела отвезти крышки (в том числе и свои личные), когда их наберется достаточное количество, в пункт приема, но организаторы слезно попросили рассортировать их по маркировкам. И тут инициатива настигла инициатора: мой балкон оказался завален пакетами с пластиковыми крышечками. Муж сказал, что я когда-нибудь сойду с ума на фоне своей одержимости.

Что и где можно сдавать за деньги?

Сейчас я сдаю за деньги железо, алюминий, стеклобой и макулатуру. Благо пунктов приема вторсырья в моем микрорайоне несколько и все они находятся недалеко от дома. Некоторые пункты принимают еще и ПЭТ-бутылки, но в нашей семье напитки не в почете, поэтому и собирать нечего.

В приемном пункте за деньги у вас примут стекло, бумагу, железо и алюминий.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Разделенный мусор я вывожу один или два раза в месяц - по мере накопления. Больше всего собирается стекла. С недавнего времени приходится еще и выполнять план по вторресурсам в детском саду. Так, забранными с СТО старыми тормозными дисками после ремонта машины в прошлом году я закрыла годовую норму группы по металлу.

По итогам последнего месяца у меня собралось:

1,71 кг железа;

1,04 кг алюминия;

2,3 кг макулатуры;

16,4 кг стекла.

В пункте приема за все это я выручила 3 рубля 91 копейку.

Понятно, что на сдаче вторресурсов не разбогатеешь, если не заниматься этим «профессионально». Все-таки скорее это такая социальная тема, когда просто присутствует небольшая мотивация.

Железо - в правый пакет, алюминий - в левый. Фото: Елена ШЕМЕТ

Зачем я это делаю?

Причин как минимум три. Во-первых, я уменьшаю количество общего мусора, что позволяет мне выносить пакет раз в три дня, а не каждый день, как раньше, и использовать меньшее количество пакетов для мусора. Во-вторых, когда я отвожу сортированные отходы в пункт приема, у меня больше уверенности в том, что он достигнет места переработки, а не отправится на общую свалку. В-третьих, это мой вклад в чистоту планеты и возможность не родиться в следующей жизни навозным жуком.

После прочитанного многим может показаться, что моя семья живет в постоянном стрессе, переступая через пакеты с сортированным мусором. Это не так. Все контейнеры надежно спрятаны от глаз и никому не мешают. А к раздельному сбору мусора мы все привыкли очень быстро, и теперь разделение происходит на автомате - причем даже у 4-летнего ребенка.

В чем проблема?

По словам работников пунктов приема вторресурсов, людей, занимающихся раздельным сбором мусора в быту и сдающих его за деньги, не много, но они есть. Везут в основном металл, стекло и макулатуру. Хуже обстоят дела с ПЭТ-бутылками: во-первых, принимаются только бесцветные; во-вторых, проблематично собрать их в достаточном для доставки на переработку количестве. В пункте приема признаются, что люди просто не хотят заниматься этим, т. к. стоят ПЭТ-бутылки дешево, весят они мало и даже при сминании остаются довольно объемными и занимают много места.

Если в Минске дела с приемом раздельного мусора обстоят неплохо, то в малых городах и тем более деревнях все иначе. Многие белорусы признаются, что охотно сортировали бы мусор, если бы его было куда деть. То есть морально люди готовы сортировать отходы, но в некоторых населенных пунктах нет вообще никаких условий для раздельного сбора мусора - и это печально.

Вторая часть проблемы - это реальная переработка вторресурсов. Очевидно (и это общемировая проблема), что в современном мире мусора перерабатывается в разы меньше, чем производится. И здесь не обойтись без участия государства, потому как частный бизнес вряд ли этим заинтересуется ввиду отсутствия выгоды.

Контейнеры и пакеты с разным мусором надежно спрятаны от глаз и не мешают. Фото: Елена ШЕМЕТ

Вместо заключения

Позволю себе вернуться к вопросу о том, какова связь между уровнем дохода и сознанием? Как говорил один преподаватель философии: первичное в жизни - это сосиска, а философия - вторична. Так уж устроен человек, что сперва ему нужно удовлетворить базовые потребности, а уж потом - думать о высоком.

В деле раздельного сбора мусора все-таки многое решает инфраструктура и воспитание. И в том, и в другом есть свои подвижки - это реально видно даже по содержимому контейнеров для пластика, бумаги и стекла. Теперь главное, чтобы на государственном уровне все это не превращалось в популизм и профанацию.

БУДЬ В КУРСЕ!

* Вторичной переработке поддается далеко не весь пластик, а лишь отдельные его виды. На данный момент в Беларуси перерабатываются пластик с маркировками 1 (PET, PETE), 2, 4 (HDPE, LDPE, PE), 5 (PP).

Для тех, кто хочет разделять мусор правильно, Центр экологических решений подготовил специальную памятку о том, что можно и что нельзя выбрасывать в специальные контейнеры.

* Многие сокрушаются по поводу того, что содержимое контейнеров для раздельного мусора сваливается в один мусоровоз, и это лишает смысла саму идею.

Дело в том, что процесс отбора того, что можно вторично переработать, проводится вручную там, куда этот мусор привозят. Но отобрать повторно перерабатываемое из таких контейнеров намного проще, чем из общих. Именно поэтому важно не загрязнять перерабатываемые отходы пищевыми и тем, что может испачкать кем-то заботливо очищенный и вымытый пластик с маркировками 1, 2, 4 и 5.

* Не подлежит повторной переработке бумага, испачканная пищей, мокрая и грязная. Также не перерабатываются вторично зеркала, магазинные чеки из термобумаги, одноразовая посуда, комбинированная упаковка, подгузники.

* В категорию неперерабатываемых материалов попадают пластиковые лотки для яиц, тонкие фасовочные пакеты, пакеты от молока, кефира и сметаны.

* Перед выбросом пластиковые бутылки целесообразно уменьшать в объеме путем сдавливания. Это экономит место в контейнере и позволяет реже вывозить отходы, а значит, и меньше тратить топлива для вывоза.

* Никогда не выбрасывайте в общий мусор использованные батарейки! Всегда помните о том, что одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 кв. м земли.

В Беларуси налажен сбор отработанных батареек, однако не решена проблема переработки. Тем не менее это не повод избавляться от опасного отхода традиционным способом.

* Один фасовочный пакет, взятый вами в магазине бесплатно, «живет» 30 минут, а разлагается 300 лет.

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