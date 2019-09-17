2019-09-17T23:33:30+03:00
Общество
КП Беларусь

«Гоните из дома!» Читатели KP.BY - о взрослом сыне, которому лень помыть посуду и купить носки с трусами

34-летний мужчина сидит на шее у родителей, его все устраивает. А как быть маме? Читатели спорят и дают советы
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Недавно мы опубликовали письмо нашей читательницы, которая устала стирать, убирать и обхаживать взрослого сына. Она в отчаянии: как заставить мужчину завести личную жизнь и слезть с шеи родителей?

«Мужику 34, а трусы с носками покупают родители!» Почему вокруг так много инфантильных мужчин? (читать далее…)

Статья стала резонансной: наши читатели активно обсуждали женщину, которая своим воспитанием сына загнала себя же в ловушку. Публикуем самые интересные комментарии.

Екатерина:

- «Это мой сын!» - вот что говорят подобные мамы. А что эти мамы дали своим сыновьям? Воспитали никчемность, которая не может элементарно обслужить себя в быту? Сын, да. Но зачем выносить его тарелки, покупать трусы взрослому мужчине? Сердце обливается от того, что он носит??? То есть его все устраивает, а маму почему-то нет? Никогда не следует давать таким мамам советов. Дети у них именно такие, какими они их сами сделали. Это их крест, и нести им его самим. Ни разу не вызывают ни понимания, ни сочувствия.

Роман:

- Правильно психолог говорит: «займитесь своей жизнью». А чтобы не было бардака в доме - устраните его источник. Выгоните своего «подростка» на улицу. Пусть начинает строить свою жизнь с мелочей. По-хорошему, для его же счастья, нужно было это сделать, когда сыну было 18 лет. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Анатолий:

- Молодец мужик! 34 года жизни в свое удовольствие.

Юлия:

- Зато мамина гордость всегда накормлена и в шапке. По соседству похожий герой живет, его даже женили, и он умудрился ребенка завести. А с работы прийти иногда забывает - дома жена в компьютер не разрешает играть.

Галина:

- O-о-о, знакомая тема... Есть у меня один знакомый, ему 27 годиков уже. И вроде самостоятельный взрослый человек. Но мама ему покупает и носки, и трусы, и маечки. И звонит каждый день в 6.30 утра, будит на работу. И вечером созваниваются, чтобы обсудить: что покушал, когда покушал и т. д.

Катерина:

- Мама-инфант, а папа, похоже, каблук... Мы сами детей такими делаем, в свое время пустили на самотек, а теперь что уже. Пеняйте на себя. А в 34 поменяться - это вряд ли.

Снежана:

- Пока маман будет делать за него то, с чем он может справиться и сам, он и пальцем не шевельнет. Нужно перестать делать все за него - это раз. И надо отправлять его из гнезда, блин, давно - это два. Всё, там его зона ответственности, пусть хоть без трусов, но справляется сам. Что выросло - то выросло, к сожалению.

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