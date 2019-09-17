Белорусы все чаще делают заначки в рублях, а не в валюте. Эксперт рассказывает, выгодно ли это

Нацбанк опубликовал статистику по вкладам за август. Исходя из нее, в августе 2019 года белорусы стали активнее пополнять и открывать рублевые депозиты, а вот валютные теряют популярность.

Депозиты в рублях потихоньку растут последние 11 месяцев, а в августе получился и вовсе рекорд - такого большого прироста не было вот уже 2 года! Так, на 1 сентября сумма всех сбережений на рублевых депозитах составила 4 миллиарда 657 миллионов рублей (+126,8 миллиона рублей за месяц). При этом средний прирост вкладов в последнее время вдвое меньше - около 60 миллионов рублей в месяц.

Валютные депозиты граждан на 1 сентября составили 6 миллиардов 210 миллионов 500 тысяч долларов (минус 9,2 миллиона долларов за месяц). Хоть сбережений в валюте поубавилось за месяц, их все равно почти втрое больше, чем в рублях. Почему валютные заначки пустели летом - люди откладывали деньги на заграничный отпуск?

- С одной стороны, летом валютные депозиты упали, но с другой - почти такое же снижение было в апреле этого года или вплоть до ноября - в прошлом году. Так что я бы не стал это связывать исключительно с отпусками, это лишь один из факторов, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Основная причина прироста рублевых депозитов - это просто выгоднее. Если кто-то открыл рублевый депозит с годовой ставкой 12%, то в долларах за полгода заработал 6%. Белорусский рубль за это время вырос к доллару на 5%, а прирост в долларах за полгода составил бы 11%. Долларовый депозит принес бы за это время в лучшем случае 1 - 1,5%. Белорусский рубль уже долго стабилен, и, видя эту тенденцию, население отдает предпочтение вкладам в белорусских рублях.

Кстати, половина опрошенных Нацбанком в августе считают, что сейчас не лучшее время для сбережений. 65,2% ответили, что сбережения лучше хранить в валюте. Те, кто накапливает хоть что-то, предпочитают делать это не в ячейке банка, а под подушкой. А как, по мнению экономического эксперта, выгоднее делать сбережения в этом году?

- С начала года, безусловно, выгоднее было хранить сбережения в белорусских рублях, но не факт, что так будет и дальше. У нас непредсказуемое будущее, измениться может все что угодно. Поэтому сбережения лучше хранить в разных валютах. Пока белорусский рубль дает большие доходы, половину лучше хранить в рублях, а вторую половину разделить между долларом и евро. Что касается места хранения - то белорусские рубли выгоднее хранить в банках, они сейчас дают довольно ощутимые проценты. Незначительные проценты по валютным депозитам продолжают падать, поэтому большой разницы нет - хранить их в банке или дома под подушкой. Для каких-то серьезных сумм сбережений и 2% в год могут быть хорошим подспорьем, но если сумма незначительная - никакой разницы нет, - подытожил эксперт.