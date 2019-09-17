«Чтобы перекрыть потрясение от спектакля, нужны годы!» Организаторы ТЕАРТа рассказали, что смотреть

С 20 сентября по 8 октября в Минске пройдет форум театрального искусства «ТЕАРТ». Большинство билетов на постановки давно раскуплено, но еще есть возможность увидеть некоторые из них. «ТЕАРТ» собирает любителей искусства уже девятый год. Традиционно фестиваль состоит из трех секций: белорусская программа, международная и образовательная «Школа ТЕАРТа». На нескольких площадках в этом году зрители увидят 11 белорусских постановок и 4 международные: «Площадь героев» из Литвы, «Дуплет» и «Сталинград» из Грузии, «Одиссея» из Германии и «Пиксель» из Франции.

Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет в девятый разФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В этом году у нас очень компактная программа, где каждая постановка сконцентрирована на важной проблеме, - говорит директор форума театрального искусства «Теарт» Анжелика Крашевская и объясняет смысл слогана этого года - «Концентрат». - Особенно это заметно в международной программе: четыре спектакля - абсолютно разные по жанрам, с разным посылом - этим они и дороги. Мне бы хотелось, чтобы был концентрат зрительского внимания ко всей программе. Пусть зрители ругают, будут довольны или нет. Мы не рассчитываем, что всем должно все одинаково понравиться, но хотим диалога - между зрителем, театром и организаторами. Создание этого диалога - наша цель на протяжении девяти лет работы.

Директор форума театрального искусства «ТЕАРТ» Анжелика КрашевскаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусские спектакли, которые покажут зрителям, отбирала куратор программы Belarus Open, театральный критик Людмила Громыко. Это постановки, которые можно было видеть в последние годы - включать в программу премьерные работы организаторы не решаются.

- Экспериментальных спектаклей становится больше, - говорит Людмила Громыко. - Создаются они в очень сложных условиях: нет должных бюджетов, декораций, штата актеров. Но главное - результат. Нередко то, что получается, - яркое, убедительное и позиционируется как новый белорусский театр.

Александр Марченко, Анжелика Крашевская, Людмила ГромыкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

В программе «Песнь песней» режиссера Юрия Дивакова, который предлагает обратиться к телесности как одной из главных составляющих романтической любви, история о типичной белорусской семье «Паляванне на сябе» Республиканского театра белорусской драматургии украинского режиссера Стаса Жиркова, его же «ГЭТАМЫ» по книге «Радзіва «Прудок» Андруся Горвата и другие.

- Это вырастает новый белорусский театр, и в этом году определяющими для нас стали эксклюзивность режиссерской идеи, талантливое исполнение, размышления о мире и человеке в нем, а главное - о Беларуси, - говорит Людмила Громыко.

Театральный критик Людмила Громыко, куратор программы Belarus OpenФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Одиссея» на тарабарском языке будет понятна всем»

О том, какие спектакли особенно ждут сами, рассказали организаторы «ТЕАРТа».

Директор форума театрального искусства «ТЕАРТ» Анжелика Крашевская:

- Я не буду говорить о международной программе, мне дороги все четыре спектакля: они все разные своим посылом и жанром, но одинаково важные по значимости. «Площадь героев» Кристиана Люпы - это своеобразный мастер-класс для актеров, режиссеров и зрителей, проверка на прочность. Тема спектакля достаточно сложная, но и в этом случае я не могу сказать, что этот спектакль должен понравиться всем. Еще отмечу спектакль «Одиссея» на несуществующем языке. Это очень важно, радикально и любопытно. Такого у нас еще не было.

Режиссер Александр Марченко, куратор «Школы ТЕАРТ»:

- Для меня все спектакли равнозначны по своему интересу. Из международной программы я не видел ничего живьем, поэтому все постановки посмотрел бы с удовольствием. Что касается личных предпочтений, я больше люблю драматический театр, поэтому для меня в приоритете работа Кристиана Люпы «Площадь героев» или спектакль Резо Габриадзе «Сталинград». Но это просто потому, что я люблю, когда люди на сцене разговаривают.

Режиссер Александр Марченко, куратор «Школы ТЕАРТ»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Член правления Белгазпромбанка Владимир Сажин, организатор форума: - В белорусской программе я бы посоветовала прийти на все спектакли - они отбирались очень тщательно. Из международной программы смотрела только спектакль «Город героев». И это было очень сильное профессиональное и художественное потрясение. Силу этого потрясения надо перекрывать другими спектаклями годами. Особенно меня впечатлило, что в какой-то момент стирается граница между актерами на сцене и зрителями в зале.

- Я, как и большинство зрителей, tabula rasa - абсолютно чистая страница, не видел ничего. Что касается ожиданий, в белорусской программе для меня это «Левые диссиденты» - мне нравится идея, которую предваряют таким вступлением. А в международной многого жду от «Площади героев» и от спектакля на тарабарском языке «Одиссея». Спектакли совсем без языка у нас уже были, теперь на несуществующем - это безусловное развитие. Должно быть очень интересно и понятно многим.

Заместитель генерального директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Юрий Ляшенко, организатор форума:

- Я выбираю спектакли очень импульсивно: не читаю описания и не знаю имена режиссеров. Поэтому мне будет очень просто: пойду, если понравится название и можно будет попасть.

Подробная программа на сайте teart.by.

Заместитель генерального директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Юрий Ляшенко, организатор форумаФото: Святослав ЗОРКИЙ