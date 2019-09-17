Зарплаты выросли, и белорусы стали закупаться каждый день почти на 14 рублей

Средний чек белоруса в магазине в январе - августе 2019 года составил 13,9 рубля, сообщает Белстат. То есть на 1,3 рубля больше, чем за тот же период прошлого года, и на 10 копеек больше, чем месяцем ранее. Именно на такую сумму белорусы в среднем совершали свои ежедневные покупки.

В постоянном повышении стоимости ежедневных покупок виновата не только инфляция, но и выросшие зарплаты. Так, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе - июле этого года выросли на 7,1% к тому же периоду 2018 года. Их рост опережает темп инфляции, значит, можно больше покупать и больше потреблять. Чем население и пользуется.

Белорусы в этом году стали чаще есть в кафе и ресторанах. В январе - августе люди «наели и напили» на 1,9 млрд рублей (+300 млн рублей за месяц). Это тоже легко объяснимо: у людей в среднем растет благосостояние, они могут позволить себе чаще питаться не дома, а в общепите.

Розничный товарооборот в январе - августе составил 32,1 млрд рублей (+4,4 млрд за месяц). А вот оптовый товарооборот страны за тот же период составил 63,6 млрд рублей. Это на 4,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. «Спасибо» за это можно сказать торговле нефтью и нефтепродуктами, которые оставили в бюджете немаленькую дыру. Напомним, ущерб бюджету Беларуси от налогового маневра России в этом году составил 520 млн белорусских рублей. И это не считая скандала с грязной нефтью, ущерб от которой, по предварительным данным, минус еще 150 - 500 млн долларов.

КСТАТИ

В 2018 году средний чек составил 12,9 рубля, в 2017 году - 11,6 рубля. Средний чек на покупки в белорусском интернет-магазине в первом полугодии 2019-го составил 70 рублей (в прошлом году было 73 рублей). А чек в зарубежном интернет-магазине, напротив, вырос с 20 до 25 рублей.