2019-09-18T15:18:25+03:00
Минск
КП Беларусь

«Станут еще тяжелее». В минских роддомах снова будут дарить коробки с подарками

«Приданное» получат мамы, у которых появятся малыши в минских роддомах после 14 октября
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Все мамы, которые родят малыша после 14 октября, снова будут получать «приданное».Все мамы, которые родят малыша после 14 октября, снова будут получать «приданное».Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В начале 2019 года в минских роддомах новоиспеченным родителям начали дарить коробки с подгузниками, одеждой, игрушками и первыми средствами гигиены для новорожденных. Тогда организаторы проекта не знали, сколько продлится акция и как ее воспримут. Но сейчас стало известно: продолжению быть! Все мамы, которые родят малыша после 14 октября, снова будут получать «приданное». За семь месяцев коробочки получат 14 тысяч семей.

Руководитель проекта «МамаPro» акушер-гинеколог Диана Мардас Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель проекта «МамаPro» акушер-гинеколог Диана МардасФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мама, которая родит 14 октября, заберет подарок спустя три дня, когда будет выписываться. Их получат все родители, независимо от возраста, социального статуса и места жительства. Если родится один ребенок, мама получит одну коробку, двойня - две, тройня - три,- рассказывает руководитель проекта «МамаPro» акушер-гинеколог Диана Мардас. - В прошлом году мы спросили у мам, что бы они хотели видеть в коробке. Потом мы снова пообщались с мамами, уточнили, может, есть какие-то дополнения, что-то было лишним.

Звездная мама Лариса Грибалева активно участвует в проекте &quot;МамаPro&quot;. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Звездная мама Лариса Грибалева активно участвует в проекте "МамаPro".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проект поддержало Министерство здравоохранения.

- Проект «MamaPro» позволил нам не только подарить мамам символические подарки, обеспечивая ее на первое время самым необходимым для малыша, но и выразить поддержку, дать напутственное слово и показать на примере наших мам-амбассадоров, что материнство не мешает полноценно реализовываться во всех остальных сферах, - говорит начальник главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

Елена Богдан вручила Светлане Боровской диплом за вклад в тему популяризации материнаства и детства. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Елена Богдан вручила Светлане Боровской диплом за вклад в тему популяризации материнаства и детства.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как и раньше, коробки будут дарить во всех роддомах Минска, РНПЦ «Мать и дитя» и клиническом роддоме Минской области. Что будет в обновленных коробочках, пока что держится в секрете. Но организаторы интригующе говорят: они станут тяжелее. Теперь у проекта появились новые партнеры - сеть магазинов «ГИППО».

Руководитель коммерческого управления сети магазинов Вадим Ефимов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель коммерческого управления сети магазинов Вадим Ефимов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Наш слоган «Люблю и все тут» теперь получил новое прочтение, - улыбается руководитель коммерческого управления сети магазинов Вадим Ефимов.

Супермодель Екатерина Доманькова (справа) рассказала о счастливом материнстве. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Супермодель Екатерина Доманькова (справа) рассказала о счастливом материнстве.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы работаем в тесном контакте с мамами, поэтому наши проекты получаются такими теплыми и нужными, ведь они созданы с ними и для них, - рассказывала Диана Мардас. - Мы рады, что работаем не параллельно, а вместе с государственными программами поддержки материнства и детства и что наши инициативы поддерживает Министерство здравоохранения РБ. И что не менее важно, все коробки собраны не на средства государственного бюджета, а при поддержке ряда брендов-партнеров, которые много лет заботятся о здоровье мам и малышей.

Участие в проекте принимают известные телеведущие, артисты и модели. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участие в проекте принимают известные телеведущие, артисты и модели.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Гомельскую учительницу, с партой в руках кричавшую на ребенка, восстановили на работе по поручению президента
Прогноз погоды на 19 сентября: порывистый ветер и дожди
Подросткам может грозить смертная казнь: избили друга и заживо закопали
Мужчина украл у соседа 4 тысячи долларов, чтобы организовать сыну свадьбу
Водитель фуры, объезжая косулю, застрял в мелиоративном канале
В Минском районе случился пожар на предприятии по переработке отходов
Лукашенко выделил из бюджета 43 млн рублей на достройку молочных ферм
Магазины обязали продавать пакеты и посуду из бумаги
Гродненские «Ромео и Джульетта» снова сбежали из дома и нашлись спустя неделю
Лига чемпионов. Прошлогодний победитель неожиданно проиграл в стартовом матче
Фотофакт: Полоцкие водители выложили из машин герб города
Минчанин купил бензин и поджег офис: наказаны кассир АЗС и работники метрополитена
«Была у знакомых»: пропавших Екатерину Плеханову и ее 5-летнюю дочку нашли
В Дзержинском районе пенсионера насмерть придавили «Жигули»