«Станут еще тяжелее». В минских роддомах снова будут дарить коробки с подарками

В начале 2019 года в минских роддомах новоиспеченным родителям начали дарить коробки с подгузниками, одеждой, игрушками и первыми средствами гигиены для новорожденных. Тогда организаторы проекта не знали, сколько продлится акция и как ее воспримут. Но сейчас стало известно: продолжению быть! Все мамы, которые родят малыша после 14 октября, снова будут получать «приданное». За семь месяцев коробочки получат 14 тысяч семей.

Руководитель проекта «МамаPro» акушер-гинеколог Диана МардасФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мама, которая родит 14 октября, заберет подарок спустя три дня, когда будет выписываться. Их получат все родители, независимо от возраста, социального статуса и места жительства. Если родится один ребенок, мама получит одну коробку, двойня - две, тройня - три,- рассказывает руководитель проекта «МамаPro» акушер-гинеколог Диана Мардас. - В прошлом году мы спросили у мам, что бы они хотели видеть в коробке. Потом мы снова пообщались с мамами, уточнили, может, есть какие-то дополнения, что-то было лишним.

Звездная мама Лариса Грибалева активно участвует в проекте "МамаPro".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проект поддержало Министерство здравоохранения.

- Проект «MamaPro» позволил нам не только подарить мамам символические подарки, обеспечивая ее на первое время самым необходимым для малыша, но и выразить поддержку, дать напутственное слово и показать на примере наших мам-амбассадоров, что материнство не мешает полноценно реализовываться во всех остальных сферах, - говорит начальник главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

Елена Богдан вручила Светлане Боровской диплом за вклад в тему популяризации материнаства и детства.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как и раньше, коробки будут дарить во всех роддомах Минска, РНПЦ «Мать и дитя» и клиническом роддоме Минской области. Что будет в обновленных коробочках, пока что держится в секрете. Но организаторы интригующе говорят: они станут тяжелее. Теперь у проекта появились новые партнеры - сеть магазинов «ГИППО».

Руководитель коммерческого управления сети магазинов Вадим Ефимов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Наш слоган «Люблю и все тут» теперь получил новое прочтение, - улыбается руководитель коммерческого управления сети магазинов Вадим Ефимов.

Супермодель Екатерина Доманькова (справа) рассказала о счастливом материнстве.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы работаем в тесном контакте с мамами, поэтому наши проекты получаются такими теплыми и нужными, ведь они созданы с ними и для них, - рассказывала Диана Мардас. - Мы рады, что работаем не параллельно, а вместе с государственными программами поддержки материнства и детства и что наши инициативы поддерживает Министерство здравоохранения РБ. И что не менее важно, все коробки собраны не на средства государственного бюджета, а при поддержке ряда брендов-партнеров, которые много лет заботятся о здоровье мам и малышей.