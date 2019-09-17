Первая жена Мезина: «По желанию Андрея наши дочки прошли тест ДНК на его отцовство»

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Три года назад жена знаменитого хоккеиста Андрея Мезина (ему сейчас 45 лет) Анжелика, забрав двух детей, ушла к другу семьи хоккеисту Виталию Ковалю. Мезины были вместе почти 8 лет, Ковали (у Виталия и экс-жены Юлии три дочки) - 19 лет. Андрей Мезин через месяц начал жить с новой девушкой. Юля Коваль после расставания с мужем стала практикующим психологом и коучем. Первая жена Андрея Мезина Алена Соболевская с двумя дочками Андрея Мезина живет в Челябинске и почти 10 лет счастлива с другим мужчиной (не хоккеистом).

После развода со второй женой Анжеликой знаменитый хоккейный голкипер Андрей Мезин, а ныне тренер минского «Динамо», дал «Комсомолке» два интервью, рассказав про бывших жен и два брака. Мол, оба писаны как под копирку: жен воспитал, отдал в хорошие руки - и на омоложение.

Андрей признался, что жен баловал, доверял и за это поплатился. Уверен, что те периоды предательства и последующих разводов оказались самыми сильными разочарованиями в его жизни. «Это всегда тяжелые времена для психики», - пояснил в интервью Андрей.

- Алена, в интервью Андрей рассказывал мне, что в обоих браках совершал главную ошибку - давал женам слишком много свободы: «Исполнял любые желания, думая, что женщина оценит, но амбиции и запросы лишь росли. А потом оказывается, что «ты плохой, невнимательный, а она хорошая». Почему не ценили мужа?

- Конечно, в интервью он все хорошо говорит. Но что же он не рассказал про нашу жизнь в первом браке? Например, почему его старшая дочь родилась 8-месячной, месяц лежала в реанимации? Не в оправдание его второй жене - но если женщины уходят от одного мужчины, то это явно не совпадение...

Да, я была замужем за богатым человеком, но не всегда, как он думает, деньги решают все. Когда дочерям Ладе было 2,5 года, Нике - месяц (мы тогда жили в Германии), Андрей оставил нас и уехал из Касселя играть за другой клуб.

Ника и Лада. Фото: личный архив.

То время мне забыть трудно. Когда лежишь в больнице с одной новорожденной дочкой, возвращаешься домой и сразу попадаешь в стационар с другой, а рядом ни одной родной души - хочется выть. Признаюсь, и выла в голос от безнадеги и обиды…

Алена с дочками. Фото: личный архив.

Мне даже подружки, когда я могла обмолвиться, что муж все время на работе, а я постоянно одна, сочувственно говорили: «Знаешь, ты и правда как соломенная вдова…» Это женщины, которые при живом муже остаются без его внимания и любви. И не только на работе, но даже в отпуске он предпочитал общаться с друзьями.

«Уход второй жены стал ему бумерангом»

- Но вы же знали, за кого выходили: хоккеисты либо на сборах, либо на соревнованиях, либо тренируются. И муж был небедный: казалось, найми няню, помощницу или кого еще не хватает…

- Как-то мне одна знакомая сказала с упреком: «А что ж ты хотела - он же тебе машину купил! Терпи…» Андрей тоже думал, что деньги решают все… Но при чем здесь его деньги? Дети требуют заботы, воспитания, а женщина с маленькими детьми - помощи и внимания мужчины. А он гордился тем, что к детям ночью вставала только я…

Или было еще так: новорожденная Ника у меня под грудью, а другой рукой кормлю двухлетнюю Ладу. Да, Андрей всегда был в спорте, в хоккее, а я - всегда одна. Один на один с бытом, затем с первой дочкой, потом - сразу с двумя маленькими детьми. А его всегда нет: игры, разъезды, тренировки. После игр - встречи с коллегами, друзьями, фанатками…

- Многие жены сочувственно кивают: такова нелегкая женская доля.

- А мне хотелось не только иногда видеть человека, но и чувствовать. Чтобы со мной говорили, общались, спрашивали, как дела… И не надо рассказывать про занятость хоккеистов. Одно время, когда Андрей играл в «Магнитке», мы жили в доме хоккеистов, и я видела, как коллега Андрея гулял по ночам по улице с точно таким же младенцем, убаюкивая своего ребенка, который перепутал день с ночью и по ночам бодрствовал…

У нас же детьми занималась только я.

- Андрей и не скрывает, что, на его взгляд, удел женщин - заниматься хозяйством и детьми, а мужчин - приносить в дом деньги.

- Возможно, есть женщины, которых это устраивает, не мне их судить. Но я в итоге так не смогла. Я годами ждала, верила и надеялась, тянула все на себе. И одинокими ночами постепенно пришло понимание, что неправильно от собственных детей откупаться деньгами - к хорошему это не приведет. И что я хочу другой жизни, она у меня одна.

Хочу уточнить: мы были вместе почти 9 лет, 5 из них - в браке. И расстались, когда в его жизни появилась Анжела, которая вскоре стала его второй женой. Когда Андрей разводился с Анжелой, он позвонил мне и сказал, что, видимо, уход Анжелы от него был ему бумерангом.

«Пока сидела и ждала - была не нужна. А как подняла голову и осмотрелась - сразу понадобилась»

- Но Андрей говорил, что «пока гайки были закручены - никто на сторону не смотрел». А потом - причем в обоих браках - жены ушли к другим мужчинам…

- А сколько женщина может оставаться в одиночестве? Неделю, месяц, в моем случае, были годы. Могу сказать про свои ощущения: пока я все тянула, сидела и ждала - словно была ему не нужна. Есть где-то - и ладно. А как только я подняла голову и осмотрелась - сразу понадобилась.

Это, наверное, у мужчин инстинкты такие: когда свое, под боком, никуда уже не денется. А вот если на твое посягнули - тут же понадобилась…

И да, я уже почти 10 лет счастлива с другим мужчиной, который воспитывает моих дочек, с которым мы разговариваем и понимаем друг друга. Этот мужчина меня слушает и слышит. Только в нашем случае не я ушла к мужчине, я со своим Виталиком познакомилась лишь через два года после развода с первым мужем.

- Правда, что вы с Андреем в итоге восстановили отношения и не так давно виделись все вместе, с дочками, в Германии? Андрей радовался, что дочки выросли хорошими людьми: старшая Лада - отличница, младшая Ника - спортсменка.

- Да, сейчас у нас нормальные отношения. И, конечно, он радовался. Ведь старшей Ладе уже 18, а младшей Нике - 16. Подгузники менять не надо, дочки воспитанны, образованны, потому что все эти годы я ежечасно вкладывала силы и средства в детей. Но знаете - не все так гладко и складно, как иногда рассказывают.

Андрей с маленькой Ладой. Справа - его детское фото. Фото: личный архив.

Не так давно Андрей решил, что дочки, а с ними и я, должны пройти тест ДНК, чтобы подтвердить факт его отцовства. Кто знает, с чем это было связано и кто его надоумил, но мы спокойно согласились - скрывать нечего.

Для процедуры выбрали государственную контору, встретились все вместе - с дочками и Андреем - и отправились в лабораторию. У дочек, у меня и у него палочкой взяли пробы слюны, а через пару недель пришло длинное заключение с формулами, где сказано, что и Лада, и Ника на 99,999% Мезины.

В январе бывшая семья прошла анализ ДНК. Фото: личный архив.

Со стороны, в общем, казалось бы, ничего страшного: он захотел - мы прошли. Рядовая и даже модная процедура. Теперь у нас и справка есть, что отец девочек - Андрей Мезин. Но для дочек это стало потрясением.

Ника сдает анализ. Фото: личный архив.

Насколько - это я поняла, когда зашла в комнату дочери и увидела, что на месте, где всегда стояло фото Андрея, теперь пустое место. Любимую с детства фотографию папы она спрятала в тумбочку.

Лада сдает анализ. Фото: личный архив.

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