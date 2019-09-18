«Хотели работать, а официально никто не брал». Школьнице и ее парню грозит 11 лет за закладки наркотиков

В Гомеле завершается суд над школьницей, которой на момент ареста было всего 16 лет, и над ее парнем, который старше на год и учился в колледже. Оба обвиняются по серьезной наркотической статье: распространение запрещенных опасных веществ группой лиц. Друг ребят, 18-летний парень, проходит по делу за то, что рисовал контакты противозаконного работодателя в виде граффити. Ему грозит ограничение свободы.

За решеткой - бледная худенькая девочка с тонкими чертами лица, на вид - просто ребенок ангельской внешности. Даже трудно представить, что Аня (имя изменено. - Ред.) сидит в СИЗО уже десять месяцев. Ее друг, тоже щуплый, парень в джинсах с подворотами и кроссовках с буквой N - как у тысяч других подростков. Но на лицах недетская серьезность - жизнь сломана, впереди ждет огромный срок…

- Я хотел заработать, чтобы купить себе телефон, дарить подарки своей девушке. Зарплата мамы небольшая. А на официальную работу никто не брал, потому что несовершеннолетний, да еще учеба. Как-то шел по улице и увидел на стене граффити с предложением работы и адресом в Telegram. Когда узнал, что речь о наркотиках, сначала боялся, а потом согласился.

Андрей (имя тоже изменено. - Ред.) описывает типичную схему нелегального трудоустройства. По ту сторону мессенджера аноним дает задание для стажировки - разложить партию закладок. Минеры должны предварительно выслать свои фото, сканы паспортов с пропиской - и так оказываются в рабстве.

После успешного завершения проверки перебрасывают на другого, конкретного работодателя. С ним общение уже более тесное и как бы доверительное. А псевдоним начальника - Батя. Видимо, не случайно. Люди, которые втягивают подростков в преступный бизнес, ориентируются на малообеспеченных парней и девушек, которых часто растят матери-одиночки. А тут появляется Батя. Вот и у всех фигурантов гомельского дела семьи неполные, они росли без отцов.

Андрей утверждает, что хотел поработать только месяц, чтобы поднакопить денег. А потом затянуло. В итоге он занимался закладками - прятал в тайных местах соли, кристаллы и миксы - около трех месяцев, и за это время получил примерно тысячу долларов. Купил айфон, прогуливал свой преступный доход. А потом его вместе с Аней вдруг задержала милиция с поличным, хотя ребята были уверены, что этого никогда не случится и что разоблачить их невозможно.

Аня втянулась в дело вслед за Андреем, позавидовав, что у того появились деньги. Тоже хотелось купить одежду и тратить деньги на себя. В суде оба доказывают, что работали в одиночку, независимо друг от друга, но прокурор считает, что «группа лиц» - доказано. Это значит, дополнительные годы заключения.

В прениях гособвинитель попросить наказать Андрея и Аню 11 годами лишения свободы. В этот момент в зале послышался сдавленный плач - тихонько заплакали мамы. Скоро суд огласит приговор. А о работодателях, подставивших подростков, речи, конечно, не идет - найти их невозможно. Предположительно, кураторы живут в России.