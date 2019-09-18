Расскажи в соцсети о своих странностях - поддержи людей с психическими расстройствами

Белорусское Общество Красного Креста предлагает белорусам открыто рассказать о своих странностях и тем самым поддержать людей с психическими расстройствами. Социальный проект #всемыстранные призван побороть социальные фобии и изменить отношение общества к тем, чье поведение кажется необычным.

Для участия в этом проекте нужно лишь разместить в любой социальной сети пост, в котором вы расскажите о своей странности с хештэгом #всемыстранные. Например, кто-то может признаться, что панически боится летать в самолете, а кто-то общается со своей тенью или до обморока боится клоунов... Специалисты Красного Креста соберут вместе все записи, а самые интересные – опубликуют и покажут людям с психическими заболеваниями.

Результаты будут подведены ближе к 10 октября - в этот день отмечается Всемирный день психического здоровья.

Как считают в Красном Кресте, откровения белорусов помогут подвести общество к важной истине: нет идеальных людей, но есть неприятие тех, кто не вписывается в устоявшиеся стереотипы.

Кстати, к инициативе присоединятся известные артисты, спортсмены и телеведущие.

- Серьезные психические расстройства могут возникнуть у каждого – после долгой депрессии или сильного стресса. Важно относиться к ним, как и к любым другим заболеваниям. С этим живут, с этим успешно борются, и, конечно же, это не заразно, – говорят в Красном Кресте. – Важно, чтобы человек не замыкался, а обращался за помощью, а его близкие и друзья вовремя среагировали, пока человеку можно помочь без госпитализации и постановки на учет. Проблема психического здоровья актуальна для многих, но большинство людей боятся в этом признаться – опять-таки из-за социальных предрассудков.

БУДЬ В КУРСЕ!

Люди, которые нуждаются в помощи, могут прийти в центр Красного Креста «Открытый дом», где работают психологи и социальный работник. За 6 лет работы центра более 140 человек стали его гостями. Из них около 80 человек добились устойчивой ремиссии, больше половины из которых нашли работу, а 5 человек создали семьи.