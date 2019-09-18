«Самое страшное - осложнения». Рожденным до 1966 года опасно ехать в Украину без прививки от кори

Таких высоких темпов роста заболеваемости кори в мире не наблюдалось больше 10 лет. Лидер среди европейских стран - соседняя Украина, куда белорусы охотно ездят отдыхать зимой и летом.

Самое опасное - осложнения, они могут поражать мозг и легкие

В Беларуси за этот год зарегистрировано 199 случаев кори, из них 56 - завозные из Украины и России (остальные - те, кто заразился от заболевших туристов). Для сравнения: в 2018-м за весь год было зарегистрировано 264 случая.

- Среди заболевших 71% - взрослые, - отмечает Инна КАРАБАН, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения. - Порядка 54% из заболевших не были привиты от кори, либо не имели сведений о прививках, либо были привиты экстренно, но вакцина еще не успела сработать. Остальные заболевшие были вакцинированы. У них заболевание протекало, как правило, легко - уже на 2 - 3-й день не было признаков, сыпь быстро уходила, люди быстро восстанавливались.

Вообще корь на первых порах чем-то напоминает респираторную инфекцию: высокая температура, насморк, кашель, воспаленные глаза. Потом появляется характерная сыпь по всему телу. Но самое опасное в кори - ее осложнения. В частности, пневмония и менингоэнцефалит - воспаление оболочек головного мозга. Летальные исходы тоже бывают.

«Если привитых будет меньше 70%, мы вернемся в те годы, когда у нас была высокая заболеваемость»

По словам Инны Карабан, в Европе с января 2018 года по июль 2019 года от кори умерло более 100 человек. Случаев кори за этот период зарегистрировано 174 000. За последние полгода - более 90 тысяч случаев. В Украине более 54 тысяч заболевших и 18 смертельных случаев за этот год. На втором месте Казахстан - около 9 тысяч. В Грузии зафиксировано около 4 тысяч случаев, в России - около 3 тысяч, в Турции, Франции - чуть более 2 тысяч, в Польше, Болгарии - больше 1 тысячи.

В Беларуси, где от кори прививают до 97% детей, ситуация пока благополучная. Но если антипрививочные настроения возьмут верх, то все может кардинально измениться. Чем меньше будет привитых людей, тем выше риск распространения заболевания.

- Если коллективный иммунитет снизится, и привитых будет меньше 70%, то мы вернемся в те годы, когда у нас была высокая заболеваемость, - предостерегает Инна Карабан.

Считали, что это корь, хотя на самом деле это была краснуха

Сейчас от кори прививают в год и шесть лет. Причем трехкомпонентной вакциной - от кори, краснухи и паротита. Массовая вакцинация от кори годовалых детей у нас началась только в 1967 году. То есть прививки получали те, кто родился в 1966-м. Тем, кто постарше, пришлось либо переболеть корью (это тоже способ выработать иммунитет), либо жить с риском в любой «благоприятный» момент заразиться. Кстати, до 1967 года корью в стране заболевало до 80 тыс. человек в год. Есть вероятность, что многие ею и переболели, получив пожизненный иммунитет. Но, как говорят медики, в те времена часто ставили диагноз «коревая краснуха» и считали, что это корь, хотя на самом деле это была краснуха. Чтобы узнать, болели вы корью или нет, можно сдать анализ на уровень антител в крови, чтобы определиться с вакцинацией.

Сделать прививку всем, кто не болел, никогда не поздно. Особенно если вы выезжаете в такие страны, как Украина. В поликлинике, к которой вы прописаны, прививку сделают бесплатно.

- Взрослому достаточно один раз привиться, - говорит Инна Карабан. - Через какое-то время надо посмотреть, как иммунная система прореагировала, достаточно ли высокий уровень антител. Если недостаточно, надо будет сделать вторую прививку.