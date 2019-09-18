Режиссер Владимир Максимков: чтобы поставить спектакль, я переслушал все 240 песен Владимира Пугача

- Пожалуйста, включите ваши телефоны и зайдите на страницу «Шоу присяжных заседателей» в Фейсбуке, - посоветовал перед началом спектакля Владимир Максимков. - Так вы сможете влиять на ход спектакля.

Владимир Пугач во время спектакля исполняет песню на выбор зрителей. Фото: Алена КАМЕНЕВА

Во время «Шоу присяжных заседателей» зрителям можно не только сидеть в телефонах, но и кидать реплики из зала, и актеры на них реагируют. Все играют под своими именами, какие-то факты из их жизни обыгрываются в спектакле, но где заканчивается правда и начинается художественный вымысел, вы не догадаетесь. На большом экране то и дело появляется страничка Фейсбука, на которой в режиме реального времени вы можете размещать сообщения, фотографии и участвовать в голосовании.

Хореограф Михаил Каминский выступил в роли прокурора. Фото: Андрей ШУМАЕВ

Много в спектакле музыки, и это неудивительно, ведь главный герой - лидер группы J:Морс Владимир Пугач. Исполняет свои песни не только он сам, но и актеры. Неожиданным оказалась декламация песни от «адвоката» Олега Титкова (это его дебют на театральной сцене - в обычной жизни он телеведущий). Текст песни, произнесенный Олегом как стихотворение, внезапно заиграл новыми смыслами.

Владимир Максимков (в центре) вместе с участниками проекта. Фото: Андрей ШУМАЕВ

- Володя, где правда и где вымысел в твоем спектакле? - спросили мы у режиссера Владимира Максимкова.

- Что касается реплик самого Пугача, которые он произносит - абсолютно все взяты из его реальных интервью за последние десять лет, в том числе и «Комсомолке». Во время репетиций Володя иногда удивлялся - неужели я говорил такое! Например, что пельмени в детском саду ему нравились больше, чем девочки. Я отвечал, что готов показать первоисточник.

Олег Титков сыграл на театральной сцене впервые. Фото: Андрей ШУМАЕВ

- А история про кота, погибшего под колесами белого BMW Пугача, - вымысел?

- Нет, она тоже взята из интервью. Правда, в оригинале был заяц, но кот показался мне более подходящим для образа.

- И с телеведущей Ольгой Бурлаковой у него действительно был роман? (Ольга появляется только на экране, где очень проникновенно, со слезами читает строки из песен J:Морс. Создается впечатление, что это про реальную историю их взаимоотношений.)

- Нет, в данном случае Ольга просто сыграла роль. Мы не подразумевали конкретную женщину, это обобщенный образ. Чтобы составить ее монолог из строчек песен, я переслушал все, что сочинил Пугач, - это около 240 композиций.

Актриса ТЮЗа Виктория Кадрова играет в спектакле секретаршу. Фото: Андрей ШУМАЕВ

В спектакле можно узнать множество цитат классиков. Например, фрагмент «Анны Карениной» Толстого, «Бесприданницы» Островского, обыгран монолог Гамлета Шекспира. А после цитаты из «Идиота» даже есть прямой отсыл. Актер спрашивает: «А вы, значит, специалист по большой и чистой любви? И ему отвечают: А это не я. Это Федор Михайлович Достоевский. Давно уже все сказал».

Владимиру Пугачу не всегда было просто воспринимать обвинения в свой адрес. Фото: Андрей ШУМАЕВ

- Хулиганство?

- Да, творческое. Мне очень жаль, что эти вкусные тексты сейчас не читают. И я решил таким образом подтолкнуть зрителей к классике. Это ведь не экзамен, и если зритель узнал цитату - хорошо, не узнал, но она его задела - тоже отлично!

Олег Титков. Фото: Андрей ШУМАЕВ

- Остался ли ты доволен игрой «непрофессионалов»?

- Олег Титков - единственный без специального образования, ему было тяжелее всех. Но именно поэтому он пахал на репетициях в три раза больше. Да, в целом доволен его работой. Ну и Пугач молодец, конечно, ведь играть себя порой даже сложнее, чем вымышленного персонажа.

Сюжет, начатый на экране, порой логически продолжался на сцене. Фото: Алена КАМЕНЕВА

- Сколько спектаклей планируете еще?

- Ближайший спектакль 9 октября, потом будет в ноябре. В январе, возможно, мы сделаем расширенный спектакль с музыкантами на большой сцене, в акустике и без фонограммы. А еще в будущем есть идея поменять главного героя и даже заменить его на обычного зрителя из зала, историю которого мы будем препарировать в спектакле.

Всю графику для спектакля создала художница Ника Сандрос. Фото: Алена КАМЕНЕВА

Не будем раскрывать интригу, но на премьере зрители (они же присяжные заседатели) с существенным преимуществом оправдали Владимира Пугача. Впрочем, совсем не обязательно, что такой же финал будет во время следующего представления.

Заслуженный артист Беларуси, актер Купаловского театра Игорь Денисов сыграл судью. Фото: Андрей Шумаев.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Шоу присяжных заседателей»

9 октября, 19.00, Малый зал КЗ «Минск»

Цена билетов: 23 - 32 руб.

КСТАТИ

J:Морс этой осенью отправляется в тур, посвященный 20-летию группы. Начнется он большим сольным концертом в Минске в Prime Hall 2 ноября, а затем даст концерты в 11 городах, включая Москву.