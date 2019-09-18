2019-09-18T15:58:23+03:00
Недвижимость
КП Беларусь

«А-100 Девелопмент» - группа компаний, которая меняет городскую среду

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Группа компаний «А-100 Девелопмент» - один из ведущих застройщиков, который изменил представление минчан о комфорте городской среды. Компания предложила квартальную застройку и реализовала проекты «Новая Боровая», «Пирс» и «Зеленая гавань». Помимо жилых комплексов «А-100 Девелопмент» возводит школы и детские сады, создает нестандартную инфраструктуру, строит торговые и бизнес-центры, складские комплексы, автоцентры, АЗС. Обслуживает объекты собственная эксплуатирующая организация «А-100 Комфорт».

a-100development.by

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