За «Барселону» час отыграл 16-летний полузащитник

- О «Барселоне» Вальверде часто говорят, мол, потеряла команда свое величие, а без Месси так и вовсе ее бояться нечего. И дортмундская «Боруссия» дома полностью переиграла испанского гранда, используя быстрые контратаки, но претворить преимущество в голы не смогла. Вратарь «Барсы» Марк-Андре Тер Штеген, по меткому замечанию «Бильд», стал причиной отчаяния «Боруссии». Ему Марко Ройс даже пенальти не забил. Немецкий вратарь третий в истории лиги голкипер по взятым пенальти: он отбил 4 из 6 ударов. А Месси, восстановившейся после травмы, вышел на полчаса, но опасных моментов не создал. В итоге ничья 0:0. Кстати, за «Барсу» час отыграл 16-летний Ансу Фати. В чемпионате Испании он забил уже дважды.

- Сейчас все в один голос признают величие «Ливерпуля», но есть город, где английский гранд превращается в заурядную команду, - это Неаполь. В прошлом году мерсисайдцы там проиграли 0:1, а в этом, благодаря голам Мертенса и Льоренте, - 0:2. Клопп после матча говорил, что пенальти (первый гол) судья придумал, а вообще играли хорошо, но создали недостаточно моментов. Коллега Анчелотти его успокаивал, говорил, что сначала ты проигрываешь здесь, а потом выигрываешь Лигу чемпионов. Этот матч еще раз показал, что сейчас в Европе нет команд, которые были бы непобедимы.

- Пражской «Славии» чуть-чуть не хватило, чтобы победить в Милане «Интер». Хотя перед игрой коэффициенты на победу итальянцев были такие, что, казалось, чехов они вынесут с разгромным счетом. А вышло так, что «Славия», выражаясь языком болельщиков, моментами возила «Интер» на его половине поля и могла забить больше чем один мяч. Команда Конте выглядела жалко: ни комбинаций, ни индивидуальной игры. Спас только навал в добавленное время - 1:1.

- Из явных фаворитов дня победу одержал только «Аякс», разгромивший «Лилль» 3:0. Все-таки виктория «Лейпцига» в гостях над «Бенфикой» не удивила (2:1). А вот «Челси», доминируя над «Валенсией» всю игру, пропустил в концовке и уступил перед своими зрителями 0:1. Антигерой матча - Росс Баркли. Когда команда уступала, он вызвался бить пенальти и попал в перекладину. Бывший игрок «Челси» Гудьонсен сказал, что Баркли проявил неуважение к более опытным партнерам (Жоржиньо, Виллиан), когда взял на себя инициативу.

- Соперник «Зальцбурга» по первому туру подвернулся подходящий для разгрома, и австрийский клуб вдоволь повеселился, уделав бельгийский «Генк» 6:2. Хет-трик на счету Эрлинга Холлана. А вообще больше всего хет-триков в Лиге у Месси и Роналду - по 8.