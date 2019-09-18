«Выглядит, как газон!» В Пинске реку полностью затянуло редкое растение

Фотографии позеленевшей реки Пины бурно обсуждаются в соцсетях:

- Пина стала выглядеть как газон!

Зрелище и правда впечатляющее. Речку рядом с речным вокзалом от берега до берега так затянуло растением, что воду под ним можно рассмотреть только вблизи. А издалека можно подумать, что это футбольное поле!

- Не видели никогда такого дива? А ведь это хороший знак! - улыбается Виктор Демянчик, кандидат биологических наук и замдиректора Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси.

Оказалось, что реку «съела» сальвиния - водный папоротник. Местные жители во всем винят понтонную переправу, которую навели, пока строится новый мост. Переправа перегородила реку, и на участке, где за лето вырос зеленый ковер, образовалась заводь. Вода там немного застоялась, но ученые не видят в этом проблемы.

Понтон разводят два раза в неделю - река успевает зарасти. Фото: Сергей ДЕМЬЯНОВ

- Сальвиния - фотосинтезирующее водное растение, оно не провоцирует такой неприятности, как эвтрофикация, которой все боятся: это когда вода гниет. Гниет она от большого количества бактерий, грибов и одноклеточных водорослей. Они размножаются, их никто не способен использовать - и они загрязняют воду, забирают кислород. Сальвиния по-другому ведет себя. Она, наоборот, продуцирует кислород, а из воды вытягивает различные загрязняющие вещества. Когда приходит зима, она ложится на дно и откладывается в виде сапропелей или других отложений, - объясняет Виктор Демянчик.

Водный папоротник пышно растет и в Бресте на Мухавце, и на других водоемах на юге Беларуси. Обычно сальвинию разносит течением, но здесь и правда помешал наплавной мост. Хотя его и разводят два раза в неделю для судоходства, в остальное время вода не движется. Растение скопилось в одном месте в виде плотного зеленого покрытия.

Сальвиния ложится на поверхности воды плотным ковром, но чистить реку нельзя, потому что она занесена в Красную книгу.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Сальвиния только на пользу работает! Она никогда не будет расти там, где наблюдаются заморы, застойная вода, есть загрязнения какими-то техническими веществами. Она довольно капризная. Сам факт, что она там растет - показатель, что экологическая среда в реке Пине, во всяком случае на данный момент, вполне благоприятная. И условия для речных рыб очень хорошие, - уверяет биолог Виктор Демянчик.

Так что повода для паники нет, можно спокойно любоваться необычным явлением.

- Но важно помнить про законодательство! Сальвиния - наш единственный водный папоротник, и она в Красной книге аж с 1979 года. Выбрасывать сальвинию, расчищать, вытаскивать ее из воды можно только по специальному разрешению. Если какой-нибудь житель зачерпнет сальвинию и будет ее рассматривать на руке, фотографировать, то он станет браконьером: закон запрещает нарушать места обитания или уничтожать растения, включенные в Красную книгу. И неважно, что ее там тьма тьмущая! - предостерегает Демянчик.

Ночью 18 сентября наплавной мост разводили, и баржи разогнали сальвинию. Фото: Степан МОРОЗОВ

КСТАТИ

Когда в Пинске построят мост?

Мост через Пину связывает не только районы Пинска по обе стороны реки, но и Пинский район со Столинским. Кроме этого, через него проходит путь в Украину. Осенью 2018 на мосту обнаружили трещины. Весной 2019 его снесли, а до зимы планируют построить новый. Ориентировочный срок завершения работ - ноябрь 2019-го.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы запустить движение по новому мосту в этом году. Какую-то конкретную дату - ноябрь это будет или декабрь - тяжело спрогнозировать. Это сложный объект, там работает чуть ли не половина мостовой службы Беларуси. Сейчас мы заканчиваем усиление опор - это самый сложный и долгий участок работы, потом будем монтировать пролеты, - рассказали «Комсомолке» в РУП «Бреставтодор».

Как ранее сообщалось, мост обойдется государству приблизительно в 27 - 28 миллионов рублей.