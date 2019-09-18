Выясняем: как педагогу действовать с проблемным ребенком и что грозит, если дал ему подзатыльник и унизил

Обсуждение школьного скандала в Гомеле, где произошел конфликт между четвероклассником и учителем, не утихает. Напомним, учительница обматерила 4-классника, держа над ним парту со словами: «Посмотри потом… Я пойду в тюрьму, а тебе п*** будет!». Белорусы разделились на два лагеря. Одни защищают педагога, другие - ребенка. Да и во власти получилось почти так же: сначала учительницы была уволена, потом ее восстановили по поручению президента.

В общем, вопросов в этой истории больше, чем ответов. Но мы попытались их найти.

Как себя должен вести учитель во время конфликта с учеником?

Один из главных вопросов, есть ли у педагогов что-то вроде ЦУ на случай, если в классе есть ребенок, срывающий уроки. Об этом в интервью журналистам упоминала и та самая «педагог с партой». Мол, по инструкции не действовала, решила справиться сама.

Мы пообщались с педагогами из разных уголков страны и дозвонились в Министерство образования, чтобы узнать, действительно ли такая инструкция есть.

- У мяне такой інструкцыі няма, і я ніколі не чула, каб яна існавала. Магчыма, у некаторых школах унутранымі дакументамі такія сітуацыі рэгламентаваныя. Па маім досведзе, у складаных выпадках кожны з нас дзейнічае на свой розум, - рассказала нам известная педагог Анна Северинец.

Учитель школы в глубинке ответил нам так:

- Если честно, об инструкции не слышал. Иногда дети творят такое, что с трудом себя сдерживаешь. По правилам, педагог не имеет права не то что руку на ребенка поднять, но и повысить на него голос. То есть по факту дети могут делать, что хотят. А мы - бесправники. Всегда ходим по лезвию. Стараюсь удерживать класс авторитетом и опираюсь на педагогический опыт. Но иногда все же делаю вид, что не замечаю того, что происходит.

Учитель дала ребенку подзатыльник. оскорбляла и унижала в ответ на его вызывающее поведение.

- С вами проводят тренинги, на которых учат выходить из конфликтных ситуаций и держать себя в руках, если что?

- Нет. И времени на это тоже нет. Я поднимаюсь в шесть утра. Через час должен быть в школе, потому что в 7.10 приедет автобус со школьниками разных классов, которых я должен целый час чем-то занимать до начала уроков и за каждого нести при этом ответственность. В 8.15 начинаются занятия. Чаще всего без форточек. К трем часам дня вымотан так, что сил нет даже кофе выпить. Если после этого мне еще и на тренинг предложат сходить, я там сам на психолога сорвусь. Потом меня точно некомпетентным признаютт. Поверьте, учительские реалии отличаются от уставных.

В Министерстве образования сообщили, что такой алгоритм действий есть:

- В ситуации, когда ученик ведет себя на уроке вызывающе, провоцирует учителей и учащихся на открытый конфликт, учитель должен вызвать дежурного администратора либо другого члена администрации и сообщить о создавшейся ситуации. После этого дежурный администратор (член администрации) обязан проинформировать о случившемся законных представителей ребенка и пригласить их в школу для беседы и выработки рекомендаций по выходу из конфликтной ситуации. В случае неоднократных нарушений поведение учащегося рассматривается на заседании совета по профилактике, безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних учреждения образования, - пояснили нам в Минобразования.

«Любое насилие с позиции педагога недопустимо»

На том самом видео из Гомеля заметно, как педагог дал ребенку что-то вроде подзатыльника, после чего сказала много унизительных слов. Как только видео появилось в интернете, дети и взрослые наперебой стали рассказывать об учительском произволе - от оплеух до булинга.

Мы дозвонились в Комиссию по делам несовершеннолетних столицы. Там рассматривают дела, которые к ним направляет Инспекция по делам несовершеннолетних. Так вот, по словам специалистов, за последнее время ни одно дело о «подзатыльниках или оскорблениях в школах» там не рассматривали. То есть случаи вроде как есть (белорусы же о них рассказывают!), но до заявлений в милицию дело не доходит.

- Обязанности педагогических работников прописаны в Кодексе РБ об образовании (статья 53), - говорят в Министерство образования. - Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие (физическое в виде подзатыльника или психологическое в форме нецензурных высказываний) с позиции педагога недопустимы.

Сначала учителя уволили за ее поведение. Но 18 сентября восстановили в должности.

У юристов ответ также однозначный:

- Если в школе ребенку угрожают, применяют в отношении него психологическое насилие, доводят до самоубийства, отбирают имущество или со стороны педагогов зафиксирована служебная халатность, обращайтесь в милицию, - рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов. - Родители ребенка, в отношении которого совершены противоправные действия, могут обратиться с иском в суд о компенсации морального вреда и защите чести и достоинства ребенка.

- Какую ответственность за ЧП во время занятий несет педагог?

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин своих обязанностей педагог несет дисциплинарную ответственность. Иная ответственность для педагога и руководства школы, может наступить в случае, если для ребенка наступили тяжкие последствия.

- Может ли ребенок записывать оскорбления учителя или одноклассников на диктофон, и будет ли это доказательством в суде?

- Для признания аудиозаписи допустимым доказательством и учета ее судом при принятии итогового решения нужно, чтобы она была получена в порядке, установленном законом. По ст. 229 Гражданского процессуального кодекса Беларуси не может использоваться в качестве доказательства звуко- или видеозапись, полученная скрытым путем, за исключением случаев, когда такая запись допускается законом. Для этого человек, которого вы записываете или снимаете, должен быть об этом предупрежден и дать на это согласие. При этом факт осведомленности о производстве аудио- или видеозаписи должен явно следовать из содержания этой записи.

Психологи говорят: в сложных школьных ситуациях помощь нужна всем: ребенку, педагогу и родителям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА

«Поколению, которое выросло на физическом насилии, сложно прервать эту цепочку»

Детский психолог Центра успешных отношений Анна Федорчук попыталась объективно оценить произошедшее:

- Считаю, всю эту историю с гомельской школой нужно рассматривать с нескольких сторон. Первая тема - учитель, который сорвался и не смог дать профессиональную и адекватную реакцию на ситуацию. Вторая - дети с высоким уровнем агрессии и нарушением границ. Как бы там ни было, физическое наказание - не норма. Поколению, которое выросло на физическом насилии, сложно прервать цепочку. Простыми словами, если в детстве ребенка били, то и он, скорее всего, возьмет себе эту модель поведения на вооружение. На случай стрессовой ситуации и накопившейся злости они, даже будучи взрослыми, отреагируют так же: «ребенок провинился - я не справляюсь - поэтому ударю».

- Судя по комментариям чиновников и юристов, дети законом защищены, а педагоги?

- Педагоги, действительно, мало защищены, - продолжает Анна Федорчук. - Ребенок не будет уважать педагога или другого взрослого человека, если для него даже родители не авторитет и если они не взрастили в нем уважение к другому человеку. Современные родители часто перебрасывают ответственность по воспитанию детей на социальные учреждения - сад, школу, кружок… Нет, учитель в школе этому не научит. Это родительская функция. Часто на консультацию к нам приводят ребенка со словами: ребенок вот такой-то, сделайте с ним что-нибудь. И очень редко при этом родители признают, что работать нужно еще и с ними.

- Какой выход из этих проблем вы видите?

- Первое - современным детям и взрослым нужно осваивать эмоциональный словарь. Учиться выражать и проявлять свои чувства и эмоции. Только так сможем прервать эту цепочку «физических мер». Второе. Считаю, для педагогов необходимо создать профессиональное сообщество, проработать вопросы в том числе и по их защите, и в обязательном порядке проводить с ними тренинги, на которых будут учить выходить из стрессовых ситуаций без срывов. Третье. Все же в каждой школе очень четко должен прорабатываться алгоритм на случай подобных ситуаций. К примеру, ребенок срывает урок. Что делаем? Вызываем завуча или директора, выводим ребенка из класса, берем себя в руки. Дальше - сигнал родителям, с которыми проговаривается проблема. Затем - работа со школьным психологом. Притом со всеми - с ребенком, родителями и педагогом. На мой взгляд, это рабочая и эффективная схема.

КСТАТИ

«Каждый второй ребенок сталкивается в школе с физическим или психологическим насилием»

По статистике ЮНИСЕФ, каждый второй опрошенный в Беларуси ребенок сталкивается в школе с физическим или психологическим насилием. Недружелюбной атмосферу в школе назвали чуть больше 11% детей. Из них 19% старшеклассников и 8% учеников 10 - 13 лет признались, что испытывают давление со стороны учителей и администрации школы.

Есть и очень неожиданные цифры. Оказывается, распознать психологическое насилие способны только порядка 20% детей и 37% родителей. А для остальных это норма?!

Среди школьников 5 - 11-х классов только порядка 30% считают, что ни один проступок ребенка не заслуживает физического наказания.

56,8% родителей, которые сами подвергались физическому насилию в детстве, отметили, что они применяют меры физического наказания по отношению к собственным детям. И лишь малая часть родителей - 17,4% - не считают телесные наказания эффективными или оправданными.

По данным МВД Беларуси, с 2011 года количество преступлений против детей в стране, в том числе и в семье, выросло на 60%. С 2,5 до 4,9 случая на 100 тысяч детей.

А КАК У НИХ?

В среднем 6 из 10 детей во всем мире (почти 1 миллиард) в возрасте от 2 до 14 лет регулярно подвергаются физическим (телесным) наказаниям со стороны тех, кто осуществляет за ними уход. В большинстве случаев физическое наказание сочетается с психологической агрессией. От 17% до 50% детей подвергаются травле в школе в большинстве стран, по которым имеются такие сведения.