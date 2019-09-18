2019-09-18T19:35:31+03:00
Общество
КП Беларусь

«В прежней должности в той же школе». Гомельскую учительницу по поручению президента восстановили на работе

После того, как она ругалась матом на уроке, педагога с 35-летним стажем уволили по статье
Павел МИЦКЕВИЧ
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Учительницу уволили после видео в интернете. Фото: ВК и МИЦКЕВИЧ ПавелУчительницу уволили после видео в интернете. Фото: ВК и МИЦКЕВИЧ Павел
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История о гомельской «учительнице с партой», которая ругалась матом на уроке в сторону ребенка, дошла до президента Беларуси. Итог - ранее уволенного по статье педагога восстановили на работе. Напомним, мнения родителей и учителей об этой истории разошлись, одни защищали ребенка, другие - саму учительницу, мол, довели.

- Это было прямое поручение президента. Учитель будет работать в прежней должности в той же школе уже с четверга, - рассказал «КП» начальник управления образования облисполкома Сергей Порошин.

Как история дошла до Александра Лукашенко и каким образом он поручил восстановить учителя на работе, начальник отдела образования не стал говорить.

Напомним, стаж Людмилы Четвертковой - больше 35 лет. Во время замены в 4-м классе у нее произошел конфликт с ребенком, который одноклассница засняла на видео. На ролике видно, как учитель держит парту над ребенком и говорит: «Я пойду в тюрьму, а тебе п*ц будет!». Педагог пугает, что ребенку не смешно будет, когда «на кладбище понесут за то, что над учителем издевался». Не обошлось и без рукоприкладства.

Когда об инциденте написала пресса, в тот же день, вечером, в школу приехал начальник управления образования горисполкома, зампред горисполкома и другие чиновники, чтобы провести собрание с родителями 4-го класса, той самой учительницей и администрацией школы. По итогам стало известно, что учительницу уволили по статье.

- Общественность увидела действия учительницы, которые не совместимы с ее работой, этическими нормами, - комментировал Порошин. - Учительница писала объяснительную, она осознает свои действия как неправильные.

Случай вызвал огромный резонанс в обществе - часть возмутилась поведением учителя, а другая часть за нее заступилась. В поддержку учителя приводились доводы - ее большой стаж и плохое поведение ребенка.

"Комсомолке" удалось взять комментарий по этой ситуации у пресс-секретаря президента: Наталья Эйсмонт сказала, что реакция Александра Лукашенко была жесткой, предупреждены высшие руководящие чиновники.

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