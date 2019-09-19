Иван Охлобыстин представит в Минске свою книгу «Записки упрямого человека. Быль»

Многие знают Ивана Охлобыстина как актера и режиссера: «Интерны», «Даун-Хаус», Царь», «Соловей разбойник» - сколько картин вы сможете назвать? Некоторые даже вспомнят, что «доктор Быков» - священник Русской православной церкви, правда, временно отстраненный от служения по собственному желанию. Но не все знают, что Охлобыстин еще и талантливый писатель и публицист, автор книг «Запах фиалки», «Улисс», «Песни созвездия гончих псов» и других.

Новое детище Ивана Ивановича – фантасмагорическая проза «Записки упрямого человека. Быль». В нее вошли смешные и трагичные, парадоксальные и страшные истории, главным героем которых стал сам Охлобыстин. Он вспоминает о детстве, рассуждает на острые темы, философствует, провоцирует публику, балуется и призывает к действию, остроумно пытаясь разобраться в противоречиях своей артистической натуры.

В сентябре в Минске пройдет автограф-сессия, на которой Иван Иванович представит свою новую книгу. Он впустит читателей в свою гримерку, где вперемешку лежат медицинский халат, церковное облачение, рокерская куртка и рваные джинсы. Кто перед нами: доморощенный философ, блестящий актер, трогательный отец, самозабвенный пророк или шут? Возможно все сразу, и именно это необыкновенно интересно.

«Вот так мы обсудили результаты игры, сидя на ржавой площадке Бережковского моста душной ночью 1989 года. Я поставил на кон прыжок с моста, Самир засомневался и поставил подводную лодку, которую папа на совершеннолетие вместе с остальными подарками на него переписал. По прошествии двух недель на мои свежеоткрытые счета, разбросанные по разным банкам мира, лег 1 миллиард 477 миллионов долларов. Напомню: шел 1989 год, банковское дело в России еще особо не прижилось. Пришлось месяц потратить на загранпоездки, оформление бумаг и дикий банкет в Монако с представителями королевских домов этого курортного региона. Тогда я учился на втором курсе института, деньги мне тратить было некогда — мы всем курсом ставили спектакль по книге Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», а параллельно шли экзамены. Тем более что по тем временам на родине меня могли за зонтик зарезать, а за два «ярда» вообще распылить на атомы».

Фото: предоставлено организаторами

КОГДА? 22 сентября, 18:00

ГДЕ: Магазин «Букваешка», ТЦ Момо (пр-т Партизанский, 150А)

ИНФОЛИНИЯ: +375447133886