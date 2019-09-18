2019-09-19T01:01:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

"Динамо" в драматичной игре обыграло "Амур"

Все решилось в овертайме
Владимир КРИУЛИН
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ХК "Динамо" - ХК "Амур"ХК "Динамо" - ХК "Амур"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В очередном матча КХЛ минчане дома принимали "Амур" из Хабаровска. "Зубры" владели преимуществом, но счёт никто из команд не мог открыть. Все решилось в овертайме, где за три секунды до сирены Граньяни забросил с передачи Пулккинена. 1:0 - победа "Динамо" Впервые в сезоне минчане сыграли на ноль в обороне, ворота защищал Юнас Энрот. В субботу "Динамо" на "Минск-Арене" сыграет с " Йокеритом".

Юнас Энрот Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юнас ЭнротФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юный болельщик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юный болельщикФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Амур" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Амур"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг Вудкрофт Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг ВудкрофтФото: Святослав ЗОРКИЙ

№20 Гинек Зогорна Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№20 Гинек ЗогорнаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Верим в команду Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верим в командуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

№1 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№1Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер ХК "Амур" Гулявцев Александр Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер ХК "Амур" Гулявцев АлександрФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Амур" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Амур"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск). №92 Шейн Принс Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск). №92 Шейн ПринсФото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый период команды провели на равных Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый период команды провели на равныхФото: Святослав ЗОРКИЙ

Шайба Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ШайбаФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Амур" (Хабаровск). №94 Марек Лангхамер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Амур" (Хабаровск). №94 Марек ЛангхамерФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кумир в сердце и на щеке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кумир в сердце и на щеке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо". №1 Юнас Энрот Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо". №1 Юнас ЭнротФото: Святослав ЗОРКИЙ

ICE GIRLS Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ICE GIRLSФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Старая эмблема ближе к телу" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Старая эмблема ближе к телу"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Амур" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Амур"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Томаш Зогорна против Франсиса Паре Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Томаш Зогорна против Франсиса ПареФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Молодое поколение выбирает ..." Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Молодое поколение выбирает ..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо". №77 Александр Китаров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо". №77 Александр КитаровФото: Святослав ЗОРКИЙ

Канадско-чешское противостояние Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Канадско-чешское противостояниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Амур" (Хабаровск) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Амур" (Хабаровск)Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марек Лангамер не единожды выручал свою команду Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марек Лангамер не единожды выручал свою командуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Томаш Зогорна против Франсиса Паре Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Томаш Зогорна против Франсиса ПареФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Молодое поколение выбирает ..." Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Молодое поколение выбирает ..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо". №77 Александр Китаров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо". №77 Александр КитаровФото: Святослав ЗОРКИЙ

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