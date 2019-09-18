"Динамо" в драматичной игре обыграло "Амур"
В очередном матча КХЛ минчане дома принимали "Амур" из Хабаровска. "Зубры" владели преимуществом, но счёт никто из команд не мог открыть. Все решилось в овертайме, где за три секунды до сирены Граньяни забросил с передачи Пулккинена. 1:0 - победа "Динамо" Впервые в сезоне минчане сыграли на ноль в обороне, ворота защищал Юнас Энрот. В субботу "Динамо" на "Минск-Арене" сыграет с " Йокеритом".
Юнас ЭнротФото: Святослав ЗОРКИЙ
Юный болельщикФото: Святослав ЗОРКИЙ
Крэйг ВудкрофтФото: Святослав ЗОРКИЙ
№20 Гинек ЗогорнаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Верим в командуФото: Святослав ЗОРКИЙ
ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ
№1Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тренер ХК "Амур" Гулявцев АлександрФото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "Динамо" (Минск). №92 Шейн ПринсФото: Святослав ЗОРКИЙ
Первый период команды провели на равныхФото: Святослав ЗОРКИЙ
ШайбаФото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "Амур" (Хабаровск). №94 Марек ЛангхамерФото: Святослав ЗОРКИЙ
Кумир в сердце и на щеке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "Динамо". №1 Юнас ЭнротФото: Святослав ЗОРКИЙ
ICE GIRLSФото: Святослав ЗОРКИЙ
"Старая эмблема ближе к телу"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Томаш Зогорна против Франсиса ПареФото: Святослав ЗОРКИЙ
"Молодое поколение выбирает ..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "Динамо". №77 Александр КитаровФото: Святослав ЗОРКИЙ
Канадско-чешское противостояниеФото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Амур" (Хабаровск)Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Марек Лангамер не единожды выручал свою командуФото: Святослав ЗОРКИЙ
Томаш Зогорна против Франсиса ПареФото: Святослав ЗОРКИЙ
"Молодое поколение выбирает ..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "Динамо". №77 Александр КитаровФото: Святослав ЗОРКИЙ
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