В конфликте с первой женой за Андрея Мезина вступилась его вторая жена Анжелика

После интервью «Комсомолке» первой супруги Андрея Мезина Алены Соболевской, которая рассказала, что по желанию Андрея дочки прошли тест ДНК на его отцовство, за бывшего мужа вступилась его вторая супруга Анжелика, которая сейчас счастлива с другим хоккеистом, Виталием Ковалем. С Андреем Мезиным у нее двое общих детей.

- Я прочитала интервью Алены и со многим не согласна, - рассказала «Комсомолке» Анжелика Мезина. - Он отец моих детей, и я бы тоже могла на многое жаловаться. Да, не помогал, да, проводил время с друзьями, но я точно знаю, что детей он любил и любит. И точно не хочу, чтобы дети были такого мнения о нем, как в интервью его первой жены, - ни дети от первого брака, ни наши.

Андрей своеобразный, порой обидчивый, но - не подлый. Или я вообще не знаю этого человека.

Да, у него были подозрения по поводу старшей дочери от первого брака, на то были причины. Мы с ним это даже обсуждали. Но он всегда стоял на одном: что бы ни было - «она моя дочь, и ничего не изменится». Поэтому он никогда и не делал ДНК-тест. Не знаю, что или кто его заставил сейчас, но уверена, что идея не его!

- Но осуществил ее он…

- Знаю одно: каким бы он ни казался, он любит своих детей. По-своему, временами эгоистично, но любит.

- Анжелика, все просто: представьте, что на месте дочек Алены в лаборатории оказались ваши дети.

- Не могу представить, истории разные. Но точно знаю, что я бы не разрешила такое делать со своими детьми.

Андрей с Полиной, дочкой от второго брака с Анжеликой. Фото: личный архив.

- Но если скрывать нечего… Да и как можно не разрешить девочкам 16 и 18 лет?

- Это ситуация, когда разбираются взрослые, а страдают дети. Я считаю, что детям незачем было знать о ситуации с ДНК-тестом. Зачем рассказывать? Что за цирк? Проецируем свое негодование на детей?

- Анжелика, а как? Врать или молчать, на какой именно анализ тебя ведет папа?

- Мы взрослые неглупые женщины. Надеюсь, и Алена такая. Согласитесь, можно по-разному выйти из этой ситуации, не посвящая в нее детей. На мой взгляд, Алена сказала специально, таким образом манипулируя сознанием дочек против их отца. Это было не обязательно.

На своем примере могу сказать, что у меня с Андреем до сих пор много разногласий, обид и претензий друг к другу. Но я не кричу об этом и никогда не буду.

Анжелика с дочкой Полиной. Фото: личный архив.

Для моих детей Андрей всегда, чтобы ни случилось, - лучший папа. И мои с ним разногласия - только мои, нашим детям о них знать не обязательно. Детям важно знать, что папа и мама в равной степени их любят, заботятся и никогда не бросят.

Можно много говорить, что он плохой и не внимательный, отсутствовал и не помогал, но от детей он никогда не отказывался! Я познакомилась с Андреем после его развода, и он очень переживал по поводу детей! Пока мы были в браке, он выполнял свои обязательства на протяжении всего времени.

Анжелика с сыном Андреем Мезиным. Фото: личный архив.

С детьми Андрей общался по мере возможности. Я не считаю справедливым выставлять его в таком свете! Дети не должны отвечать за недоразумения или обиды взрослых.

- Анжелика, вы отчаянно защищаете бывшего мужа, но создается ощущение, что это все в отместку Алене. Знаете, иногда говорят, что кошка вначале не любит собаку, а причину находит потом. Да и аргументов в его защиту, прямо скажем, у вас немного...

- У меня нет причин ей мстить. Было бы уместнее поддержать ее в данной ситуации. И да, я даже говорила, что Виталий делает больше для наших детей, чем Андрей. Но это разные вещи, Андрей таков, обида у меня на него - своя, но он никогда не отказывался от отцовства ни по отношению к первой жене, ни по отношению ко мне.

Что бы там ни произошло, и какие бы причины ни были у него сделать ДНК-тест, Лада и Ника должны знать, что он всегда говорил: «Они - мои дети!». В данной ситуации - да, я защищаю его.

Полина и Ника - дочь Андрея от первого брака с Аленой Соболевской. Фото: личный архив.

Он, может, был не тем отцом, которым мы хотели его видеть, может, не уделял достаточно внимания своим женам, но так уж вышло. Но детей своих он любил и любит. По-своему… но любит.

Анжелика Мезина теперь счастлива с Виталием Ковалем. Фото: личный архив.

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