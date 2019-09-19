«Омск Карбон Могилев» готовится к открытию и защищает свою репутацию

История строительства завода по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» во многом уникальна. За 55 лет на постсоветском пространстве это пока единственное построенное с нуля предприятие такого профиля. Строительством завода занимается один из крупнейших в мире производителей технического углерода - российская компания «Омск Карбон Групп». О своей деятельности завод регулярно информирует общественность, причем еще даже не приступив к выпуску продукции. Запуск первой очереди намечен на IV квартал 2019 года. На днях завод получил положительное заключение санитарно-гигиенической экспертизы о том, что даже с учетом увеличения мощности в перспективе производство соответствует нормам санитарно-экологического законодательства. Руководство предприятия сообщило эту новость на пресс-конференции, на которую пригласили журналистов, представителей органов государственной власти.

Представители предприятия в течение часа подробно отвечали на вопросы журналистов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Продается паблик! С целью шантажа?

Противники «Омск Карбон Могилев» еще до запуска предприятия уверены, что завод нанесет вред экологии окружающей местности. В соцсетях создаются инициативные группы с названиями, призывающими к закрытию завода. Руководство предприятия заявляет об организованной дискредитации строящегося завода и раскрывает подробности.

- 10 апреля на электронную почту поступило письмо от создателя инициативы «Закрываем Омск Карбон», - рассказал Андрей Бураков, начальник юридического отдела «Омск Карбон Могилев» и процитировал письмо: «Вы, наверное, в курсе сложной ситуации в Могилеве. Так сложилось, что я потерял смысл борьбы с предприятием, поэтому я или отдам группу (названо имя создателя другой инициативной группы) или могу продать ее вам… учитывая, что пост увидел каждый 10-й житель Могилева… Возможно, вас это заинтересует». Мы никаких переговоров с автором не вели, сразу обратились в правоохранительные органы. Отдел внутренних дел Могилевского райисполкома установил личность администратора, о чем и говорится в ответе на наше заявление за подписью начальника Могилевского РОВД. Также нам сообщили следующее: предприятие может обратиться в суд, и по письменному запросу суда будут предоставлены сведения об администраторе интернет-ресурса.

Андрей Бураков, начальник юридического отдела «Омск Карбон Могилев».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Бураков высказал предположение, что предложение купить группу было провокацией, попыткой шантажа и вымогательства:

- Автор письма рассчитывал продать паблик, а затем шантажировать нас, угрожая обнародовать факт сделки, отлично понимая, что завод понесет серьезные репутационные потери.

«Мы готовы общаться с любым журналистом, активистом... Но никто не имеет права заменять собой контролирующий орган»

- Мы не можем оставить без внимания такие факты - соцсети сегодня тоже формируют общественное мнение. Поэтому мы приглашали на экскурсию по заводу так называемых экологических активистов, - рассказал Андрей Бураков. - Нам пообещали прийти, но только после того, как мы предоставим всю техническую документацию по предприятию. Мы пошли на беспрецедентный шаг - согласились предоставить всю информацию, но с условием, что будет подписано соглашение о конфиденциальности, неразглашении информации, поскольку часть документации представляет собой коммерческую тайну. На это нам ответили, что приходить в таком случае не имеет смысла.

Сейчас завод готов на 98%,

Предприятие всегда готово к конструктивному диалогу, конструктивной критике, мы готовы общаться с любым журналистом, активистом, государственными органами. Но никто не имеет права заменять собой контролирующий орган. Люди, которые не обладают ни инженерными, ни техническими знаниями, пытаются заменить собой ряд министерств, ведомств, контролирующих органов, что, на наш взгляд, неприемлемо. «Омск Карбон Могилев» - это не просто завод, кусок металла, его душа - это коллектив, а он очень большой. Люди, работающие здесь, знают, как строится предприятие, какие технологические решения принимаются. Поэтому мы будем реагировать на беспочвенные выпады.

Представители предприятия в течение часа подробно отвечали на вопросы журналистов - о размере частиц, которые задерживает фильтрующая установка, об автоматизированной системе контроля, без запуска которой завод не начнет свою работу, об уникальной американской фильтровальной ткани и о многом другом.

На предприятии на данный момент работает более 300 человек, к моменту запуска всего завода будет организовано более 600 рабочих мест.

Зная о том, что еще на этапе строительства к заводу будет повышенное внимание, о мониторинге загрязнения окружающей среды позаботились еще чуть ли не на стадии фундамента.

На границе санитарно-защитной зоны завода уже полтора года измеряется концентрация загрязняющих веществ. Занимаются этим на основе договора две аккредитованные лаборатории (скоро будет аккредитована и собственная). Когда предприятие начнет работать, будут установлены стационарные датчики, контролирующие выбросы на границах санитарной зоны.

Когда предприятие начнет работать, будут установлены стационарные датчики, контролирующие выбросы на границах санитарной зоны.

Пока «Омск Карбон Могилев» продукцию не производит, потому что еще строится, идет монтаж оборудования, сотрудники проходят обучение. Так что заявления о загрязнении окружающей среды, мягко говоря, беспочвенны.

- Если у завода плохая репутация в отношении экологии, это отражается на работе с поставщиками. На Западе щепетильно к этому относятся. Зачем заводу, который рассчитывает поставлять свою продукцию на экспорт в ЕС, подобная репутация?

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Зачем нам нужен этот завод?

Если мы будем производить технический углерод, то перестанем покупать его за рубежом, сэкономив миллионы долларов, и сможем дополнительно зарабатывать валюту, поставляя продукт в страны ЕС и Россию. Потребности промышленности в техническом углероде огромны - он используется в производстве автомобильных шин и пластмасс.

На днях завод получил положительное заключение санитарно-гигиенической экспертизы.

На какой стадии строительства находится завод сейчас?

- На сегодня готовность предприятия, включающего 5 пусковых комплексов, в числе которых 4 технологических потока, собственная ТЭЦ и центральный склад, - 76%. Ввод в эксплуатацию пускового комплекса, в который входит первый технологический поток, намечен на IV квартал нынешнего года. Сейчас он готов на 98%, - рассказал Марат Игизбаев, генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев». - На предприятии на данный момент работает более 300 человек, к моменту запуска всего завода будет организовано более 600 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций - более 100 млн евро.

Марат Игизбаев, генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что с экологией?

Производство технического углерода сложное, и выбросы вредных веществ в окружающую среду должны быть под особым контролем. Сегодня никто не строит такие предприятия, не позаботившись об этом, ведь в противном случае завод будет под угрозой закрытия. В СЭЗ «Могилев» производство создано с учетом современных экологических требований и с применением современнейших технологий.

«Омск Карбон Могилев» готовится к открытию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Реализованы все необходимые мероприятия, направленные на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду, - подчеркнул Марат Игизбаев. - Наше предприятие по экологической чистоте не уступает заводам, работающим в Европе. Установлена автоматизированная система контроля загрязняющих веществ, которая позволит не только определять концентрацию выбросов в атмосферу, но и архивировать и передавать эту информацию контролирующим органам. На приобретение этой установки (система согласована с Министерством природных ресурсов) потрачено более 500 тысяч евро.