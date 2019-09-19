«Ищем два месяца»: 14-летняя Ангелина из Новолукомля и ее 17-летний парень живут в заброшенных домах в России

Милиция и поисково-спасательный отряд «Ангел» разыскивают 14-летнюю россиянку, уроженку города Новолукомля Чашникского района Ангелину Щербик. Девочка находилась на летних каникулах у своего отца в городе Новолукомль. Но 23 июля ушла из дома в неизвестном направлении. Как узнала «Комсомолка», сбежала Ангелина со своим парнем - 17-летним Ильей, который приехал к ней из российской Самары. Точнее, когда ребята сбегали, им было всего по 13 и 16 лет, дни рождения у обоих - в августе.

- Они переписывались по интернету год, а потом, в середине июля, он приехал за ней к нам в Новолукомль в Беларусь, и скоро они, предварительно сговорившись, вместе убежали, - рассказал «Комсомольской правде - Самара» Алексей Щербик, отец девочки. По его словам. у девочки было с собой 100 белорусских рублей. Парень заранее заработал что-то в Самаре, около 250 долларов.

Подростки познакомились в социальных сетяхФото: Предоставлено "Комсомолке"

Основное место жительства у Ангелины - в Турции с мамой. Папе Ангелина описала Илью как своего кавалера.

- Его я видел только издалека. Он несколько дней жил у нас в Новолукомле в заброшенном доме, - говорит мужчина. - Я ей сказал, что, если он не уедет, будут проблемы с милицией, ему всего 16 лет и он приехал из другой страны, совсем один.

Известно, что 22 июля Илья уехал в Витебск, а 23-го вернулся к подруге, и они отправились в путь. Сначала в Витебск, потом в Лиозно - там, в день пропажи, их запечатлела камера наблюдения на автовокзале.

Основное место жительства у Ангелины - в Турции с мамой.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Ангелина ничего не говорила. Ушла из дома, пока все были на работе. Она гостила у меня каждое лето, и раньше никогда такого не было, дочка никогда не пропадала, - говорит отец девочки.

- Действительно, Ангелина скрылась вместе со своим парнем - Ильей Любасом. Познакомилась она с ним в интернете. Он приехал за ней, и ребята тайно сбежали, - подтвердили «Комсомолке» эту информацию в Чашникском РОВД. – Предположительно, они планировали бежать сначала в Украину, в город Припять, но ввиду того, что паспорта у девочки с собой не было, они поехали в Россию. Видели подростков в деревне Солонец, что в Смоленской области. После этого их след был утерян. Телефон девочки не работает. В России друг девочки объявлен в розыск.

Камеры на автовокзале в Лиозно запечатлели пропавшихФото: Предоставлено "Комсомолке"

Предположительно, сейчас подростки находятся в районе города Тольятти.

Где все это время жили подростки? Как говорят в милиции, они ночевали в российских заброшенных дачных домах.

ПОДРОБНОСТИ

У Ангелины волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны, синие кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: на левой ноге шрам выше колена около 3 сантиметров. При себе девочка имела мобильный телефон BLY BY D-8, планшет Asus в корпусе белого цвета, черный рюкзак.

Фото: ПСО "Ангел"

Если вы располагаете информацией о местонахождении Ангелины Щербик, сообщите, пожалуйста, по телефонам: (802133) 41-002, (8029) 594-08-34 (МТС), (8029) 593-90-83 (МТС), либо по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.