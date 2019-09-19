Программу семейного капитала продлили до конца 2024 года, а денег будут давать больше

Действующая программа семейного капитала, которая работала с 2015 года, истекает в декабре. Ее принимали для поддержки многодетных семей и как мотивацию завести больше двух детей - при появлении третьего и последующих детей семье переводили $10 тысяч на специальный депозит в Беларусбанке. Деньги на руки не выдавались, а тратить их можно было только тогда, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет, и только на определенные нужды - покупку жилья, образование или лечение. Досрочно использовать средства можно было лишь в одном случае - на платные медуслуги.

И вот 18 сентября Александр Лукашенко подписал указ №345 «О семейном капитале», расширив возможности его досрочного использования. Продлили и срок действия новой программы - с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года. Размер капитала увеличился и составит 22,5 тысячи рублей (около $10 932). Формироваться он будет не в долларах, как раньше, а в белорусских рублях.

- При этом для сохранения покупательной способности размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен, - сообщает пресс-служба президента.

На что можно будет использовать средства?

С 1 января 2020 года после 18-летия ребенка, на которого оформлен семейный капитал, семья сможет использовать его для улучшения жилищных условий, получения образования или услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирования накопительной пенсии матери.

Со следующего года досрочно тратить деньги разрешат на:

- улучшение жилищных условий многодетных семей;

- для оплаты среднего специального или высшего образования в госучреждениях;

- на получение платных медицинских услуг;

- на стоматологические услуги (протезирование зубов, ортодонтическая коррекция прикуса, дентальная имплантация с последующим протезированием).

Порядок, конкретные цели и условия использования семейного капитала (в том числе досрочного) устанавливает правительство.

Новая программа действует с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года. Но новшества затрагивают и тех, кому уже был начислен капиталФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Изменения коснутся и тех, кому уже был начислен капитал

Чтобы обеспечить равные возможности для многодетных семей, власти разрешили использовать семейный капитал досрочно на новых условиях и тем, кому выплаты назначили еще по программе 2015 - 2019 годов.

Неизменным остается порядок подачи и получения семейного капитала. Чтобы получить поддержку от государства, многодетным мамам и папам нужно обратиться с заявлением в местные органы власти. Деньги, за которыми семья не обратилась в течение 3 лет после 18-летия ребенка либо не использовала в течение 5 лет после подачи заявления о распоряжении ими, возвращаются в бюджет страны.