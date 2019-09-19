«Из-за учительницы мы спорили, а сейчас единодушны»: в школе Гомеля просят не увольнять директора

В самой известной школе Гомеля - №15 - новый виток волнений. Напомним, после восстановления на работе учительницы, которая на видео ругала ученика, выговоры получили все - от премьер-министра до чиновников области, а директор школы и вовсе уволена с переводом на другую работу.

После этой новости в четверг, 19 сентября, в школе экстренно созвали собрание родителей через родительские чаты в вайбере. Мини-митинг устроили прямо на крыльце: родители и учителя собирают подписи в поддержку директора, чтобы Марину Владимировну Черненко не увольняли.

- Мы все за нашего за директора, - говорят собравшиеся. Интересно, что если ситуация с конфликтом школьника и учителя разделила родителей и учителей на два разных лагеря, то в случае с увольнением директора школа и родители единодушны.

- Она прекрасный директор, всегда встречала и провожала учеников сама, была внимательной к детям и родителям, - говорят они. - При минимальной помощи родителей смогла сделать большой ремонт в школе.

- Президент, может, не разобрался, сказал сгоряча. Или чиновники перевели стрелки! - не верят собравшиеся, что решение нельзя пересмотреть. - Но раз он решил уволить, то он может ее и оставить. Поэтому пишем петицию в Администрацию президента, подписи собираем.

На крыльце собралось несколько десятков человек, так как все происходило в рабочее время. Потом подписей обещают собрать больше.

- Оставьте нашу школу в покое, пусть все останутся на своих местах! Если придет другой руководитель, пострадают наши дети, - эмоционально говорят родители. - Не трогайте нашего директора!

На крыльцо вышел начальник Главного управления образования облисполкома Сергей Порошин и сказал, что пока все остается как прежде, все на месте, директор работает. И больше он ничего не комментирует.

В школе днем по-прежнему находились и городские, и областные чиновники, видно, как они ходят по коридору. Директор тоже в школе, но к прессе она не выходит. Та самая учительница Людмила Ивановна тоже на месте, занимается с детьми. Она обещала прессе комментарий, но потом вышла и извинилась, сказав, что «очень занята».

Как нам стало известно, 4-классника, который участвовал в конфликте с учителем, и его папу вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних. Там сейчас разбираются в том самом конфликте.