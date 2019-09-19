С 18 сентября магазины обязаны продавать бумажные пакеты. Проверили, как это (не)работает

Вместо одноразовой посуды из пластика - бумажная, вместо ПЭТ-бутылок - стеклянные

Беларусь медленно, но верно подтягивается за Европой в защите окружающей среды от лишнего пластика. 18 сентября в стране вступили в силу важные изменения в ассортиментных перечнях объектов торговли и общепита. С этого дня в магазинах, павильонах, автолавках и на заправках обязательно должны быть экологичные бумажные пакеты. Теперь покупатель на кассе будет делать выбор не только между большим и маленьким пластиковым пакетом, но и в пользу бумажного.

Каких магазинов коснется изменение? Если упростить формулировку в законе, выходит, что всех, продающих пакеты. То есть, если магазин на кассе предлагает купить пакет или они есть в ассортименте, бумажные пакеты обязательны. А если в пластиковый пакет вам бесплатно заворачивают покупку - бумажных пакетов может и не быть.

Белорусские экологи долго призывали уменьшить потребление вредных одноразовых пакетов, но неожиданно помог сдвинуть дело с мертвой точки Александр Лукашенко. Во время поездки в Ивьевский район 21 августа он заявил БелТА:

- Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку!

Белорусские экологи долго призывали уменьшить потребление вредных одноразовых пакетов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сказано - сделано. Меньше чем через месяц обязательный ассортимент полиэтиленовых мешков в магазинах МАРТ урезал с трех до двух видов, а ассортимент одноразовой пластиковой посуды - с шести до трех. Кроме того, в кафе, барах и столовых теперь обязательно должно быть до четырех видов одноразовых тарелок и стаканов из бумаги, а в магазинах - от двух до четырех видов бумажной посуды и мешков в зависимости от размера торгового объекта.

К слову, большинство позитивных изменений по обращению с пластиком инициировало Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Так, МАРТ уже выступило за запрет одноразовой пластиковой посуды в общепите, до октября этот проект находится на стадии обсуждения. Кроме того, министерство обязало крупные магазины иметь в ассортименте не менее двух-трех видов минеральной и питьевой воды в стеклянных бутылках.

В планах на 2020 год - ввести в Беларуси депозитно-залоговую систему обращения с тарой. Она работает так: все жидкости продаются в стеклянной упаковке, за счет этого они становятся дороже. Но после использования вы сдаете пустую бутылку в специальный контейнер, который автоматически возвращает вам ее стоимость. Такая система функционирует в Литве и других странах ЕС.

Экологи: бумажная посуда тоже не разлагается!

Неужели пластик нельзя переработать? Не все так просто, говорят специалисты Центра экологических решений. Во-первых, очень большая часть пластиковой упаковки вообще не перерабатывается, потому что включает в себя неперерабатываемые компоненты, или это нерентабельно. Это касается и одноразовой пластиковой посуды - такой тонкий пластик оборудование на перерабатывающих заводах просто не распознает. Во-вторых, изделия из переработанного пластика хуже по качеству, и бесконечно перерабатываться не могут. В-третьих, для того чтобы пластиковая бутылка получила вторую жизнь, ее нужно дома отделить от остального мусора и выбросить в специальный контейнер, чего многие не делают.

В ближайшее время в магазинах, павильонах и на заправках бумажные пакеты обязательно должны быть в наличии.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Мы приветствуем это решение МАРТ: как минимум, это сигнал торговым сетям и обществу, что эра одноразового пластика в Беларуси заканчивается, - говорит директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. - Что касается бумажной альтернативы - это позитивное решение в переходный период. Вреда от бумажной посуды, которая не содержит в себе пластиковых слоев, будет меньше, чем от полностью пластиковой. Но важно понимать, что любая одноразовая упаковка не решает проблему отходов в целом, мы все равно тратим ресурсы на ее производство. К тому же, если у нас будет образовываться много отходов бумажной посуды, она будет загрязнена пищевыми остатками и ее нельзя будет сдать на макулатуру. Значит, потребуется система сбора и переработки органических отходов. А пока ее нет.

Биоразлагаемые пластиковые пакеты тоже не выход - для них нужны свои условия сбора и промышленного компостирования, которых в Беларуси нет. Кроме того, не вся бумажная одноразовая посуда перерабатывается, хотя и оставляет после себя меньше отходов, чем полностью пластиковая. Дело в том, что бумажные стаканчики часто покрывают изнутри тонким слоем пластика для водонепроницаемости. Отделить слои нельзя, поэтому все в итоге оказывается на мусорном полигоне.

Но выход есть. По возможности используйте свою посуду (за это можно даже получить скидку в некоторых кофейнях). Покупайте воду только в стеклянных бутылках и носите с собой многоразовые тканевые мешочки для покупок. Если уж пластиковые пакеты и бутылки оказались в ваших руках - выбрасывайте их в желтый контейнер для мусора во дворе.

Продавцы: «Впервые слышим»!

Чтобы понять, работает ли нововведение, мы отправились по магазинам в поисках бумажных пакетиков и тарелок. В ларьке с продуктами и всякой мелочью смотрят с удивлением:

- Никогда у нас бумажных пакетов не было! Я даже не слышала про нововведение. Со среды обязаны? Вот это да!

В крупной торговой сети нашлись бумажные тарелки, а вот с пакетами снова беда. Продавец на кассе тоже была в изумлении:

- Первый раз такое слышу! Нам никаких распоряжений не давали, ничего не говорили... Обычно, если какое нововведение, - у нас планерка до работы, там все говорят. Хотя вы не первая спрашиваете про бумажные пакеты, многие покупатели интересуются.

Теперь покупатель на кассе будет делать выбор не только между большим и маленьким пластиковым пакетом, но и в пользу бумажного.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще несколько магазинов - и такой же результат: пакетов нет! Но продавцы солидарны - такие неплохо было бы заказать уже давно.

- Я вчера в новостях читала про это. Мы уже не раз просили заведующую взять хоть небольшую партию бумажных пакетов, молодежь часто их спрашивает. Но она провела расчеты и сказала, что это намного дороже и совсем не выгодно. Так вот и работаем, - вздыхает кассир.

Иду в магазин "здоровых" товаров. И тут фиаско - бумажных пакетов нет, но есть многоразовые биоразлагаемые из кукурузы за 2 и 3 рубля. Недорого, учитывая, что пластиковый здесь стоит 1 рубль. Но разлагаться на полигоне они едва ли будут.

А вот в гипермаркете этой же сети нашлись и долгожданные бумажные пакеты. По цене – всего 72 копейки. Продавцы признались, что в магазинах поменьше их перестали закупать - непопулярны у покупателей.

Напоследок я без особой надежды заглянула в небольшой сетевой магазин у метро. И - о чудо! - симпатичные бумажные пакеты! Цена не сильно отличается от пластиковых - 29 и 39 копеек в зависимости от размера.

- Ого, бумажные пакеты стали обязательными? Они у них всегда были, но их берут нечасто - стоят дороже на 10 копеек.

Итак, бумажных пакетов практически нигде нет. Что за это грозит? Учитывая, что нововведение вступило в силу только в среду, пока ничего. На закупку нового ассортимента может уйти время, следовательно, заказать их нужно прямо сейчас, а в ближайшее время они обязательно должны быть в наличии. За их отсутствие магазину грозит штраф до 10 базовых величин. При повторном нарушении в течение одного года - штраф будет уже до 30 БВ.

По свойствам и крепости кукурузные пакеты ничем не отличаются от других.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А КАК У НИХ

4 года тюрьмы за использование пластикового пакета

Во многих странах мира введен запрет на продажу пластиковых пакетов, на кассах их заменили бумажными и биоразлагаемыми.

Например, во Франции с 2016 года запретили фасовочные пакеты, теперь продукты упаковывают в стекло, бумагу или свою многоразовую тару - будь то сыр, масло или круассаны. В Грузии с 1 апреля этого года за продажу пластиковых пакетов введен штраф около 180 долларов. В США и Британии введен повышенный налог на продажу пластиковых пакетов.

Еще строже ответственность там, где загрязнение пластиком достигло критического значения. Например, в Мумбаи штраф за использование таких пакетов - до 380 долларов, а за повторное нарушение - до трех лет тюрьмы. В Шри-Ланке за использование пластиковой упаковкой вас могут посадить в тюрьму на 2 года, в Кении - выписать штраф до 38 тысяч долларов и посадить в тюрьму аж на 4 года! А вот в Китае запрет на тонкие пластиковые «маечки» ввели еще в 2008 году, вот только но на практике он не действует.

Из последних изменений: в 2021 году во всех странах Евросоюза вступит в силу запрет на пластиковую одноразовую посуду, ватные палочки и соломинки для коктейлей. Помимо этого все члены ЕС должны будут предпринять меры для сокращения использования пластиковых контейнеров для еды и крышечек для горячих напитков. Например, их уже запретили во многих курортных европейских городах.

Во многих странах мира введен запрет на продажу пластиковых пакетов, на кассах их заменили бумажными и биоразлагаемыми.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2 000 000 одноразовых пакетов продается на кассах во всем мире каждую минуту

8 000 000 тонн пластика оказывается в океане каждый год

8400 тонн пакетов в год производит Беларусь. Треть из них - маленькие фасовочные пакеты, которые не перерабатываются

400 пактов использует каждый белорус в среднем за год. В Северной Европе, например, их число на жителя - 30 в год.

8 - 10% объема мировых поставок нефти тратится на производство пластиковых пакетов