Минский психолог устроила дом на опушке леса: в стенах – каменная вата, внутри – расписные двери и камин

Мы в гостях у психолога Ирины Кузьмич в ее доме в деревне Пожежино в Дзержинском районе. 14 лет назад они с мужем Игорем купили этот дом в 50 километрах от Минска, потому что влюбились в место, где он находится: опушка леса, живописная природа, никакой суеты. Говорят, выйдешь за ворота - за полчаса соберешь корзину грибов. Зимой выглянешь в окно - то заяц пробежит, то косуля проскачет. А неподалеку от дома есть озеро с черными и белыми цаплями.

Ирина и ее муж обновили фасад дома и заменили крышу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это не дача, а полноценный загородный дом для жизни площадью 190 квадратных метров, зимой он отапливается котлом на твердом топливе, - говорит хозяйка. - Дорога от кольцевой занимает у нас примерно полчаса. Живя в квартире в Минске, при любой возможности мы приезжаем сюда, чтобы проводить здесь выходные, праздники и отпуска.

Этому дому идут винтажные вещи

Изначально это был дом со стенами из деревянного бруса, обложенными кирпичом и оштукатуренными, а крыша была покрыта обычным шифером.

- Мы заменили шифер гибкой черепицей, а потом еще и обновили фасад - обложили его натуральным материалом из дерева - блокхаусом, при этом утеплив стены каменной ватой. И сделали основательный забор.

Так дом выглядел до отделки блокхаусом. Фото: личный архив.

А так он выглядит сейчас.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Внутри дом напоминает деревянную шкатулку: на полу доски из сосны, стены и потолок обиты вагонкой. Кстати, сосновый пол до сих пор в отличном состоянии: нет ни скрипов, ни щелей.

Сосновый пол в отличном состоянии: ни скрипов, ни щелей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я очень люблю все, что сделано из дерева, и обожаю вещи ручной работы, - говорит хозяйка. - Кухня у нас сделана на заказ из ясеня, стекла в верхних шкафчиках я закрыла шторкой из ткани - помните, так делали наши бабушки? Винтажные вещи этому дому очень идут. Кухня обошлась примерно в $1700. Плита расположена напротив окна - очень приятно готовить, глядя во двор.

Кухня сделана из массива ясеня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дверь в санузел выкрашена в голубой цвет и расписана хозяйкой - на ней Ирина повторила узор, который был на обоях. А обои она заказала в Италии - их пришлось ждать три месяца.

Дверь хозяйка расписала вручную.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На потолке - светильник с фигурками птиц, который хозяйка привезла из Вильнюса, на стенах - кованые крючки для полотенец.

Светильник с фигурками птиц хозяйка привезла из Вильнюса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обращаем внимание на эффектный старинный белый шкаф с росписью.

- Этот старинный шкаф я купила за $400, покрасила в белый цвет, а моя дочь Саша сама его расписала. Получилась винтажная вещь с нашим почерком.

Старинный шкаф расписала дочь хозяйки. Фото: личный архив.

Дубовый стол и ковер из натуральной шерсти

Поднимаемся на второй этаж. Здесь внимание привлекает камин с изразцами - как в старинной печке!

- Камин - это моя любовь, - признается Ирина. - Он остался от предыдущего хозяина. Зимой, когда за окном сугробы, здесь так приятно сидеть и смотреть на живой огонь!

На второй этаж ведет деревянная лестница.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Камин украшают изразцы - как на печках в белорусских замках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изразцы на камине.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дубовый стол хозяйка купила в минском магазине за $400, а деревянные стулья - по $50 за каждый. Пол в комнате украшает ковер ручной работы - его Ирина привезла из Турции. Сделан он из натуральной шерсти, и обошелся примерно в $1500.

Из комнаты на втором этаже есть выход на просторную террасу. На участке - гостевой дом с баней, зона барбекю.

На втором этаже - просторная терраса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чувствуется, что этот дом хозяева обустраивали с душой, но сейчас они решили выставить его на продажу, потому что построили еще один дом в Минске.

- Мы не собирались его продавать и думали, что справимся с двумя домами: наш новый дом в Минске - как квартира на земле, а этот - как место для загородного отдыха. Но мы не рассчитали свои силы. Теперь дом все чаще скучает, ему нужен уход, и мы хотим найти для него хорошие руки.

ЧТО ПОЧЕМ

Обшивка дома блокхаусом - $10 000, включая работы

Замена шифера на мягкую черепицу - $9 000, включая работы

Забор - $9 000

Кухня – $1 700

Винтажный шкаф – $400

Светильник с фигурками птиц из Вильнюса - 50$

Стол из дуба - около $400

Деревянные стулья - по $50

Диван - $1500

Зеркало в деревянной раме - $50

Турецкий ковер - $1,5 тысячи.

Благодарим за помощь в подготовке материала агентство недвижимости «Твоя столица».

Возле дома есть баня с камином.Фото: Павел МАРТИНЧИК