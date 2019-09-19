В Минске заработает 159 ярмарок с недорогими овощами-фруктами

В Минске с 28 сентября начинают работу сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить овощи-фрукты, мясные изделия, рыбу, молочные продукты, саженцы, мед и даже непродовольственные товары. Торговать на сезонных ярмарках могут предприниматели, предприятия и физлица, которые занимаются подсобным хозяйством, садоводством, огородничеством и пчеловодством. Принять участие можно без особого труда: прислать заявку не позднее чем за три дня до начала ярмарки и подтвердить безопасность продукции специальными документами.

Зимой мы без пропитания точно не останемся: сейчас в Минске работают 16 рынков, где можно купить овощи, в дополнение к ним пройдет еще и 159 осенних ярмарок. Цель таких ярмарок - продать быстро и по минимальным ценам урожай этого года. Цена на них часто и правда ниже, чем в магазинах и на рынке, а продукция - более спелая и вкусная. А если прийти к окончанию дня, можно купить еще и со скидкой.

- Участникам ВОВ будет оказана помощь в доставке плодоовощной продукции, приобретенной на ярмарке, - заверил замначальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управлении потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Павлович.

Как понять, что дорого, а что дешево? Мингорисполком не поленился и сравнил розничные цены на овощи 17 сентября (смотрите «ЧТО ПОЧЕМ»). Говорят, подешевели картофель, яблоки, свекла, морковь, репчатый лук. А вот огурцы и помидоры стали дорожать. Например, у агрокомбината «Ждановичи» огурцы за последнюю неделю подорожали аж на 54% и стали стоить 1,29 рубля за кило, а томаты Минской овощной фабрики подорожали в 2 раза за неделю. Все просто: их сезон в Беларуси прошел.

ЧТО ПОЧЕМ

Что дорого, а что дешево?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОГДА И ГДЕ?

Сезонные ярмарки будут проходить все выходные с 28 сентября по 27 октября c 9.00 до 16.00. Но, как показала практика прошлого года, начинались они по времени раньше, а заканчивались намного позже.

Главные сельскохозяйственные ярмарки пройдут на парковке у «Чижовка-Арены» 28 и 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 26 и 27 октября, а у Дворца спорта - 19 и 20 октября. Кроме того, ярмарки пройдут в каждом районе Минска (конкретное место станет известно чуть позже). При этом в Московском, Октябрьском и Первомайском районах Минска они будут работать еще дольше: с пятницы по воскресенье.