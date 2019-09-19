Папа и мальчик, который стал причиной конфликта в школе №15 Гомеля, побывали в милиции

В четверг, 19 сентября папа и мальчик, из-за которого разгорелся скандал с увольнением и восстановлением на работу учительницы, побывали в милиции. Журналисты пытались получить информацию из первых уст, однако после часа ожидания отца мальчика под стенами милиции, представитель РОВД вышел к журналистам и заявил, что «отец с мальчиком уже ушли». Каким образом, не объяснили. В милиции сказали, что ребенок на уроках и от предоставления информации отказались.

К сожалению, молчит и папа Роман – он по-прежнему не берет трубку, не отвечает в мессенджерах.

По неофициальной информации, в милицию также вызвали родителей детей, которые были в классе. Видимо, для того, чтобы объективно восстановить картину произошедшего.

КОМПЕТЕНТНО

МВД: «Проводится проверка по инциденту»

- Проводится проверка по инциденту в рамках административного законодательства, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, во время проверки должны опросить людей, которые могли участвовать в инциденте. Если это дети, то их опросят в присутствии законных представителей.