«Я виноват, но все нарушают»: суд по делу о ДТП с лесовозом в Ружанах, где погибли младенец и его бабушка

- Я признаю, что люди погибли. Я не нарушал, - говорит суду 63-летний Василий, водитель лесовоза.

Напомним, авария случилась в Ружанах 17 февраля на улице Коссовсской на выезде из городского поселка. Груженный бревнами лесовоз объезжал шедших по обочине пешеходов. Во время маневра прицеп перевернулся, и бревна упали на женщин с коляской. Погибла 7-месячная Ева и ее 45-летняя бабушка. Выжила мама девочки Виктория.

Суд происходит в Пружанах. Дело рассматривают в самом большом зале в здании суда. На первых скамьях - потерпевшие: Виктория и ее муж Александр, которые потеряли в ДТП малышку, а Виктория еще и маму, вдовец - муж погибшей 45-летней женщины, и ее сын.

Погибли младенец и бабушка. Фото: Следственный комитет.

В зале суда присутствуют родственники и знакомые семьи, в которой произошла трагедия. Группа поддержки есть и у обвиняемого. Все выглядят напряженными, время от времени плачут.

- Разрешите мне обратиться к потерпевшим, - говорит водитель лесовоза, когда ему дают слово.

Следствие пришло к выводу, что в ДТП виноват 63-летний водитель МАЗа, который вез бревна на «Ивацевичдрев». Лес был перетянут двумя крепежными тросами вместо шести. Кроме этого, эксперты пришли к выводу, что к заносу могло привести даже небольшое превышение скорости. Лесовоз ехал 47,8 км/ч при разрешенных 40. Известно, что водитель был трезв. Его судят по ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

- Если они примут мои извинения... - водитель лесовоза поворачивается к потерпевшим и со слезами на глазах и краснея просит у них прощения. - Я очень вам сочувствую...

- Вы считаете, вам есть прощение? - отвечает потерпевшая Виктория. Она и ее отец тоже плачут.

- Нет, мне нет прощения, - покашливая от волнения, говорит обвиняемый.

"Я не мог поднять упавшее бревно сам, просил пилу"

Василий заявляет суду, что он опытный водитель с 38-летним стажем. На лесовозе работает с 2018 года, до этого ездил на грузовиках. В тот роковой день он выполнял свою обычную работу: погрузил лес на прицеп, закрепил, повез на "Ивацевичдрев".

- Никаких предпосылок не было, чтобы оно вывалилось, - рассказывает водитель, сдерживая слезы. - Передо мной шли пешеходы. Думаю, возьму левее, чтобы дистанцию с ними увеличить. В зеркало заднего вида их еще видел, они прошли мимо меня... Урал, Карпаты проехал. И никаких... А тут такая ситуация...

По словам водителя, он не видел, что прицеп перевернулся - только почувствовал.

- Сразу достал девушку оттуда. Потом люди стали бежать. Я не мог поднять бревно, просил: "Пилу принесите, принесите пилу!"

"Семью кормить надо"

Водитель показывает судье фотографии лесовозов и пытается объяснить, что бревна невозможно уложить идеально ровно. Они должны быть длиной 4 метра, но встречаются и чуть большие. Длина прицепа - 8 метров. А по инструкции нельзя укладывать бревна так, чтобы они выступали.

- Нам пилы не выдают. Все нарушают. По-другому невозможно. Трактор складывает их не как спички в коробку, - оправдывается Василий.

Водитель подробно описывает суду, как грузится лес. Он пытается доказать, что нарушение инструкции - системная проблема, а не лично его пренебрежение правилами.

- Надо было мне просто уволиться или не идти на эту работу. Думал до пенсии доработать...

Согласно выводам следствия, груз был неправильно закреплен. Фото: Следственный комитет.

Кроме этого, на следственном эксперименте, отмечает Василий, он заметил, что на повороте, где случилась авария, кривая дорога. Она была с уклоном. После ДТП асфальт переложили, а вместо обочины сделали тротуар.

Судья Владимир Савчук подробно расспрашивает, кто меряет бревна, кто сделал вывод, что выступ бревен влечет за собой переворачивание прицепа и в какой инструкции написано, что крепить лес надо именно шестью тросами. На все эти вопросы конкретных ответов нет. Василий то пытается донести свою правду, то отмахивается: виноват, людей погубил - да и все.

- Или требуйте, чтобы обрезали, или не едьте! Пишите докладные записки, уведомляйте руководство... Это профессиональный риск, - рассуждает судья.

- Семью кормить надо... Работа у нас такая, - растерянно говорит водитель.

В конечном итоге судья резюмирует позицию водителя: трагедия случилась из-за неустойчивой конструкции прицепа - смещенного центра тяжести, и некачественного дорожного покрытия.

"Смотри, как он несется"

Потерпевшие просят для водителя справедливое и максимально возможное наказание. Выжившая в аварии Виктория настаивает на том, что водитель превысил скорость.

- Последнее, что я помню - как сказала маме: "Смотри, как он несется". Он резко выехал из-за поворота, там крутой поворот, - вспоминает Виктория.

Ее муж Александр - перевозчик, и про ДТП в Ружанах он узнал из новостей.

- Сказал еще: "Хорошо хоть никого не было". А потом позвонил муж сестры, плачет. Я думал, у него что-то случилось. А он говорит: "У тебя больше нету дочери и тещи". Я спросил, что с Викой, он сказал, что ее забрала "скорая".

В суде выступила очевидица аварии. По ее словам, прицеп еще до начала поворота ехал боком. Перевернулся он на глазах у женщины:

- Это очень быстро все и неожиданно. Много людей сбежалось, стали растаскивать бревна, с бензопилой кто-то пришел... Водитель кричал: "Что я наделал!"

Водитель передал потерпевшим деньги, чтобы возместить моральный ущерб. Лично принимать помощь семья отказалась.